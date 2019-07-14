«Паруса духа»: Неиспользованный потенциал /Часть II/ 🔊 Воспроизвести «Обзор» ненадолго стал участником гуманитарной экспедиции незрячих по Балтийскому морю «Паруса духа»











Доверие – парная работа



«Обзор» продолжает разговор об интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, что при правильном подходе может быть выгоднее людям без инвалидности. Начало читайте



В Литве проживает порядка 250 тыс. человек с инвалидностью. Это почти каждый десятый. Ещё больше тех, кто сталкивается с временными ограничениями. Например, на полгода или дольше. В Евросоюзе, согласно данным «Евростат», таких людей вовсе четверть от всего населения. Это десятки миллионов человек! Огромная армия людей, которые, как сейчас считается, кто «навсегда», а кто на время, «потерян для общества». На таких людей оставшиеся 2/3 смотрят с сочувственным снисхождением, не понимая, что в инвалидах на самом деле кроется гигантский потенциал. «Обзор» продолжает разговор об интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, что при правильном подходе может быть выгоднее людям без инвалидности. Начало читайте здесь. В Литве проживает порядка 250 тыс. человек с инвалидностью. Это почти каждый десятый. Ещё больше тех, кто сталкивается с временными ограничениями. Например, на полгода или дольше. В Евросоюзе, согласно данным «Евростат», таких людей вовсе четверть от всего населения. Это десятки миллионов человек! Огромная армия людей, которые, как сейчас считается, кто «навсегда», а кто на время, «потерян для общества». На таких людей оставшиеся 2/3 смотрят с сочувственным снисхождением, не понимая, что в инвалидах на самом деле кроется гигантский потенциал.



Прогулки с завязанными глазами, например, в США, продолжил собеседник, вообще считаются симуляцией инвалидности и дискриминацией. Там запрещено что-то «выпячивать», связанное с инвалидностью. «Мы же говорим про экстрабилити. То есть про особые способности, которыми можно гордиться, в которые можно вкладываться. В собственную реализацию, через экстрабилити. В активное влияние на общество», - говорит вдохновитель морского путешествия.



По его словам, существует много организаций, которые занимаются эффективной реабилитацией инвалидов, но почти нет, которые занимаются тем, чтобы инвалиды активно помогали обществу. А ведь именно в этом партнёрство. «Если помощь только в одну сторону – это всегда дискриминация. Даже если всё хорошо и искренне. Это, конечно, неосознанная дискриминация», - добавляет собеседник.



«А если мы находим, чем мы можем реально обмениваться… Мы говорим про доверие. Чем отличается принятие помощи от доверия? Доверие – это уже парная работа. Когда есть взаимодействие. Доверие не может быть односторонним. Оно не может появиться только из-за меня. Это в чём-то бессознательная работа, когда вы на меня полагаетесь, а я на вас. Такого в мире мало», - говорит О. Колпащиков.











Инвалиды должны активизироваться



Вдохновитель «Парусов духа» не скрывает критики и к самим сообществам людей с недугами. Очень часто, поясняет он свою позицию, не хватает активности со стороны самих инвалидов.



Например, специальная плитка, из-за которой подошвой чувствуешь, что дальше пешеходный переход, специальные дорожки для незрячих – это всё хорошо, но это второстепенная история. «Это вопрос про активность людей с инвалидностью. Пока люди с инвалидностью или требуют, или критикуют. А позитивной критики минимум. Пока слепые люди в это не включаться и не займутся позитивной критикой, это ничего не будет работать», - уверен глава «Белой трости».



Люди без инвалидности, например, часто просто не знают, как именно помочь людям с ограничениями. И принимают решения, исходя из своих представлений, которые часто могут быть ложными. «Зрячие искренне считают, что надо брайлем все улицы подписать. Никто же не понимает, что слепой человек никогда в жизни не станет по стенкам шариться и искать этот брайль. Только 20-30% слепых знают брайль. Я, например, не знаю», - говорит О.Колпащиков.



Введение такого шрифта, например, на бюллетенях на выборах в Литве, это просто демонстрация заботы. Зрячие же не знают, как помогать. Им никто не подсказывает. А должны рассказать сами слепые, считает собеседник. Зрячие не виноваты, что они хотят, как лучше, а придумывают, что могут.



Так по всему миру. «Не надо искать виноватых. Надо просто выстраивать взаимоотношения, культуру взаимодействия. Развивать её. Нужно меняться опытом в международной сфере, чего вообще нет», - уверен он.











Взаимная выгода



Яркий пример такого недопонимания, что можно делать, а, главное, как категории людей с инвалидностью могут помочь люди без неё, и наоборот, всевозможные исследования про людей с ограничениями. Везде только про одностороннюю помощь здоровой части общества инвалидам.



«Все сегодняшние мировые исследования посвящены тому, что инвалиды получают во время инклюзивного обучения – когда находятся в школах с обычными детьми. И нет ни одного исследования в мире, а что же получают от такого взаимодействия не инвалиды. Хотя обе группы полноправные участники процесса. И мы сделали своё исследование», - рассказывает О. Колпащиков.



После специальных игр (о которых в следующей публикации) обычных старшеклассников со своими сверстниками с инвалидностью, их опросили, какие бы они качества переняли у людей с недугами.



