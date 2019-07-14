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«Печально я гляжу…»

Фото: fkzalgiris.lt




Можно сколько угодно говорить об успехах литовского баскетбола (в последнее время, в основном, локального характера), но они вряд ли в полной мере восполнят имиджевые потери нашей страны от постоянных неудач литовского футбола.

Очередную порцию огорчения подсыпали первые матчи первого же квалификационного раунда Лиги Европы.

«Жальгирис» в гостях безоговорочно проиграл «Гонведу», занявшему в минувшем чемпионате Венгрии четвёртое место. Почему безоговорочно, ведь забит гол на чужом поле? Да потому что ещё от одного гола в ворота литовского клуба спас голкипер гостей

Впрочем, футболисты «Жальгириса» явно не разделяют упаднические настроения автора этих строк. На сайте клуба отмечается, что вильнюсский клуб нанёс по воротам ударов в три раза больше, чем соперник, и что в Вильнюсе будут сделаны соответствующие выводы. И что себя ещё покажет автор литовского гола – 19-летний Каролис Узела, вернувшийся в Литву после годичной «стажировки» в Италии.
Как же бы хотелось, чтобы в жизнь претворился именно такой взгляд на ответный матч!

В двух других матчах с участием литовских клубов неожиданность лишь одна: наши «рыцари» у себя дома не смогли переиграть гостей с Фарерских островов.

Или это уже не стоит называть неожиданным результатом?

«Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Первые матчи

«Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва) – 3:1,

«Кауно Жальгирис» (Литва) – «Аполлон» (Кипр) - 0:2,

«Ритерай» (Литва) – «Клаксвик» (Фарерские острова) - 1:1,

«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – «Кайрат» (Казахстан) – 1:2,

«Дунайска-Стреда» (Словакия) – «Краковия» (Польша) - 1:1,

«Европа» (Гибралтар) – «Легия» (Польша) - 0:0,

ФКСБ (Румыния) – «Милсами» (Молдавия) - 2:0,

«Стьярнан» (Исландия) – «Левадия» (Эстония) - 2:1,

«Чукарички» (Сербия) – «Бананц» (Армения) - 3:0,

«Фола» (Люксембург) – «Чихура» (Грузия) - 1:2,

«Олимпия» (Любляна, Словения) – РФШ (Латвия) - 2:3,

«Лиепая» (Латвия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 1:1,

«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Хибернианс» (Мальта) - 1:0,

«Сперанта» (Молдавия) – «Нефтчи» (Азербайджан) - 0:3,

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Энгордани» (Андорра) - 6:0,

«Пюник» (Армения) – «Шкупи» (Северная Македония) - 3:3,

«Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - 1:0,

«Вентспилс» (Латвия) – «Теута» (Албания) - 3:0,

«Алашкерт» (Армения) – «Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) - 3:1,

АЕК (Ларнака, Кипр) – «Петрокуб» (Молдавия) - 1:0,

«Нарва» (Эстония) – «Будучность» (Черногория) - 0:2,

«Сабаил» (Азербайджан) – «Университетя» (Румыния) - 2:3,

«Флора» (Эстония) – «Раднички» (Сербия) - 2:0,

КуПС (Финляндия)- «Витебск» (Белоруссия) - 2:0.

Ответные игры состоятся 18 июля.
Александр ШАХОВ, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: Результаты, Лига Европы, первые матчи, 1-й отборочный раунд
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добавлена сегодня, 14 июля, 19:30

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