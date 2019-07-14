В Минобороны России рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс

В литовской столице 13 июля 2019 года, как уже сообщал "Обзор", сотни людей с цветами пришли на Антакальнисский воинский мемориал, к могилам солдат, погибших в боях летом 1944 года.
Министерство обороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от фашистских захватчиков обнародовало архивные документы, описывающие подвиги советских солдат, участвовавших в тех сражениях, сообщает РИА Новости.
Среди солдат, чьи подвиги описываются в опубликованных наградных листах – лейтенант медицинской службы Григорий Болонин, оказывавший помощь раненым во время уличных боев за Вильнюс.
Министерство обороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от фашистских захватчиков обнародовало архивные документы, описывающие подвиги советских солдат, участвовавших в тех сражениях, сообщает РИА Новости.
Среди солдат, чьи подвиги описываются в опубликованных наградных листах – лейтенант медицинской службы Григорий Болонин, оказывавший помощь раненым во время уличных боев за Вильнюс.
"Девятого и десятого июля в боях за город Вильнюс товарищ Болонин со своими санитарами и десантниками на танках ворвался в город и в уличных боях оказывал помощь раненым танкистам … В боях за город товарищ Болонин спас жизнь 23 танкистам", - говорится в сообщении. Лейтенант также эвакуировал из города 64 человека, доставив их в медсанбат.
Кроме того, в материалах рассказывается о подвиге техника Геннадия Череды, который, несмотря на тяжелое ранение, довез боеприпасы однополчанам, освобождавшим Вильнюс.
"Стоящему без боеприпасов в городе Вильнюс батальону Гвардии старший техник лейтенант Череда вез боеприпасы. Не доехал до батальона, в городе машина попала под обстрел минометов и автоматов. Несмотря на то, что Череда был тяжело ранен, он под огнем, пренебрегая опасностью, продолжал ехать вперед и доставил боеприпасы батальону полностью и в срок, чем дал возможность продолжать бой за овладение городом Вильнюс", - говорится в документе.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
"Стоящему без боеприпасов в городе Вильнюс батальону Гвардии старший техник лейтенант Череда вез боеприпасы. Не доехал до батальона, в городе машина попала под обстрел минометов и автоматов. Несмотря на то, что Череда был тяжело ранен, он под огнем, пренебрегая опасностью, продолжал ехать вперед и доставил боеприпасы батальону полностью и в срок, чем дал возможность продолжать бой за овладение городом Вильнюс", - говорится в документе.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: 75-летие освобождения Вильнюса