«Один из вопросов был, какие экстрабилити, особые способности, вы заметили у инвалидов, второй вопрос был о том, что, если бы вы чему-то учились у людей с инвалидностью, то чему бы вы учились у колясочников, незрячих, и далее. И третий вопрос был о том, какие навыки вам нужны для будущего трудоустройства. И опрос показал, что 30% навыков для дальнейшего успешного трудоустройства дети не инвалиды могли бы перенять у инвалидов. А это уже реальная польза и инклюзия», - вспоминал руководитель «Белой трости».



(Окончание в следующей публикации)



Фото Татьяны Джемилевой







И это не история про Литву. Так, говорят участники гуманитарной миссии незрячих по Балтийскому морю «Паруса духа», абсолютно везде. «Нет какой-то точки, про которую можно сказать, что вот здесь – здорово. Ни Израиль, ни Америка. Отношение везде одинаковое. Оно по-разному завуалированно, разные бюджеты, разный вид этих отношений: где-то больше «айфонов», где-то меньше, где-то лучше причёсаны, где-то похуже. Но смысл отношений в большинстве стран – максимум толерантность. Или стараться сделать инвалида равным, что полная глупость. Ну какое может быть равенство – это совсем другой мир. Ни в хорошем, ни в плохом смысле. Просто другой», - рассказывает организатор экспедиции по Балтике Олег Колпащиков.Прогулки с завязанными глазами, например, в США, продолжил собеседник, вообще считаются симуляцией инвалидности и дискриминацией. Там запрещено что-то «выпячивать», связанное с инвалидностью. «Мы же говорим про экстрабилити. То есть про особые способности, которыми можно гордиться, в которые можно вкладываться. В собственную реализацию, через экстрабилити. В активное влияние на общество», - говорит вдохновитель морского путешествия.По его словам, существует много организаций, которые занимаются эффективной реабилитацией инвалидов, но почти нет, которые занимаются тем, чтобы инвалиды активно помогали обществу. А ведь именно в этом партнёрство. «Если помощь только в одну сторону – это всегда дискриминация. Даже если всё хорошо и искренне. Это, конечно, неосознанная дискриминация», - добавляет собеседник.«А если мы находим, чем мы можем реально обмениваться… Мы говорим про доверие. Чем отличается принятие помощи от доверия? Доверие – это уже парная работа. Когда есть взаимодействие. Доверие не может быть односторонним. Оно не может появиться только из-за меня. Это в чём-то бессознательная работа, когда вы на меня полагаетесь, а я на вас. Такого в мире мало», - говорит О. Колпащиков.Вдохновитель «Парусов духа» не скрывает критики и к самим сообществам людей с недугами. Очень часто, поясняет он свою позицию, не хватает активности со стороны самих инвалидов.Например, специальная плитка, из-за которой подошвой чувствуешь, что дальше пешеходный переход, специальные дорожки для незрячих – это всё хорошо, но это второстепенная история. «Это вопрос про активность людей с инвалидностью. Пока люди с инвалидностью или требуют, или критикуют. А позитивной критики минимум. Пока слепые люди в это не включаться и не займутся позитивной критикой, это ничего не будет работать», - уверен глава «Белой трости».Люди без инвалидности, например, часто просто не знают, как именно помочь людям с ограничениями. И принимают решения, исходя из своих представлений, которые часто могут быть ложными. «Зрячие искренне считают, что надо брайлем все улицы подписать. Никто же не понимает, что слепой человек никогда в жизни не станет по стенкам шариться и искать этот брайль. Только 20-30% слепых знают брайль. Я, например, не знаю», - говорит О.Колпащиков.Введение такого шрифта, например, на бюллетенях на выборах в Литве, это просто демонстрация заботы. Зрячие же не знают, как помогать. Им никто не подсказывает. А должны рассказать сами слепые, считает собеседник. Зрячие не виноваты, что они хотят, как лучше, а придумывают, что могут.Так по всему миру. «Не надо искать виноватых. Надо просто выстраивать взаимоотношения, культуру взаимодействия. Развивать её. Нужно меняться опытом в международной сфере, чего вообще нет», - уверен он.Яркий пример такого недопонимания, что можно делать, а, главное, как категории людей с инвалидностью могут помочь люди без неё, и наоборот, всевозможные исследования про людей с ограничениями. Везде только про одностороннюю помощь здоровой части общества инвалидам.«Все сегодняшние мировые исследования посвящены тому, что инвалиды получают во время инклюзивного обучения – когда находятся в школах с обычными детьми. И нет ни одного исследования в мире, а что же получают от такого взаимодействия не инвалиды. Хотя обе группы полноправные участники процесса. И мы сделали своё исследование», - рассказывает О. Колпащиков.После специальных игр (о которых в следующей публикации) обычных старшеклассников со своими сверстниками с инвалидностью, их опросили, какие бы они качества переняли у людей с недугами.«Один из вопросов был, какие экстрабилити, особые способности, вы заметили у инвалидов, второй вопрос был о том, что, если бы вы чему-то учились у людей с инвалидностью, то чему бы вы учились у колясочников, незрячих, и далее. И третий вопрос был о том, какие навыки вам нужны для будущего трудоустройства. И опрос показал, что 30% навыков для дальнейшего успешного трудоустройства дети не инвалиды могли бы перенять у инвалидов. А это уже реальная польза и инклюзия», - вспоминал руководитель «Белой трости». Денис ТАРАСЕНКО , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Паруса духа» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 141 раз Комментарии