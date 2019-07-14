«Печально я гляжу…»

Можно сколько угодно говорить об успехах литовского баскетбола (в последнее время, в основном, локального характера), но они вряд ли в полной мере восполнят имиджевые потери нашей страны от постоянных неудач литовского футбола.
Очередную порцию огорчения подсыпали первые матчи первого же квалификационного раунда Лиги Европы.
«Жальгирис» в гостях безоговорочно проиграл «Гонведу», занявшему в минувшем чемпионате Венгрии четвёртое место. Почему безоговорочно, ведь забит гол на чужом поле? Да потому что ещё от одного гола в ворота литовского клуба спас голкипер гостей
Впрочем, футболисты «Жальгириса» явно не разделяют упаднические настроения автора этих строк. На сайте клуба отмечается, что вильнюсский клуб нанёс по воротам ударов в три раза больше, чем соперник, и что в Вильнюсе будут сделаны соответствующие выводы. И что себя ещё покажет автор литовского гола – 19-летний Каролис Узела, вернувшийся в Литву после годичной «стажировки» в Италии.
Как же бы хотелось, чтобы в жизнь претворился именно такой взгляд на ответный матч!
В двух других матчах с участием литовских клубов неожиданность лишь одна: наши «рыцари» у себя дома не смогли переиграть гостей с Фарерских островов.
Или это уже не стоит называть неожиданным результатом?
«Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.
«Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва) – 3:1,
«Кауно Жальгирис» (Литва) – «Аполлон» (Кипр) - 0:2,
«Ритерай» (Литва) – «Клаксвик» (Фарерские острова) - 1:1,
«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – «Кайрат» (Казахстан) – 1:2,
«Дунайска-Стреда» (Словакия) – «Краковия» (Польша) - 1:1,
«Европа» (Гибралтар) – «Легия» (Польша) - 0:0,
ФКСБ (Румыния) – «Милсами» (Молдавия) - 2:0,
«Стьярнан» (Исландия) – «Левадия» (Эстония) - 2:1,
«Чукарички» (Сербия) – «Бананц» (Армения) - 3:0,
«Фола» (Люксембург) – «Чихура» (Грузия) - 1:2,
«Олимпия» (Любляна, Словения) – РФШ (Латвия) - 2:3,
«Лиепая» (Латвия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 1:1,
«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Хибернианс» (Мальта) - 1:0,
«Сперанта» (Молдавия) – «Нефтчи» (Азербайджан) - 0:3,
«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Энгордани» (Андорра) - 6:0,
«Пюник» (Армения) – «Шкупи» (Северная Македония) - 3:3,
«Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - 1:0,
«Вентспилс» (Латвия) – «Теута» (Албания) - 3:0,
«Алашкерт» (Армения) – «Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) - 3:1,
АЕК (Ларнака, Кипр) – «Петрокуб» (Молдавия) - 1:0,
«Нарва» (Эстония) – «Будучность» (Черногория) - 0:2,
«Сабаил» (Азербайджан) – «Университетя» (Румыния) - 2:3,
«Флора» (Эстония) – «Раднички» (Сербия) - 2:0,
КуПС (Финляндия)- «Витебск» (Белоруссия) - 2:0.
Ответные игры состоятся 18 июля.
В двух других матчах с участием литовских клубов неожиданность лишь одна: наши «рыцари» у себя дома не смогли переиграть гостей с Фарерских островов.
Или это уже не стоит называть неожиданным результатом?
«Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Первые матчи
1-й отборочный раунд
Первые матчи
«Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва) – 3:1,
«Кауно Жальгирис» (Литва) – «Аполлон» (Кипр) - 0:2,
«Ритерай» (Литва) – «Клаксвик» (Фарерские острова) - 1:1,
«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – «Кайрат» (Казахстан) – 1:2,
«Дунайска-Стреда» (Словакия) – «Краковия» (Польша) - 1:1,
«Европа» (Гибралтар) – «Легия» (Польша) - 0:0,
ФКСБ (Румыния) – «Милсами» (Молдавия) - 2:0,
«Стьярнан» (Исландия) – «Левадия» (Эстония) - 2:1,
«Чукарички» (Сербия) – «Бананц» (Армения) - 3:0,
«Фола» (Люксембург) – «Чихура» (Грузия) - 1:2,
«Олимпия» (Любляна, Словения) – РФШ (Латвия) - 2:3,
«Лиепая» (Латвия) – «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 1:1,
«Шахтёр» (Солигорск, Белоруссия) – «Хибернианс» (Мальта) - 1:0,
«Сперанта» (Молдавия) – «Нефтчи» (Азербайджан) - 0:3,
«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Энгордани» (Андорра) - 6:0,
«Пюник» (Армения) – «Шкупи» (Северная Македония) - 3:3,
«Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» (Кутаиси, Грузия) - 1:0,
«Вентспилс» (Латвия) – «Теута» (Албания) - 3:0,
«Алашкерт» (Армения) – «Македония Гёрче Петров» (Сев. Македония) - 3:1,
АЕК (Ларнака, Кипр) – «Петрокуб» (Молдавия) - 1:0,
«Нарва» (Эстония) – «Будучность» (Черногория) - 0:2,
«Сабаил» (Азербайджан) – «Университетя» (Румыния) - 2:3,
«Флора» (Эстония) – «Раднички» (Сербия) - 2:0,
КуПС (Финляндия)- «Витебск» (Белоруссия) - 2:0.
Ответные игры состоятся 18 июля.