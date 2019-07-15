Батуми: кто и как компенсирует нехватку российских туристов 🔊 Воспроизвести Батуми - место, где встречаются культуры, религии, античность и современность



Главный черноморский курорт Грузии делает ставку на въездной туризм из европейских стран. "Эффект от запрета прямых авиарейсов из РФ, конечно, будет, но ситуация далеко не драматичная", - говорят в Аджарии, передает Главный черноморский курорт Грузии делает ставку на въездной туризм из европейских стран. "Эффект от запрета прямых авиарейсов из РФ, конечно, будет, но ситуация далеко не драматичная", - говорят в Аджарии, передает DW



Внезапная блокада



В летнем расписании аэропорта Батуми чуть ли не каждый четвертый рейс приходился на российские города. За первое полугодие 2019 скачок (а иначе такой рост и не назовешь) въездного туризма в Аджарию из России составил без малого 73 процента. И само собой, что Россия входила в пятерку ключевых рынков для въездного туризма в Аджарию - наряду с Украиной, Израилем, Турцией и Азербайджаном.



Тинатин Зоидзе, директор департамента туризма Автономной республики Аджария



Конкретный пример: практически одновременно с печальной новостью о запрете полетов из России были анонсированы новые направления из Батуми - Таллин, Вильнюс, Ереван, Баку. Еще больше туристов попадает в регион из Кутаиси, что в двух часах езды на машине - бюджетная авиакомпания Wizzair открыла в этом году прямые рейсы оттуда в 12 городов Европы.



Причем в динамике относительного прироста иностранных путешественников в Грузии лидируют немцы - в 2018 году в Грузии побывало на 88 процентов граждан Германии больше, чем годом ранее. Подтягивается даже Саудовская Аравия, откуда в Батуми прилетает три рейса в неделю. И дамы, с ног до головы завернутые в черные паранджи, прогуливаются по набережной Батуми наравне в туристками из Израиля или Польши.



В Батуми строятся новые отели Город как огромная стройплощадка



Только с начала этого года в Батуми открылось 14 новых отелей. И строится, по крайней мере, столько же. Центр города - сплошные строительные краны, пыль, перекопанные улицы. Злые языки утверждают, что уже сейчас в городе гораздо больше гостиничных номеров, чем самих туристов. "Мы планируем расти и дальше", - улыбается в ответ Тинатин Зоидзе. В прошлом году в Грузию через Аджарию въехало 2,1 млн иностранцев. Интервью она предпочитает давать на английском языке.



Самое быстрорастущее направление Европы



В этом году столица Аджарии даже удостоилась премии World travel award в категории "самого быстрорастущего направления в Европе", обойдя, среди прочего, Софию, Баку и Любляну.



По словам Тинатин Зоидзе, маркетинговое продвижение Батуми сводится к концепции "города контрастов", места, где встречаются культуры, религии, античность и современность. Но при всем этом на набережной и в ресторанах доминирует русская речь, пусть даже с украинским или грузинским акцентом.



Вот и владелец частного пансиона "Тамариси" Заур Соломонидзе с огромной теплотой вспоминает свою учебу в тогдашнем Ленинграде и своих друзей в России. Он не хочет фотографироваться и комментировать большую политику, но замечает, что хамская выходка телеведущего "Рустави 2", обругавшего матом президента Путина в прямом эфире, не лезет ни в какие ворота.



Он надеется, что политики договорятся и спасут хотя бы конец сезона.



Потому что "наше грузинское гостеприимство никуда не делось", говорит он. В коридоре частного пансиона "Тамариси" в Батуми гостей встречают швабра, пылесос и флаг Соединенных Штатов Америки, наряду с флагами Грузии и ЕС. На вопрос, зачем пансиону на 40 номеров американский флаг, его хозяин Заур Соломонидзе ответить толком не может. Зато он точно знает долю туристов из России среди своих клиентов - без малого 70 процентов. Но это в совсем недалеком прошлом, ведь с 8 июля прямые рейсы между Россией и Грузией снова запрещены и все, что теперь остается делать владельцам подобных частных гостиниц - ждать, пока договорятся политики и надеяться, что дефицит гостей из России восполнят туристы из других стран.В летнем расписании аэропорта Батуми чуть ли не каждый четвертый рейс приходился на российские города. За первое полугодие 2019 скачок (а иначе такой рост и не назовешь) въездного туризма в Аджарию из России составил без малого 73 процента. И само собой, что Россия входила в пятерку ключевых рынков для въездного туризма в Аджарию - наряду с Украиной, Израилем, Турцией и Азербайджаном.Кто заменит внезапное исчезновение россиян? Директор департамента туризма Автономной республики Аджария Тинатин Зоидзе в эксклюзивном интервью русской редакции DW призвала не драматизировать ситуацию. По ее словам, основной удар российского эмбарго придется именно по мелким отелям и частным пансионам, где доля гостей из России колебалась от 30 до 60 процентов. В крупных же отелях процент россиян был меньше - от 15 до 20 процентов. "Мы не хотим зависеть от одного, двух или трех больших рынков, - говорит Тинатин Зоидзе, - и поэтому делаем ставку на диверсификацию". В этом году, в частности, Аджария проводит маркетинговую кампанию в 16 европейских странах (и России среди них нет).Конкретный пример: практически одновременно с печальной новостью о запрете полетов из России были анонсированы новые направления из Батуми - Таллин, Вильнюс, Ереван, Баку. Еще больше туристов попадает в регион из Кутаиси, что в двух часах езды на машине - бюджетная авиакомпания Wizzair открыла в этом году прямые рейсы оттуда в 12 городов Европы.Причем в динамике относительного прироста иностранных путешественников в Грузии лидируют немцы - в 2018 году в Грузии побывало на 88 процентов граждан Германии больше, чем годом ранее. Подтягивается даже Саудовская Аравия, откуда в Батуми прилетает три рейса в неделю. И дамы, с ног до головы завернутые в черные паранджи, прогуливаются по набережной Батуми наравне в туристками из Израиля или Польши.Только с начала этого года в Батуми открылось 14 новых отелей. И строится, по крайней мере, столько же. Центр города - сплошные строительные краны, пыль, перекопанные улицы. Злые языки утверждают, что уже сейчас в городе гораздо больше гостиничных номеров, чем самих туристов. "Мы планируем расти и дальше", - улыбается в ответ Тинатин Зоидзе. В прошлом году в Грузию через Аджарию въехало 2,1 млн иностранцев. Интервью она предпочитает давать на английском языке.Самое быстрорастущее направление ЕвропыВ этом году столица Аджарии даже удостоилась премии World travel award в категории "самого быстрорастущего направления в Европе", обойдя, среди прочего, Софию, Баку и Любляну.По словам Тинатин Зоидзе, маркетинговое продвижение Батуми сводится к концепции "города контрастов", места, где встречаются культуры, религии, античность и современность. Но при всем этом на набережной и в ресторанах доминирует русская речь, пусть даже с украинским или грузинским акцентом.Вот и владелец частного пансиона "Тамариси" Заур Соломонидзе с огромной теплотой вспоминает свою учебу в тогдашнем Ленинграде и своих друзей в России. Он не хочет фотографироваться и комментировать большую политику, но замечает, что хамская выходка телеведущего "Рустави 2", обругавшего матом президента Путина в прямом эфире, не лезет ни в какие ворота.Он надеется, что политики договорятся и спасут хотя бы конец сезона.Потому что "наше грузинское гостеприимство никуда не делось", говорит он. dw.com Категории: политика, общество Ключевые слова: Россия, Грузия, туризм, санкции — статья прочитана 166 раз Комментарии