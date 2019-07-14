На Славянском базаре в Витебске - круглый стол с острыми углами 🔊 Воспроизвести В программе "Славянского базара в Витебске" всегда находится место и время для дискуссий о том, каким быть дальше и самому фестивалю искусств, и по каким дорогам стоило бы идти культуре в целом.



Ирина Акулович







В этом году в Витебске пошёл круглый стол "Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов".



Журналисты должны искать новые интересные форматы подачи информации, а не только освещать по максимуму происходящие события. Об этом заявила сегодня в фестивальном Витебске генеральный директор Белорусского информационного агентства БЕЛТА Ирина Акулович на круглом столе "Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов". В этом году в Витебске пошёл круглый стол "Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов".Журналисты должны искать новые интересные форматы подачи информации, а не только освещать по максимуму происходящие события. Об этом заявила сегодня в фестивальном Витебске генеральный директор Белорусского информационного агентства БЕЛТА Ирина Акулович на круглом столе "Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов".



В качестве примера Ирина Акулович привела проект БЕЛТА - конкурс на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича "Дистихи", реализованный совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.



"Поступили сотни переводов. Интересно это людям? Да! Но, главное, что этот инфоповод журналисты создали сами", - подчеркнула руководитель агентства.











По ее словам, сейчас БЕЛТА работает еще над одним важным проектом: совместно с информационным агентством "Арменпресс" готовит фотовыставку, посвященную Спитакскому землетрясению 1988 года. В результате трагедии тогда была разрушена почти вся северная часть Армении, погибли тысячи людей.



"Белорусы тоже откликнулись на эту беду. Выставка расскажет, как все люди вместе работали над преодолением последствий того страшного землетрясения, помогали, переживали. И в этом тоже наша цель: мы сами создаем информационный повод, понимая насколько это важно", - добавила Ирина Акулович.



Участие в обсуждении актуальной темы также приняли руководители и представители различных средств массовой информации, Белорусского союза художников, Союза писателей Беларуси, Национального музея Султаната Оман, известные деятели культуры Беларуси, передает корреспондент



Директор Национального музея Омана Джамаль аль-Мусави, в частности, сказал, что культурные отношения Белоруссии и Омана получили толчок после 2007 года, когда состоялся государственный визит Президента Белоруссии в Султанат Оман.



В 2017-м году, добавил он, в Омане "имели честь принять первую международную выставку, это был первый опыт с коллегами из Национального исторического музея". В этом году, добавил директор, Национальный исторический музей отмечает значимую для себя дату, и Оман будет представлен как почетный гость на данной выставке.











"В дальнейшем планируем принять дни культуры Белоруссии в Омане, речь идет о 2020-м году, и рассматриваем возможность в "Славянском базаре" принять участие в 2020 году и в дальнейшие годы",- добавил Джамаль аль-Мусави.



Все участники фестивалей настоящего времени должны быть современными, иначе "народ перестанет воспринимать". Об этом заявил руководитель Белорусского союза художников Григорий Ситница 12 июля в Витебске на "круглом столе" «Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов».



По его словам, благодаря многолетнему участию художников в "Славянском базаре" им удается наблюдать, каких именно форм от изобразительного искусства требует то или иное "настоящее время".











"Расширяя формат, мы должны видеть адекватный пластический язык. И участие в фестивале в этом помогает", - добавил Григорий Ситница.



Говоря о фестивальной программе в целом, он отметил, что порой "страдает от недостатка джаза".



"Почему отсутствуют классические формы искусства? Был пример, когда Украина представила проект исключительно классикой, было один раз. То есть, надо думать о формах, и будет хорошо восприниматься", - добавил Григорий Ситница.



У Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" есть довольно неплохая база, что и молодое поколение способно фестивалю удивляться. Об этом заявила первый заместитель председателя Союза писателей Белоруссии Елена Стельмах.



Очень важным, по ее мнению, является то, что данный фестиваль дает возможность и писательскому сообществу быть услышанным.



"Фестиваль - это площадка, где наши творческие силы пока что еще реализованы не в полной мере", - добавила она.



Кроме того, Елена Стельмах отметила, что, приезжая на "Славянский базар", ты далеко не всегда веришь в то, что находишься внутри Белоруссии.



