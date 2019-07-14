Общественность Литвы отметила 75-летие освобождения Вильнюса от фашистских захватчиков 🔊 Воспроизвести Сотни людей с цветами пришли к могилам солдат, погибших в боях летом 1944 года











Общественность столицы Литвы отметила в субботу 75-ю годовщину освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков возложением венков и цветов к самому большому в стране мемориалу в честь советских воинов на Антакальнисском кладбище. Сотни людей с цветами, некоторые - с георгиевскими ленточками, а также представители посольства России пришли к могилам солдат, отдавших жизнь в боях за Вильнюс, сообщает ТАСС.



"Освобождение Вильнюса от фашистских агрессоров положило начало освобождению всей литовской земли", - обратился к собравшимся Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации ветеранов войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Общественность столицы Литвы отметила в субботу 75-ю годовщину освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков возложением венков и цветов к самому большому в стране мемориалу в честь советских воинов на Антакальнисском кладбище. Сотни людей с цветами, некоторые - с георгиевскими ленточками, а также представители посольства России пришли к могилам солдат, отдавших жизнь в боях за Вильнюс, сообщает ТАСС."Освобождение Вильнюса от фашистских агрессоров положило начало освобождению всей литовской земли", - обратился к собравшимся Юлюс Декснис, председатель Республиканской организации ветеранов войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.



Как отметил временный поверенный в делах России в Литве Дмитрий Масюк, поколение живущих сегодня должно донести историческую правду о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что стремление части политической элиты государств Прибалтики переписать историю неприемлемо.











"Мы никогда не согласимся с попытками лишить солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, статуса воина-освободителя", - сказал дипломат. Он поблагодарил пришедших к мемориалу. "Для нас борьба за сохранение их светлой памяти не закончилась", - заключил Масюк.



На территории самого большого в Литве мемориала в честь советских воинов находятся захоронения более 3 тыс. солдат и офицеров 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение литовской столицы, которое завершилось 13 июля 1944 года.



Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"



"Пройдите по воинскому мемориалу, прочитайте надписи на захоронениях, и вы поймете, что жизнь за свободу Литвы отдали представители разных народов многонационального Советского Союза. Низкий им поклон и вечная память", - сказал Декснис.Как отметил временный поверенный в делах России в Литве Дмитрий Масюк, поколение живущих сегодня должно донести историческую правду о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что стремление части политической элиты государств Прибалтики переписать историю неприемлемо."Мы никогда не согласимся с попытками лишить солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, статуса воина-освободителя", - сказал дипломат. Он поблагодарил пришедших к мемориалу. "Для нас борьба за сохранение их светлой памяти не закончилась", - заключил Масюк.На территории самого большого в Литве мемориала в честь советских воинов находятся захоронения более 3 тыс. солдат и офицеров 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение литовской столицы, которое завершилось 13 июля 1944 года. Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: 75-летие освобождения Вильнюса — статья прочитана 178 раз Комментарии