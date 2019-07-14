Московские звёзды станцевали «Кадриль» в Витебске 🔊 Воспроизвести







В рамках реализуемого на площадке фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" проекта «Театральные встречи» на сцене Витебского театра имени Якуба Коласа продюсерский центр «М-арт» (Россия) представил задушевную комедию Владимира Гуркина «Кадриль» (режиссёр постановки Владимир Большов).



Участники спектакля стали героями «Звёздного часа» - встречи с журналистами в международном пресс-центре фестиваля.



Официальный сайт фестиваля fest-sbv.by представил гостей.



Народный артист России Валерий Гаркалин. Служил в Московском театре сатиры, сотрудничал с Театром-студией «Человек», Театром имени Станиславского, Московским драматическим театром имени Пушкина. С 2002 года – руководитель мастерской факультета эстрады РИТИ, с 2007 – актёр Московского театра имени Пушкина. Участники спектакля стали героями «Звёздного часа» - встречи с журналистами в международном пресс-центре фестиваля.Официальный сайт фестиваля fest-sbv.by представил гостей.Народный артист России. Служил в Московском театре сатиры, сотрудничал с Театром-студией «Человек», Театром имени Станиславского, Московским драматическим театром имени Пушкина. С 2002 года – руководитель мастерской факультета эстрады РИТИ, с 2007 – актёр Московского театра имени Пушкина. Алёна Яковлева – ведущая актриса Московского академического театра сатиры. Снялась в сериалах «Бальзаковский возраст», «Времена не выбирают», «Кадетство», «Всё включено» и многих других. В творческой копилке Алёны Яковлевой более ста проектов.



Заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Руководитель мастерской театрального факультета «Институт театрального искусства имени Кобзона». В 1994 году был принят в труппу Московского академического театра имени Маяковского. В кино снимается с 1991 года. В 2009 году удостоен премии «Тэффи» Академии российского телевидения в номинации «Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале за роль советского физика Льва Ландау в фильме «Мой муж – гений».



Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева. Актриса Московского академического театра имени Маяковского. Популярность актрисе принесла работа в ситкоме «Моя прекрасная няня». В 2013 году актриса стала обладателем театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Марьи Москалёвой в спектакле «Дядюшкин сон».











Заслуженная артистка России Татьяна Яковенко. Актриса Театра на Покровке.Снялась в фильмах «Приговорённый», «Продаётся дача», «Общая терапия», «Сделка» и других. Результатом продюсерской деятельности стали киноленты «Искупление», «Холодное сердце», «Бухта страха», «Всё ради тебя».



Такой звёздный состав увидят зрители спектакля «Кадриль» – яркой, музыкальной, весёлой комедии. Некоторые из артистов в разные годы участвовали в проекте «Театральные встречи» Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Вот какие у них сохранились воспоминания



Прокофьева: «Лет 10 назад я приезжала в Витебск, он остался в моей памяти как очень красивый и нарядный город. Нынче я живу на 11 этаже гостиницы, из моего окна – потрясающая панорама. Обязательно что-нибудь куплю в многочисленных палатках и увезу на память о Витебске».



Гаркалин: «Я хорошо помню, как радушно нас принимали, спектакль прошёл с большим успехом, и публика была замечательная».



Яковлева: «Вместе с Эммануилом Виторганом мы представляли на «Театральных встречах» спектакль «Трио». Город запомнился гостеприимством и обилием вкусной еды».











Яковенко: «Я впервые на «Славянском базаре в Витебске» и была приятно пораженатем, что здесь не только звучит популярная музыка, но и существует такой проект, как «Театральные встречи».



Герои встречи поделились с журналистами своими мыслями о сегодняшнем театральном процессе, о том, какие возможности перед артистами открывает антреприза.



«Мы здесь - сборная команда, – подчеркнул Даниил Спиваковский, – а в сборную всегда отбираются лучшие игроки». О своих творческих планах артисты из суеверия не распространялись. А вот о преподавательской деятельности Валерий Гаркалин и Даниил Спиваковский говорили с увлечением. Спиваковский, ученик режиссёра Андрея Гончарова, назвал себя последователем традиций русского драматического театра и отметил, что самое главное – воспитывать художественный вкус у молодёжи. «Педагогическая деятельность, – сказал Валерий Гаркалин, – очень ответственная и увлекательная работа. Недавно режиссёр Дмитрий Крымов поставил спектакль, в котором я работаю вместе с разными поколениями своих учеников. Это огромное счастье – продолжать работать с ними как с коллегами».