"И во многом эту точку зрения у меня разделяет дочь. Всем нам кажется, что "Славянский базар"- это центр Европы, это центр культуры",- добавила Елена Стельмах



Хотя стол был назван круглым, его участники не боялись касаться острых тем. В частности, речь шла о том, что же такое культура для общества - просто бизнес-продукт для продажи или всё же инструмент воспитания, гуманитарного развития общества?



Фото Александра Шахова, "Обзор"



"От нас, журналистов, зависит, сколько букв, цифр, эмоций, фото и видео мы вложим в материалы по теме культуры и искусства. Вместе с тем нельзя слепо следовать за мнением. Мы сами должны формировать его, искать новые интересные форматы подачи информации, чтобы эти темы попадали в рейтинг", - подчеркнула гендиректор белорусского информагентства.В качестве примера Ирина Акулович привела проект БЕЛТА - конкурс на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича "Дистихи", реализованный совместно с Постоянным комитетом Союзного государства."Поступили сотни переводов. Интересно это людям? Да! Но, главное, что этот инфоповод журналисты создали сами", - подчеркнула руководитель агентства.По ее словам, сейчас БЕЛТА работает еще над одним важным проектом: совместно с информационным агентством "Арменпресс" готовит фотовыставку, посвященную Спитакскому землетрясению 1988 года. В результате трагедии тогда была разрушена почти вся северная часть Армении, погибли тысячи людей."Белорусы тоже откликнулись на эту беду. Выставка расскажет, как все люди вместе работали над преодолением последствий того страшного землетрясения, помогали, переживали. И в этом тоже наша цель: мы сами создаем информационный повод, понимая насколько это важно", - добавила Ирина Акулович.Участие в обсуждении актуальной темы также приняли руководители и представители различных средств массовой информации, Белорусского союза художников, Союза писателей Беларуси, Национального музея Султаната Оман, известные деятели культуры Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА Директор Национального музея Омана Джамаль аль-Мусави, в частности, сказал, что культурные отношения Белоруссии и Омана получили толчок после 2007 года, когда состоялся государственный визит Президента Белоруссии в Султанат Оман.В 2017-м году, добавил он, в Омане "имели честь принять первую международную выставку, это был первый опыт с коллегами из Национального исторического музея". В этом году, добавил директор, Национальный исторический музей отмечает значимую для себя дату, и Оман будет представлен как почетный гость на данной выставке."В дальнейшем планируем принять дни культуры Белоруссии в Омане, речь идет о 2020-м году, и рассматриваем возможность в "Славянском базаре" принять участие в 2020 году и в дальнейшие годы",- добавил Джамаль аль-Мусави.Все участники фестивалей настоящего времени должны быть современными, иначе "народ перестанет воспринимать". Об этом заявил руководитель Белорусского союза художников Григорий Ситница 12 июля в Витебске на "круглом столе" «Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов».По его словам, благодаря многолетнему участию художников в "Славянском базаре" им удается наблюдать, каких именно форм от изобразительного искусства требует то или иное "настоящее время"."Расширяя формат, мы должны видеть адекватный пластический язык. И участие в фестивале в этом помогает", - добавил Григорий Ситница.Говоря о фестивальной программе в целом, он отметил, что порой "страдает от недостатка джаза"."Почему отсутствуют классические формы искусства? Был пример, когда Украина представила проект исключительно классикой, было один раз. То есть, надо думать о формах, и будет хорошо восприниматься", - добавил Григорий Ситница.У Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" есть довольно неплохая база, что и молодое поколение способно фестивалю удивляться. Об этом заявила первый заместитель председателя Союза писателей Белоруссии Елена Стельмах.Очень важным, по ее мнению, является то, что данный фестиваль дает возможность и писательскому сообществу быть услышанным."Фестиваль - это площадка, где наши творческие силы пока что еще реализованы не в полной мере", - добавила она.Кроме того, Елена Стельмах отметила, что, приезжая на "Славянский базар", ты далеко не всегда веришь в то, что находишься внутри Белоруссии."И во многом эту точку зрения у меня разделяет дочь. Всем нам кажется, что "Славянский базар"- это центр Европы, это центр культуры",- добавила Елена СтельмахХотя стол был назван круглым, его участники не боялись касаться острых тем. В частности, речь шла о том, что же такое культура для общества - просто бизнес-продукт для продажи или всё же инструмент воспитания, гуманитарного развития общества? Василий ГОРОДИН, Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: в Беларуси Ключевые слова: круглый стол, "Славянский базар в Витебске" — статья прочитана 108 раз Комментарии