Повелитель шести октав 🔊 Воспроизвести Первый сольный альбом Димаша Кудайбергена «iD» стал платиновым за… 37 секунд. За час - трижды платиновым. По всему миру у казахстанского контратенора - сотни фанклубов, десятки миллионов поклонников. А зажглась эта мегазвезда в Беларуси в 2015 году



Казахский соловей – не только уникальный тенор, но и… человек оркестр. Фото: dimashinfo.com



И НА КСИЛОФОНЕ ИГРАЕТ!



Минск, 21 июля. Долгожданное событие - церемония открытия II Европейских игр. Флаг Европейских олимпийских комитетов, инициаторов европиады, выносят под захватывающее дух исполнение новой песни Димаша Ogni Pietra (Olympic). Именно в столице Беларуси он решился на премьеру композиции, которую специально для него написал российский продюсер и композитор Игорь Крутой на слова Лилии Виноградовой. Кстати, на итальянском языке. Впрочем, Димаш виртуозно, как полиглот, справляется с любой лингвистической задачей. В его репертуаре есть хиты на десяти языках мира. Минск, 21 июля. Долгожданное событие - церемония открытия II Европейских игр. Флаг Европейских олимпийских комитетов, инициаторов европиады, выносят под захватывающее дух исполнение новой песни Димаша Ogni Pietra (Olympic). Именно в столице Беларуси он решился на премьеру композиции, которую специально для него написал российский продюсер и композитор Игорь Крутой на слова Лилии Виноградовой. Кстати, на итальянском языке. Впрочем, Димаш виртуозно, как полиглот, справляется с любой лингвистической задачей. В его репертуаре есть хиты на десяти языках мира.



Димашу нужен необычный музыкальный материал - как модная нынче попса может раскрыть его талант? Да никак. Диапазон голоса Кудайбергена - шесть (!) октав. От баса до свисткового регистра. Чтобы было понятно: популярный не так давно Витас со своим «аа-а-а-а-а» по сравнение с ним - детсадовец. Ну и чтобы «добить» - Димаш еще прекрасно играет на домбре, фортепиано, гитаре, ударных и… ксилофоне.



Марат Айтимов, педагог Кудайбергена по вокалу, считает, что вопреки расхожему мнению музыкальных критиков у парня все же скорее не контратенор, а так называемый лирический тенор, способный и точно брать низкие ноты, и выводить трели фальцетом.



КРУТОЙ ПОДАРИЛ «ЛЕБЕДЕЙ»



Год назад Игорь Крутой написал для Димаша (и подарил ему) первую авторскую песню - лирическую композицию «Любовь уставших лебедей». Кудайберген ее называет «произведением искусства». И в Лондоне, и на сольном концерте в Кремлевском дворце в Москве весной этого года исполнял ее. По словам молодого артиста, «шоу-индустрия сейчас больше хайпует, нежели занимается творчеством», а он видит свою миссию в другом - показать, что на сцене есть место настоящему искусству. Как это сделать? Работать с большими композиторами, мирового значения.



- В России есть много талантливых композиторов. Но песни Игоря Яковлевича очень хорошо подходят моему голосу, и он пишет в том направлении, в котором я хотел бы развиваться, неоклассике, или, по-другому, «кроссовере», - признается Димаш.



Молодой человек сетует, что среди современных певцов мало кто решается исполнять неоклассику, как в свое время это делал, например, Андреа Бочелли. Казахстанский соловей готов занять эту нишу. Собственно, он уже это сделал. Прочно так застолбил.



В середине июня в «Инстаграме» у Димаша появился скромный пост. В его немногословном стиле: «Час назад вышел мой первый сольный альбом. За 37 секунд альбом стал платиновым. За час - трижды платиновым. Очень счастлив». Платиновый - это миллион копий, для понимания. За полминуты! Скромность восьмидесятого уровня.



МУРАШКИ РАЗМЕРОМ С ЛОШАДЬ



Димаш, несмотря на свою мегапопулярность, редко дает интервью. В прошлом году на «Славянском базаре в Витебске» он уже был приглашенной звездой, согласился быть в жюри детского конкурса. Спел на гала-концерте свою коронную французскую S.O.S. d’un terrien en détresse так, что у зрителей мурашки размером с лошадей по коже бегали.



