США выступают против изменения форматов переговоров по Украине 🔊 Воспроизвести



По мнению представитель Госдепартамента США, "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом", сообщает



Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.



Она комментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который на днях предложил расширить состав участников переговоров по урегулированию в Донбассе за счет подключения к ним главы администрации США Дональда Трампа, а также реакцию на эту инициативу Киева со стороны руководства России. По мнению представитель Госдепартамента США, "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом", сообщает ТАСС Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.Она комментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который на днях предложил расширить состав участников переговоров по урегулированию в Донбассе за счет подключения к ним главы администрации США Дональда Трампа, а также реакцию на эту инициативу Киева со стороны руководства России. "Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию "Минска" (Минских соглашений - прим. ТАСС)", - заверила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее мнению, "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом". "России необходимо делать то же самое", - считает американский дипломат. "Однако, - подчеркнула она, - изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации "Минска". Этим препятствием является "отсутствие у России политической воли", утверждала сотрудник Госдепартамента США.



Как заявил 11 июля президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам по Украине в любом формате, но встречу нужно проработать, а в Киеве должно быть сформировано правительство. "Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал тогда Путин. При этом он отметил, что необходимо выяснить, как на предложения Зеленского откликнутся США, Германия и Франция.



Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, США, санкции, Переговоры, Минск-2, послы География: Украина — статья прочитана 175 раз Комментарии