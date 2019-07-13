Новый этап в истории Литвы 🔊 Воспроизвести







В пятницу официально закончились два срока президентских полномочий Дали Грибаускайте.



Перед началом церемонии передачи президентского дворца на площади им. С. Даукантаса теперь уже бывший президент (хотя это звание является пожизненным, президенты официально приставку «экс» не получают) в ожидании нового хозяина дворца – Гитанаса Науседы - поблагодарила народ за эти 10 лет.



Во время официальной церемонии Д. Грибаускайте вручила Г. Науседе большую государственную печать и Конституцию. Вскоре после этого в качестве определённого символа был спущен флаг Д. Грибаускайте и поднят флаг нового президента, хотя, понятное дело, никаких личных флагов они на время своего руководства Литовским государством специально не заводили. Перед началом церемонии передачи президентского дворца на площади им. С. Даукантаса теперь уже бывший президент (хотя это звание является пожизненным, президенты официально приставку «экс» не получают) в ожидании нового хозяина дворца – Гитанаса Науседы - поблагодарила народ за эти 10 лет.Во время официальной церемонии Д. Грибаускайте вручила Г. Науседе большую государственную печать и Конституцию. Вскоре после этого в качестве определённого символа был спущен флаг Д. Грибаускайте и поднят флаг нового президента, хотя, понятное дело, никаких личных флагов они на время своего руководства Литовским государством специально не заводили.



После ее ухода новый президент обратился к народу с речью. В своём обращении Г. Науседа отметил, что мы далеко еще не полностью свободны и пообещал добиваться большей социальной справедливости и снизить контрасты прожиточного уровня.



«И пока благосостояние в нашем государстве не стало для всех доступным благом, пока чувство собственного достоинства не овладело нашими сердцами и умами, мы все еще не свободны, мы все еще не являемся государством, избавившимся от внутренних и внешних врагов.











Я решил взять на себя ответственность как Президент Республики, потому что я за утверждение честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Я за социальную справедливость и последовательное создание благосостояния для всех. Я за единую, безопасную Литву, имеющую свое прочное видение будущего», - сказал новый руководитель Литвы.



День инаугурации завершился торжественным приемом во дворе Президентуры. Здесь собралось свыше 2 тысяч представителей политики, культуры, науки и бизнеса. Списки приглашенных гостей были скрыты до последнего дня, что вызвало немало разных дискуссий.



Многие гости отметили, что подобного рода торжества показывают открытость президентуры для всех.



В целом, все отмечают – праздник удался! Будем надеяться, что слова президента не останутся только словами. И что смена власти принесет положительные изменения в жизни народа.



Фото Аркадия БАБАХИНА, «Обзор» После церемонии Д. Грибаускайте покинула площадь. Когда она уходила, были и аплодисменты, и крики: «Спасибо», и просто молчаливое сопровождение взглядом уходящего президента. В толпе можно было услышать, как и сожаление о том, что она нас покидает, так и радость от того, что пришло время нового руководителя страны.После ее ухода новый президент обратился к народу с речью. В своём обращении Г. Науседа отметил, что мы далеко еще не полностью свободны и пообещал добиваться большей социальной справедливости и снизить контрасты прожиточного уровня.«И пока благосостояние в нашем государстве не стало для всех доступным благом, пока чувство собственного достоинства не овладело нашими сердцами и умами, мы все еще не свободны, мы все еще не являемся государством, избавившимся от внутренних и внешних врагов.Я решил взять на себя ответственность как Президент Республики, потому что я за утверждение честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Я за социальную справедливость и последовательное создание благосостояния для всех. Я за единую, безопасную Литву, имеющую свое прочное видение будущего», - сказал новый руководитель Литвы.День инаугурации завершился торжественным приемом во дворе Президентуры. Здесь собралось свыше 2 тысяч представителей политики, культуры, науки и бизнеса. Списки приглашенных гостей были скрыты до последнего дня, что вызвало немало разных дискуссий.Многие гости отметили, что подобного рода торжества показывают открытость президентуры для всех.В целом, все отмечают – праздник удался! Будем надеяться, что слова президента не останутся только словами. И что смена власти принесет положительные изменения в жизни народа. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: инаугурация, Гитанас Науседа — статья прочитана 134 раза Комментарии