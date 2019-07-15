В работе европейской навигационной системы Галилео произошел сбой 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Кряжев



Пользователи европейской навигационной спутниковой системы "Галилео" не могут использовать сигналы с космических аппаратов из-за сбоя, сообщает



Отмечается, что все рабочие спутники перешли в статус "не используются (по целевому назначению)". Как пишет портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", расположенным в Италии.



"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", — говорится на сайте центра.



"Галилео" — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, 22 из которых рабочие.



Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина. Пользователи европейской навигационной спутниковой системы "Галилео" не могут использовать сигналы с космических аппаратов из-за сбоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр услуг проекта.Отмечается, что все рабочие спутники перешли в статус "не используются (по целевому назначению)". Как пишет портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", расположенным в Италии."До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", — говорится на сайте центра."Галилео" — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, 22 из которых рабочие.Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина. РИА Новости Категории: чп и криминал, технологии, в Европе Ключевые слова: система, сбой, слежения, Галилео — статья прочитана 176 раз Комментарии