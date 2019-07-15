СМИ сообщили о возможном уходе Visa и MasterCard из России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Кряжев



Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка, сообщает



Отмечается, что такое развитие событий возможно в случае принятия поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", которую Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении.



Инициатива направлена на поддержание беспрерывности карточных платежей в России. По данным издания, в случае ее принятия российским "дочкам" международных платежных систем (МПС) будет запрещено приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под международные санкции.



МПС должны будут приступить к выполнению новых правил в течение полугода после их введения, а затем приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. За невыполнение условий ЦБ может исключить компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.



Как отмечает "Коммерсантъ", российские дочки Visa и MasterCard не смогут выполнить новые правила, так как они не имеют права игнорировать распоряжения головного офиса. Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Отмечается, что такое развитие событий возможно в случае принятия поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", которую Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении.Инициатива направлена на поддержание беспрерывности карточных платежей в России. По данным издания, в случае ее принятия российским "дочкам" международных платежных систем (МПС) будет запрещено приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под международные санкции.МПС должны будут приступить к выполнению новых правил в течение полугода после их введения, а затем приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. За невыполнение условий ЦБ может исключить компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.Как отмечает "Коммерсантъ", российские дочки Visa и MasterCard не смогут выполнить новые правила, так как они не имеют права игнорировать распоряжения головного офиса. РИА Новости Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: уход, Россия, Visa География: Россия — статья прочитана 181 раз Комментарии