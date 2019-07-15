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В работе европейской навигационной системы Галилео произошел сбой
Пользователи европейской навигационной спутниковой системы "Галилео" не могут использовать сигналы с космических аппаратов из-за сбоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр услуг проекта.
Отмечается, что все рабочие спутники перешли в статус "не используются (по целевому назначению)". Как пишет портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", расположенным в Италии.
"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", — говорится на сайте центра.
"Галилео" — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, 22 из которых рабочие.
Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, технологии, в Европе
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