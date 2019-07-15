Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ 🔊 Воспроизвести



Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом сообщает



Накануне служащего нацгвардии Маркива, который помимо украинского обладает и итальянским паспортом, приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.



Журналист погиб во время минометного обстрела. Вместе с ним смертельные ранения получил и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива. Об этом сообщает ИЗВЕСТИЯ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.Накануне служащего нацгвардии Маркива, который помимо украинского обладает и итальянским паспортом, приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.Журналист погиб во время минометного обстрела. Вместе с ним смертельные ранения получил и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. «Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизменными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива», — приводит пресс-служба слова Зеленского.



Президент Украины также призвал дипломатов страны быть на связи с «ветераном» и содействовать ему.



Приговор Маркиву вынес суд города Павия. Комментируя его решение, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его страна и нацгвардеец невиновны в произошедшем, а приговор будет обжалован.



Маркив был арестован в Италии в 2017 году. Он был единственным подозреваемым в убийстве репортера. Обвинение утверждает, что украинец был в составе подразделения, находившегося на горе Карачун, откуда преднамеренно была обстреляна машина журналиста.



Роккелли и Миронов освещали вооруженный конфликт, который начался в Донбассе после государственного переворота на Украине и длится до сих пор. iz.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, Италия, приговор, АТО География: Украина — статья прочитана 148 раз Комментарии