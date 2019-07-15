Президент Литвы поддержал кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК 🔊 Воспроизвести © Lietuvos Respublikos Prezidentas



Литовский лидер отметил, что министр обороны Германии хорошо знает актуальные вопросы балтийской республики. Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает



Между литовским лидером и возможной преемницей Жан-Клода Юнкера состоялся телефонный разговор.



"Я выразил свою поддержку ее кандидатуре и считаю, что чем скорее она будет утверждена и будет сформирован новый состав Европейской комиссии, тем скорее станет возможным начать обсуждение наиболее важных вопросов для стран Европейского союза, таких как переговоры по финансовой перспективе на 2021-2027 годы", - рассказал Науседа. Литовский лидер отметил, что министр обороны Германии хорошо знает актуальные вопросы балтийской республики. Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.Между литовским лидером и возможной преемницей Жан-Клода Юнкера состоялся телефонный разговор."Я выразил свою поддержку ее кандидатуре и считаю, что чем скорее она будет утверждена и будет сформирован новый состав Европейской комиссии, тем скорее станет возможным начать обсуждение наиболее важных вопросов для стран Европейского союза, таких как переговоры по финансовой перспективе на 2021-2027 годы", - рассказал Науседа. По словам Науседы, в разговоре обсуждалось будущее голосование Европарламента по утверждению президента Европейской комиссии, а также будущий состав ЕК.



Науседа отметил, что общение было приятным и теплым. По словам президента, Урсула фон дер Ляйен хорошо знает Литву и ее актуальные вопросы.



Отмечается, что в 2017 году она была награждена Большим орденом "За заслуги перед Литвой".



На прошлой неделе саммит ЕС предложил Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост своего нового главы, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.



Некоторые литовские политики предполагали, что после истечения президентского срока полномочий бывший президент Литвы Даля Грибаускайте займет один из высоких постов в ЕС. Однако в интервью Sputnik Литва политолог Юрий Светов отмечал, что экс-президент не способна на компромиссы, поэтому не может быть избрана на такую серьезную должность. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: разговор, Науседа, Урсула фон дер Ляйен География: Литва — статья прочитана 186 раз Комментарии