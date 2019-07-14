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На Международном театральном фестивале SANKRYŽA в Друскининкай - «Гимн любви»!





Долгожданный Международный театральный фестиваль в Друскининкай SANKRYŽA («Перекресток») откроется 8 августа «Историей божьего человека» в исполнении одного из лучших перкусионистов Европы Аркадия Готесмана(Литва). Это большой подарок городу, всем жителям и гостям Друскининкай – вход на мероприятие свободный, и всех любителей театра организаторы фестиваля ждут на площади Развлечений в 20 часов 30 минут!

А уже 9 августа со сцены санатория Grand Spa Lietuva зазвучит «Гимн любви»! Уникальное сочетание вокальных данных и высокого драматического мастерства актрисы уже не раз позволяли Ирине Евдокимовой создавать полноценные многофигурные спектакли. Ведь совсем недавно ей рукоплескала публика Вильнюса, с восторгом оценив спектакль «Што-с» (М.Лермонтов) в постановке Алексея Злобина ("Обзор" писал об этом).
На сей же раз зритель увидит Ирину в новом жанре – театр- концерт, и вне всякого сомнения будет потрясен! Этот спектакль посвящается памяти великого режиссера, близкого друга Ирины - Петра Фоменко.

Вам посчастливится за один вечер увидеть множество разнообразных моноспектаклей, вдохновленных романсами русскими и цыганскими, песнями А.Вертинского, М.Таривердиева, В.Высоцкого,А. Розенбаума, А.Дольского, Эдит Пиаф, Ш.Азновура, музыкой известных композиторов А. Даргомыжского, С. Рахманинова, Б. Прозоровского.

Ирина Евдокимова – актриса, певица, работала в театре-студии П.Фоменко, театре «Современник», в театре музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой! Она играла в главных ролях в спектаклях великих режиссёров таких как П. Фоменко, В.Фокин, Г. Яновская, К.Гинкас.

По мнению критиков, «голосовой диапазон Евдокимовой, виртуозное управление манерой исполнения, пластичность, помогает создать глубокие и яркие художественные образы, играя в спектаклях, а также в сольном репертуаре».

Ирина Евдокимова – лауреат многих международных театральных фестивалей. Она является гордостью и украшением любого фестиваля, и «мы счастливы, что можем представить Ирину Евдокимову истинным любителям и ценителям настоящего театра - зрителям Международного театрального фестиваля «Перекресток» в Друскининкай! Уверены, что всех нас ждет незабываемый вечер с Ириной!», - поделилась с журналистами директор фестиваля Мария Танана.

Не пропустите!

Вас ждет неповторимый вечер 9 августа в 19 час. Grand Spa Lietuva, зал Немуно, ул. В. Кудиркос 45,Друскининкай

Билеты продаются в системе Bilietai.lt

С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.

Фото из архива организаторов
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, SANKRYŽA, «Гимн любви»
География: Литва, Друскининкай
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добавлена сегодня, 14 июля, 09:20

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