Раскрывать интригу спектакля «Кадриль» (как это: обмениваться женами?) артисты не стали.



"Приходите на спектакль, и вы всё поймете", - предложила Алёна Яковлева. Она должна была бы, кстати, добавить: "Если будут свободные места". А места за платные билеты были давно распроданы, журналистам предоставили возможность посмотреть спектакль бесплатно с самого высокого яруса. Но предупредили: пустим столько, сколько там есть мест. В итоге ни одного свободного места ни внизу, ни наверху не было. И спектакль, как и игра актёров, того стоили!







Фото Александра Шахова, "Обзор"



Народная артистка России– ведущая актриса Московского академического театра сатиры. Снялась в сериалах «Бальзаковский возраст», «Времена не выбирают», «Кадетство», «Всё включено» и многих других. В творческой копилке Алёны Яковлевой более ста проектов.Заслуженный артист России. Руководитель мастерской театрального факультета «Институт театрального искусства имени Кобзона». В 1994 году был принят в труппу Московского академического театра имени Маяковского. В кино снимается с 1991 года. В 2009 году удостоен премии «Тэффи» Академии российского телевидения в номинации «Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале за роль советского физика Льва Ландау в фильме «Мой муж – гений».Заслуженная артистка России. Актриса Московского академического театра имени Маяковского. Популярность актрисе принесла работа в ситкоме «Моя прекрасная няня». В 2013 году актриса стала обладателем театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Марьи Москалёвой в спектакле «Дядюшкин сон».Заслуженная артистка России. Актриса Театра на Покровке.Снялась в фильмах «Приговорённый», «Продаётся дача», «Общая терапия», «Сделка» и других. Результатом продюсерской деятельности стали киноленты «Искупление», «Холодное сердце», «Бухта страха», «Всё ради тебя».Такой звёздный состав увидят зрители спектакля «Кадриль» – яркой, музыкальной, весёлой комедии. Некоторые из артистов в разные годы участвовали в проекте «Театральные встречи» Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Вот какие у них сохранились воспоминания«Лет 10 назад я приезжала в Витебск, он остался в моей памяти как очень красивый и нарядный город. Нынче я живу на 11 этаже гостиницы, из моего окна – потрясающая панорама. Обязательно что-нибудь куплю в многочисленных палатках и увезу на память о Витебске».«Я хорошо помню, как радушно нас принимали, спектакль прошёл с большим успехом, и публика была замечательная».«Вместе с Эммануилом Виторганом мы представляли на «Театральных встречах» спектакль «Трио». Город запомнился гостеприимством и обилием вкусной еды».«Я впервые на «Славянском базаре в Витебске» и была приятно пораженатем, что здесь не только звучит популярная музыка, но и существует такой проект, как «Театральные встречи».Герои встречи поделились с журналистами своими мыслями о сегодняшнем театральном процессе, о том, какие возможности перед артистами открывает антреприза.«Мы здесь - сборная команда, – подчеркнул Даниил Спиваковский, – а в сборную всегда отбираются лучшие игроки». О своих творческих планах артисты из суеверия не распространялись. А вот о преподавательской деятельности Валерий Гаркалин и Даниил Спиваковский говорили с увлечением. Спиваковский, ученик режиссёра Андрея Гончарова, назвал себя последователем традиций русского драматического театра и отметил, что самое главное – воспитывать художественный вкус у молодёжи. «Педагогическая деятельность, – сказал Валерий Гаркалин, – очень ответственная и увлекательная работа. Недавно режиссёр Дмитрий Крымов поставил спектакль, в котором я работаю вместе с разными поколениями своих учеников. Это огромное счастье – продолжать работать с ними как с коллегами».Раскрывать интригу спектакля «Кадриль» (как это: обмениваться женами?) артисты не стали."Приходите на спектакль, и вы всё поймете", - предложила Алёна Яковлева. Она должна была бы, кстати, добавить: "Если будут свободные места". А места за платные билеты были давно распроданы, журналистам предоставили возможность посмотреть спектакль бесплатно с самого высокого яруса. Но предупредили: пустим столько, сколько там есть мест. В итоге ни одного свободного места ни внизу, ни наверху не было. И спектакль, как и игра актёров, того стоили! Инф. «Обзора», fest-sbv.by Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: "Славянский базар в Витебске", «Кадриль» — статья прочитана 101 раз Комментарии