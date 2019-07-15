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Китайские СМИ сообщили о нежелании США возвращать золотые резервы владельцам

Фото: wikipedia.org - Andrzej Barabasz (Chepry) cco


Издание «Полит Россия» со ссылкой на китайские СМИ рассказало об экономическом конфликте между США и странами, доверившими им хранение своих золотовалютных резервов, пишет ПОЛИТЭКСПЕРТ.

С крупной проблемой столкнулись несколько государств, переправивших свои золотые запасы за океан, в подземное хранилище, расположенное в Нью-Йорке. На момент отправки это место считалось наиболее надежным для хранения сотен тысяч золотых слитков. Действительно, изъять золотой запас из бункера практически невозможно. Как оказалось, в том числе и для непосредственных владельцев золота.
Наиболее влиятельной страной, пожелавшей вернуть свое имущество, оказалась Германия. Причиной возвращения золота на родину стала дестабилизация всемирной политической обстановки, однако Соединенные Штаты совершенно не торопятся действовать согласно требованиям немецкой стороны.

Определенных успехов в ходе переговоров Германии все таки удалось добиться, вернуть резерв Америка пообещала, однако дальнейшая судьба слитков до сих пор достаточно туманна. Китайские эксперты говорят о том, что иностранный золотой запас вполне мог быть присвоен и растрачен хранящей золото стороной в попытке стабилизировать собственную экономику.

Одной из главных причин присвоения чужого золотого запаса мог стать доллар. Как ранее сообщалось, «дедолларизация» как мировой финансовой экономики, так и национальных экономик в частности – один из общемировых трендов, и в этом направлении работает огромное количество крупных финансовых игроков. В таких жестких условиях валюте США необходимо золотое обеспечение, а собственных золотых запасов для этих целей Америке явно недостаточно....
politexpert.net
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: США, золото, Китай, санкции, торговля, пошлины
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добавлена сегодня, 15 июля, 18:00

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