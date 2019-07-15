Главная >> Новости >> экономика, в мире, технологии >> СМИ сообщили о возможном уходе Visa и MasterCard из России

СМИ сообщили о возможном уходе Visa и MasterCard из России

© РИА Новости / Александр Кряжев


Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

Отмечается, что такое развитие событий возможно в случае принятия поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", которую Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении.

Инициатива направлена на поддержание беспрерывности карточных платежей в России. По данным издания, в случае ее принятия российским "дочкам" международных платежных систем (МПС) будет запрещено приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под международные санкции.

МПС должны будут приступить к выполнению новых правил в течение полугода после их введения, а затем приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. За невыполнение условий ЦБ может исключить компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.

Как отмечает "Коммерсантъ", российские дочки Visa и MasterCard не смогут выполнить новые правила, так как они не имеют права игнорировать распоряжения головного офиса.
РИА Новости
Категории: экономика, в мире, технологии
Ключевые слова: уход, Россия, Visa
География: Россия
статья прочитана 181 раз
добавлена сегодня, 15 июля, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка