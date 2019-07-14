«Паруса духа»: Простые вещи, которые меняют сознание /Часть III/ 🔊 Воспроизвести «Обзор» ненадолго стал участником гуманитарной экспедиции незрячих по Балтийскому морю «Паруса духа»











Инклюзивные игры



«Обзор» завершает разговор об интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, что при правильном подходе может быть выгоднее людям без инвалидности. Начало читайте



Продолжение во второй части этого цикла по



Чтобы всё сказанное не казалось простым красивым рассказом о пользе инвалидов для общества, организаторы «Парусов духа» создают собственную методологию взаимодействия людей с ограниченными возможностями со здоровой частью населения. Самый эффективный инструмент развлечения. «Обзор» завершает разговор об интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, что при правильном подходе может быть выгоднее людям без инвалидности. Начало читайте здесь ==>> Продолжение во второй части этого цикла по этой ссылке Чтобы всё сказанное не казалось простым красивым рассказом о пользе инвалидов для общества, организаторы «Парусов духа» создают собственную методологию взаимодействия людей с ограниченными возможностями со здоровой частью населения. Самый эффективный инструмент развлечения.



Например, из длинной верёвки команда незрячих и обычных участников с завязанными глазами должны сделать квадрат. Или по кускам труб друг-другу передавать мячики.



«Простая вещь – почистить картошку. Для вас является каким-то чудом почистить картошку? А когда зрячему человеку завязывают глаза, и он начинает чистить картошку, для него это как цирковой номер. Зрячий человек, чистя картошку с завязанными глазами, уходит совершенно в другую сенсорику. Это эффект экстрима, но абсолютно безопасный», - говорит инициатор «Парусов духа» Олег Колпащиков.



«Вот мы в Калининграде проводили «Праздник селёдки». К нам на камбуз зашли бывшие военные, а мы там резали бутерброды. Мы и говорим: сейчас с завязанными глазами будете резать бутерброды. Вы не представляете, какой эффект. Они сразу перестали дышать, говорят, что ничего не получится. Естественно, всё у них получается, а через 7-10 минут голос у человека смягчается. Повязку снимает, уходит счастливый и довольный. Простые вещи», - добавляет он.



Особенно охотно в таких забавах участвуют дети и школьники. И чем младше, тем с большим удовольствием. «Это же табуированные вещи. Когда они растабуированы, то детям жутко интересно. Они неделями готовы с завязанными глазами что-то делать», продолжил руководитель «Белой трости», но подчеркнул, что это кажется забавой и развлечением, а на самом деле воздействует на глубинные процессы в подсознании здорового человека.



«Для нас это способ развивать инклюзивную культуру. Семь минут в темноте и человек прикасается к своим внутренним скрытым способностям. Это не развлечение. Это контекст, как парусный спорт. Мы людям говорим – пойдём развлекаться! Мы же не скажем, давайте пойдём развивать свои внутренние скрытые способности. Нет же. Никогда в жизни. Это всего лишь контекст. А инклюзивные игры – это очень хороший контекст. Казалось бы, простые вещи, но они очень глубокие», - продолжил собеседник.











Методология новой культуры



Подобный опыт, полученный с помощью самых разных инструментов, ложится в некой общей теоретической базе, которую до этого попросту никто и никогда не создавал.



Что делать в школе, как организовывать инклюзивные игры, как организовывать инклюзивные регаты, круглые столы, мастер-классы, зачем проводить инклюзивные экологические лагеря… Всё это привязывается к «Парусам духа» и конгрессам людей с инвалидностью, где полученные результаты тщательно анализируются и обсуждаются.



«Экспедиция под парусами – только инструмент, - заверяет О. Колпащиков. - В чём успех парусного спорта с точки зрения дизайна управления по активизации скрытых способностей? Вот вы говорите экстремальный спорт. На самом деле за восемь лет экспедиций, в которых принимало участие около шестисот людей, среди которых треть люди с инвалидностью, за всё это время, кроме синяков и царапин, два сломанных мизинца. То есть по факту – это абсолютно не экстремальный вид спорта. На машине ездить гораздо экстремальней. По городу ходить гораздо опаснее. Но голова выход под парусом воспринимает, как что-то жутко экстремальное. В этом вся суть: всё безопасно, но голова воспринимает, как очень экстремальное. И именно это сочетание помогает активизировать таланты и способности. Также и взаимодействие с инвалидами. Это жуткий стресс для человека. Жутчайший. Но никто не умрёт. И мы соединяем этот контекст развития экстрабилити с парусным спортом».











Вместо послесловия



Гуманитарная миссия «Паруса духа» - совершенно открытая инициатива, в которой участники рады и заинтересованы в развитии отношений с организациями, готовыми участвовать как в интеграции людей с ограниченными возможностями, так и в инклюзивной помощи таких людей для общества в целом.



Сама экспедиция – это только инструмент создания новой эффективной методики, и она не привязана к исключительно городам-портам на побережье Балтийского моря. Сразу после нашего разговора, закрыв почти месячное путешествие по Балтике, команда сухопутным путём отправилась в Таураге, где провела встречи и мастер-классы с местным обществом людей с инвалидностью. До этого в Клайпеде прошло похожее мероприятие, куда собралось 120 человек – и инвалидов, и обычных здоровых людей.



«Чем мы занимаемся, это активным сетевым поиском. Очень трудно искать людей, которые думают аналогично. Почему трудно? В такой сфере – в инклюзии – работают 3-5% организаций», - говорил Олег Колпащиков, уверяя, что с удовольствием вместе со своей командой завязал бы новые отношения с любыми заинтересованными организациями в Литве. И действительно, отчего бы, например, не провести подобную регату и фестивали по тем же озёрам в Тракай?!



Фото Татьяны Джемилевой



Это различные очень простые активности, но для зрячих – с завязанными глазами. В инклюзивных играх участвуют команды, в которых примерно треть с ограниченными возможностями, а остальные – обычные люди.Например, из длинной верёвки команда незрячих и обычных участников с завязанными глазами должны сделать квадрат. Или по кускам труб друг-другу передавать мячики.«Простая вещь – почистить картошку. Для вас является каким-то чудом почистить картошку? А когда зрячему человеку завязывают глаза, и он начинает чистить картошку, для него это как цирковой номер. Зрячий человек, чистя картошку с завязанными глазами, уходит совершенно в другую сенсорику. Это эффект экстрима, но абсолютно безопасный», - говорит инициатор «Парусов духа» Олег Колпащиков.«Вот мы в Калининграде проводили «Праздник селёдки». К нам на камбуз зашли бывшие военные, а мы там резали бутерброды. Мы и говорим: сейчас с завязанными глазами будете резать бутерброды. Вы не представляете, какой эффект. Они сразу перестали дышать, говорят, что ничего не получится. Естественно, всё у них получается, а через 7-10 минут голос у человека смягчается. Повязку снимает, уходит счастливый и довольный. Простые вещи», - добавляет он.Особенно охотно в таких забавах участвуют дети и школьники. И чем младше, тем с большим удовольствием. «Это же табуированные вещи. Когда они растабуированы, то детям жутко интересно. Они неделями готовы с завязанными глазами что-то делать», продолжил руководитель «Белой трости», но подчеркнул, что это кажется забавой и развлечением, а на самом деле воздействует на глубинные процессы в подсознании здорового человека.«Для нас это способ развивать инклюзивную культуру. Семь минут в темноте и человек прикасается к своим внутренним скрытым способностям. Это не развлечение. Это контекст, как парусный спорт. Мы людям говорим – пойдём развлекаться! Мы же не скажем, давайте пойдём развивать свои внутренние скрытые способности. Нет же. Никогда в жизни. Это всего лишь контекст. А инклюзивные игры – это очень хороший контекст. Казалось бы, простые вещи, но они очень глубокие», - продолжил собеседник.Подобный опыт, полученный с помощью самых разных инструментов, ложится в некой общей теоретической базе, которую до этого попросту никто и никогда не создавал.Что делать в школе, как организовывать инклюзивные игры, как организовывать инклюзивные регаты, круглые столы, мастер-классы, зачем проводить инклюзивные экологические лагеря… Всё это привязывается к «Парусам духа» и конгрессам людей с инвалидностью, где полученные результаты тщательно анализируются и обсуждаются.«Экспедиция под парусами – только инструмент, - заверяет О. Колпащиков. - В чём успех парусного спорта с точки зрения дизайна управления по активизации скрытых способностей? Вот вы говорите экстремальный спорт. На самом деле за восемь лет экспедиций, в которых принимало участие около шестисот людей, среди которых треть люди с инвалидностью, за всё это время, кроме синяков и царапин, два сломанных мизинца. То есть по факту – это абсолютно не экстремальный вид спорта. На машине ездить гораздо экстремальней. По городу ходить гораздо опаснее. Но голова выход под парусом воспринимает, как что-то жутко экстремальное. В этом вся суть: всё безопасно, но голова воспринимает, как очень экстремальное. И именно это сочетание помогает активизировать таланты и способности. Также и взаимодействие с инвалидами. Это жуткий стресс для человека. Жутчайший. Но никто не умрёт. И мы соединяем этот контекст развития экстрабилити с парусным спортом».Гуманитарная миссия «Паруса духа» - совершенно открытая инициатива, в которой участники рады и заинтересованы в развитии отношений с организациями, готовыми участвовать как в интеграции людей с ограниченными возможностями, так и в инклюзивной помощи таких людей для общества в целом.Сама экспедиция – это только инструмент создания новой эффективной методики, и она не привязана к исключительно городам-портам на побережье Балтийского моря. Сразу после нашего разговора, закрыв почти месячное путешествие по Балтике, команда сухопутным путём отправилась в Таураге, где провела встречи и мастер-классы с местным обществом людей с инвалидностью. До этого в Клайпеде прошло похожее мероприятие, куда собралось 120 человек – и инвалидов, и обычных здоровых людей.«Чем мы занимаемся, это активным сетевым поиском. Очень трудно искать людей, которые думают аналогично. Почему трудно? В такой сфере – в инклюзии – работают 3-5% организаций», - говорил Олег Колпащиков, уверяя, что с удовольствием вместе со своей командой завязал бы новые отношения с любыми заинтересованными организациями в Литве. И действительно, отчего бы, например, не провести подобную регату и фестивали по тем же озёрам в Тракай?! Денис ТАРАСЕНКО , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Паруса духа», «Паруса духа - 2019» — статья прочитана 90 раз Комментарии