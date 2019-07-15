В Клайпеде восстановят большую башню замка 🔊 Воспроизвести © Depositphotos



В начале будет создан стальной каркас башни, а после восстановят каменные стены и исторический экстерьер. В Клайпеде договорились о восстановлении большой башни Клайпедского замка, сообщает



Администрация Клайпедского городского самоуправления подписала договор с компанией Uostamiesčio Projekt о подготовке технического проекта реконструкции большой башни Клайпедского замка и надзоре за выполнением проекта.



В соответствии с соглашением в течение года были подготовлены документы топографических (геодезических) исследований, геологических, археологических, исторических, архитектурных и структурных исследований, подготовлен технический проект и получено разрешение на строительство. В начале будет создан стальной каркас башни, а после восстановят каменные стены и исторический экстерьер. В Клайпеде договорились о восстановлении большой башни Клайпедского замка, сообщает Sputnik Литв а со ссылкой на пресс-службу мэрии города.Администрация Клайпедского городского самоуправления подписала договор с компанией Uostamiesčio Projekt о подготовке технического проекта реконструкции большой башни Клайпедского замка и надзоре за выполнением проекта.В соответствии с соглашением в течение года были подготовлены документы топографических (геодезических) исследований, геологических, археологических, исторических, архитектурных и структурных исследований, подготовлен технический проект и получено разрешение на строительство. Директор департамента инвестиций и экономики Ричардас Зулкас рассказал, что был проведен опрос населения, в котором участвовали 1,8 тысяч человек.



"Даже 91 процент опрошенных высказались за восстановление башни. Уже восстановленная восточная и северная часть замка станет первой визуально привлекательной достопримечательностью замка. Башню высотой 47 метров планируется восстановить в два этапа", - пояснил он.



На первом этапе силуэт, форма и объем башни будут восстановлены путем разработки каркаса со стальной рамой, который будет повторять контуры башни замка. В башне планируется установить временную смотровую площадку, лестницу и лифт.



На втором этапе появятся каменные стены - будет восстановлен исторический экстерьер, основанный на археологических, исторических, архитектурных, строительных исследованиях с использованием современных материалов и изделий.



Клайпедский замок был построен в 1253 году в стратегически важном месте Куршской косы - на левом берегу устья, недалеко от Клайпедского пролива, соединяющего Куршский залив с Балтийским морем.



Сначала замок был деревянным, но позже его перестроили, используя кирпич.



В 1629 году замок был ограблен и разрушен шведами, 1669 году его полностью уничтожил пожар.



В 1812 году здесь были оборудованы казармы, арсенал, склады, больница. В 1821 году две из пяти башен замка все еще стояли. В 1865 году началось строительство крепости косы в Копгалисе и уже после 1888 года самые важные здания замка были снесены.



После 1945 года на бывшей территории была создана Клайпедская опытная судоремонтная компания.



В настоящее время идет реконструкция замка. Ожидается, что замок будет полностью восстановлен к 2020 году. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: реконструкция, башня, замок География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 154 раза Комментарии