Димаш в мае отпраздновал 25-летие. Родом он из горда Актобе (бывший Актюбинск). Музыкальный дар наследовал от родителей – Канат и Светлана Айтбаевы – заслуженные певцы Казахстана. Фото: dimashinfo.com



Беларуси и Витебску особенно Димаш очень благодарен:



- Обо мне по-настоящему заговорили после победы на «Славянском базаре», - рассказал он в интервью «СВ». - Я и до 2015 года участвовал в разных конкурсах, но именно витебский фестиваль могу по праву назвать стартом своей успешной карьеры. Витебск стал знаковым городом для меня, я многим ему обязан. «Славянский базар» - один из немногих фестивалей, который становится трамплином для молодых исполнителей.



Солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин видел победу Димаша в Витебске четыре года назад и с тех пор следит за его успехами:



- Совершенно потрясающий вокалист. На том конкурсе он собрал все призы, какие мог. Затем в Китае победил на конкурсе азиатских исполнителей. Сейчас известен на весь мир. Тогда наши продюсеры его прошляпили, никто к нему не подошел после выступления, а он в результате стал мировой звездой.



Ну, лучше поздно, чем никогда. Хоть и спустя три года, Игорь Крутой постарался наверстать упущенное. Благо, у Димаша карьера на взлете - 25-летний музыкант, без сомнений, еще всех нас удивит и платиновыми дисками, и суперхитами, и космическими виражами шести октав.



- У казахов есть правильная пословица: человек без мечты, как соловей без леса, - считает Димаш. - Писатель Рэй Бредбери как-то сказал: в 17 лет человека красят слова, что он все знает. Но если в 27 кто-то скажет, что он все знает, то это значит, что он так и не повзрослел. Не хочу оставаться тем же Димашем через десять лет. Я должен развиваться как музыкант. В каждом успехе один процент таланта и 99 процентов труда.



ЭПИЗОД



В три года Димаш нарисовал... свою судьбу. Родители сохранили листочек с его рисунком - человечек с ручками-палочками, сцена, микрофон, колонки. Мальчишеская мечта сбылась.



НА ВЗЛЕТЕ



СЛАВУ НУЖНО ОТРАБОТАТЬ



В азиатском мире в отличие от Европы Димаша Кудайбергена оценили с первой ноты.



В январе 2017 года он впервые выступил в китайской программе Singer 2017 - адаптации южнокорейского шоу I Am a Singer, это конкурс профессионалов, а не любительский батл. Димаш покорил китайскую публику уникальным стилем, выиграл первый раунд - кстати, с той самой песней S.O.S. Запись буквально порвала китайскую соцсеть Weibo (гибрид «Фейсбука» и «Твиттера»).



Неделю спустя во втором этапе программы Димаш исполнил песню упомянутого выше российского певца Витаса «Опера № 2» и выиграл первое место.



После Кудайберген покорил очередную вершину и выиграл премию Top Chinese Music Award - по сути, азиатскую «Грэмми», став безоговорочным лидером в номинации «Самый популярный певец в Азии». В апреле Димаш снова пошел штурмовать китайский конкурс I Am a Singer - в финале удивил поклонников оригинальным прочтением хитов великого Майкла Джексона - Dangerous, Billie Jean, The Way You Make Me Feel и Earth song. И хотя в итоге занял второе место, уступив китаянке, поклонники творчества Димаша с жюри не согласились и признали его победителем.



Осенью уже в США на Hollywood Music in Media Awards казахстанский певец стал триумфатором в номинации The Best Original Song of Video Game с песней Moonlight over the sea, написанной композитором Томасом Паришем. Вишенки на торте - титул «Певец года» в Поднебесной и две награды MTV в Китае в номинации «Самый популярный зарубежный певец».



Неудивительно, что армия фанатов у Димаша собралась внушительная. Одних только подписчиков в «Инстаграме» - два с половиной миллиона. Плюс несколько фанатских каналов в «Ютьюбе», на «Фейсбуке» и т. д.



Отвечая на вопрос «Союзного вече», не мешает ли жить такая слава, молодой человек сказал:



- На самом деле я им очень благодарен. Для артиста поддержка - это главное. Без таких слушателей я бы жил хуже. Они за мной колесят везде. Добирались даже до Америки, мне приятно их видеть на концертах. Чувствую ответственность перед ними: мне вручили награду как самому популярному артисту в Азии - не могу подвести своих слушателей, я должен ее отработать. Так что буду продолжать петь для них.



