В Минобороны России рассказали о героизме советских военных в боях за Вильнюс

"Девятого и десятого июля в боях за город Вильнюс товарищ Болонин со своими санитарами и десантниками на танках ворвался в город и в уличных боях оказывал помощь раненым танкистам … В боях за город товарищ Болонин спас жизнь 23 танкистам", - говорится в сообщении. Лейтенант также эвакуировал из города 64 человека, доставив их в медсанбат.

Кроме того, в материалах рассказывается о подвиге техника Геннадия Череды, который, несмотря на тяжелое ранение, довез боеприпасы однополчанам, освобождавшим Вильнюс."Стоящему без боеприпасов в городе Вильнюс батальону Гвардии старший техник лейтенант Череда вез боеприпасы. Не доехал до батальона, в городе машина попала под обстрел минометов и автоматов. Несмотря на то, что Череда был тяжело ранен, он под огнем, пренебрегая опасностью, продолжал ехать вперед и доставил боеприпасы батальону полностью и в срок, чем дал возможность продолжать бой за овладение городом Вильнюс", - говорится в документе.