Лех Валенса: Россия отдаст обломки Польше, когда рейтинг партии Качиньского начнёт падать 🔊 Воспроизвести



Бывший президент Польши Лех Валенса уверен, что Россия тайно поддерживает правящую партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость». Кроме участия Польши в истории с возвращением России права голоса в ПАСЕ, он приводит целый рад доказательств. По его словам, в будущем Москва намеревается вернуть Польше обломки разбившегося президентского Ту-154, чтобы тем самым поддержать рейтинг партии Качиньского, сообщает Do Rzeczy.



На своей странице в Twitter бывший глава Польши затрагивает тему громкого дела — возвращения России права голоса в ПАСЕ, сообщает Do Rzeczy.



Сначала появились сообщения о том, что Польша поддержала Москву во время майского собрания комитета министров Совета. Затем МИД Польши опроверг эту информацию. На своей странице в Twitter бывший глава Польши затрагивает тему громкого дела — возвращения России права голоса в ПАСЕ, сообщает Do Rzeczy.Сначала появились сообщения о том, что Польша поддержала Москву во время майского собрания комитета министров Совета. Затем МИД Польши опроверг эту информацию.



«Голосование по возвращению России в Совет Европы, согласие на импорт российского угля, встречи Качиньского с друзьями Путина, антиевропейский курс. Всё это показывает скрытую поддержку Кремля для ПИС. Если бы рейтинг ПИС начал падать, то Польше вернули бы обломки Ту-154», — написал на своей странице в Twitter бывший президент Польши Лех Валенса.



Оригинал новости ИноТВ Однако Лех Валенса считает, что, кроме истории с Советом Европы, имеются другие предпосылки, указывающие на то, что партию Ярослава Качиньского «Право и справедливость» поддерживает, хоть и тайком, Россия.«Голосование по возвращению России в Совет Европы, согласие на импорт российского угля, встречи Качиньского с друзьями Путина, антиевропейский курс. Всё это показывает скрытую поддержку Кремля для ПИС. Если бы рейтинг ПИС начал падать, то Польше вернули бы обломки Ту-154», — написал на своей странице в Twitter бывший президент Польши Лех Валенса. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, отношения, экс-президент, Валенса География: Польша — статья прочитана 81 раз Комментарии