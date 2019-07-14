«Печально я гляжу…»

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Можно сколько угодно говорить об успехах литовского баскетбола (в последнее время, в основном, локального характера), но они вряд ли в полной мере восполнят имиджевые потери нашей страны от постоянных неудач литовского футбола.



Очередную порцию огорчения подсыпали первые матчи первого же квалификационного раунда Лиги Европы.



«Жальгирис» в гостях безоговорочно проиграл «Гонведу», занявшему в минувшем чемпионате Венгрии четвёртое место. Почему безоговорочно, ведь забит гол на чужом поле? Да потому что ещё от одного гола в ворота литовского клуба спас голкипер гостей



Впрочем, футболисты «Жальгириса» явно не разделяют упаднические настроения автора этих строк. На сайте клуба отмечается, что вильнюсский клуб нанёс по воротам ударов в три раза больше, чем соперник, и что в Вильнюсе будут сделаны соответствующие выводы. И что себя ещё покажет автор литовского гола – 19-летний Каролис Узела, вернувшийся в Литву после годичной «стажировки» в Италии. Очередную порцию огорчения подсыпали первые матчи первого же квалификационного раунда Лиги Европы.«Жальгирис» в гостях безоговорочно проиграл «Гонведу», занявшему в минувшем чемпионате Венгрии четвёртое место. Почему безоговорочно, ведь забит гол на чужом поле? Да потому что ещё от одного гола в ворота литовского клуба спас голкипер гостейВпрочем, футболисты «Жальгириса» явно не разделяют упаднические настроения автора этих строк. На сайте клуба отмечается, что вильнюсский клуб нанёс по воротам ударов в три раза больше, чем соперник, и что в Вильнюсе будут сделаны соответствующие выводы. И что себя ещё покажет автор литовского гола – 19-летний Каролис Узела, вернувшийся в Литву после годичной «стажировки» в Италии.



В двух других матчах с участием литовских клубов неожиданность лишь одна: наши «рыцари» у себя дома не смогли переиграть гостей с Фарерских островов.



Или это уже не стоит называть неожиданным результатом?



«Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.



Лига Европы



1-й отборочный раунд



Первые матчи



«Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва) – 3:1,



«Кауно Жальгирис» (Литва) – «Аполлон» (Кипр) - 0:2,



«Ритерай» (Литва) – «Клаксвик» (Фарерские острова) - 1:1,



«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – «Кайрат» (Казахстан) – 1:2,



«Дунайска-Стреда» (Словакия) – «Краковия» (Польша) - 1:1,



«Европа» (Гибралтар) – «Легия» (Польша) - 0:0,



ФКСБ (Румыния) – «Милсами» (Молдавия) - 2:0,



«Стьярнан» (Исландия) – «Левадия» (Эстония) - 2:1,



«Чукарички» (Сербия) – «Бананц» (Армения) - 3:0,



«Фола» (Люксембург) – «Чихура» (Грузия) - 1:2,



«Олимпия» (Любляна, Словения) – РФШ (Латвия) - 2:3,



«Лиепая» (Латвия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 1:1,



«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Хибернианс» (Мальта) - 1:0,



«Сперанта» (Молдавия) – «Нефтчи» (Азербайджан) - 0:3,



«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Энгордани» (Андорра) - 6:0,



«Пюник» (Армения) – «Шкупи» (Северная Македония) - 3:3,



«Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - 1:0,



«Вентспилс» (Латвия) – «Теута» (Албания) - 3:0,



«Алашкерт» (Армения) – «Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) - 3:1,



АЕК (Ларнака, Кипр) – «Петрокуб» (Молдавия) - 1:0,



«Нарва» (Эстония) – «Будучность» (Черногория) - 0:2,



«Сабаил» (Азербайджан) – «Университетя» (Румыния) - 2:3,



«Флора» (Эстония) – «Раднички» (Сербия) - 2:0,



КуПС (Финляндия)- «Витебск» (Белоруссия) - 2:0.



Ответные игры состоятся 18 июля. Как же бы хотелось, чтобы в жизнь претворился именно такой взгляд на ответный матч!В двух других матчах с участием литовских клубов неожиданность лишь одна: наши «рыцари» у себя дома не смогли переиграть гостей с Фарерских островов.Или это уже не стоит называть неожиданным результатом?«Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.«Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва) – 3:1,«Кауно Жальгирис» (Литва) – «Аполлон» (Кипр) - 0:2,«Ритерай» (Литва) – «Клаксвик» (Фарерские острова) - 1:1,«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – «Кайрат» (Казахстан) – 1:2,«Дунайска-Стреда» (Словакия) – «Краковия» (Польша) - 1:1,«Европа» (Гибралтар) – «Легия» (Польша) - 0:0,ФКСБ (Румыния) – «Милсами» (Молдавия) - 2:0,«Стьярнан» (Исландия) – «Левадия» (Эстония) - 2:1,«Чукарички» (Сербия) – «Бананц» (Армения) - 3:0,«Фола» (Люксембург) – «Чихура» (Грузия) - 1:2,«Олимпия» (Любляна, Словения) – РФШ (Латвия) - 2:3,«Лиепая» (Латвия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 1:1,«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Хибернианс» (Мальта) - 1:0,«Сперанта» (Молдавия) – «Нефтчи» (Азербайджан) - 0:3,«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Энгордани» (Андорра) - 6:0,«Пюник» (Армения) – «Шкупи» (Северная Македония) - 3:3,«Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - 1:0,«Вентспилс» (Латвия) – «Теута» (Албания) - 3:0,«Алашкерт» (Армения) – «Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) - 3:1,АЕК (Ларнака, Кипр) – «Петрокуб» (Молдавия) - 1:0,«Нарва» (Эстония) – «Будучность» (Черногория) - 0:2,«Сабаил» (Азербайджан) – «Университетя» (Румыния) - 2:3,«Флора» (Эстония) – «Раднички» (Сербия) - 2:0,КуПС (Финляндия)- «Витебск» (Белоруссия) - 2:0. Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Результаты, Лига Европы, первые матчи, 1-й отборочный раунд — статья прочитана 135 раз Комментарии