Европа открывает охоту на всех участников АТО 🔊 Воспроизвести



Суд над бойцом ВСУ, убившим в 2014 году итальянского корреспондента Андреа Рокелли, создал опаснейший для Украины прецедент. Отныне европейское правосудие может плотно заняться украинцами, принимавшими участие в карательной операции в Донбассе, и приравнять их к военным преступникам, сообщает



Как признают юристы, Виталия Маркива (то самый убийца) приговорили почти к четверти века тюрьмы, по факту, просто за то, что он приехал в Донбасс с автоматом в руках и стрелял в мирных жителей.



То есть все участники так называемой АТО как минимум для итальянского правосудия отныне становятся военными преступниками. Дело в том, что вину Маркива было практически невозможно доказать. Уж слишком мало было свидетелей, да и сама ситуация была довольно-таки сумбурной. Там же вроде бой шёл как-никак. Но итальянский прокурор особо и не заморачивался. Маркива в действительности осудили за возможную причастность к преступлению. Он уже был преступником, явившись в Донбасс. Суд над бойцом ВСУ, убившим в 2014 году итальянского корреспондента Андреа Рокелли, создал опаснейший для Украины прецедент. Отныне европейское правосудие может плотно заняться украинцами, принимавшими участие в карательной операции в Донбассе, и приравнять их к военным преступникам, сообщает Мировое обозрение Как признают юристы, Виталия Маркива (то самый убийца) приговорили почти к четверти века тюрьмы, по факту, просто за то, что он приехал в Донбасс с автоматом в руках и стрелял в мирных жителей.То есть все участники так называемой АТО как минимум для итальянского правосудия отныне становятся военными преступниками. Дело в том, что вину Маркива было практически невозможно доказать. Уж слишком мало было свидетелей, да и сама ситуация была довольно-таки сумбурной. Там же вроде бой шёл как-никак. Но итальянский прокурор особо и не заморачивался. Маркива в действительности осудили за возможную причастность к преступлению. Он уже был преступником, явившись в Донбасс. Украинские эксперты по этому поводу бьют тревогу, предупреждая, что никто из участников АТО теперь не может быть уверен в своей безопасности на территории ЕС. Суд города Павиа создал прецедент, переворачивающий с ног на голову официальное представление Украины о конфликте в Донбассе. Мало того, что европейцы начинают понимать, что речь идёт о гражданской войне, так они ещё и на высшем уровне осуждают действия Киева, как военные преступления.



Тихая истерика украинских юристов вполне понятна. Европейцы прозрели и открывают юридическую охоту на АТОшников, в клочья разрывая официальную идеологию Киева. Если события будут развиваться в таком ключе и дальше, все украинские каратели вкупе с радикалами окажутся невыездными. К их розыску могут ведь подключить и Европол. А вслед за вояками европейское правосудие может заняться и чиновниками майданного образца, которые тоже, в итоге, окажутся в украинской клетке. По идее идеальное наказание для своры военных преступников, особенно если на Украине их тоже начнут загонять.



Стоит отметить, что прокурор просил Маркиву 17 лет тюрьмы. Однако украинская сторона и представители местной диаспоры устроили в зале суда такой цирк, что подсудимому впаяли на 6 лет больше – за неуважение и попытку давления со стороны «группы поддержки». Так что убойный срок убийце во многом стал заслугой окопавшихся в Италии патриотистов. tehnowar.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, Италия, приговор, АТО География: Украина — статья прочитана 567 раз Комментарии