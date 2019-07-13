Белый аист свободной земли 🔊 Воспроизвести







В этом году Республика Беларусь отмечает 75-летие своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В белорусском посольстве в Литве в связи с этим состоялась торжественная церемония вручения медалей ветеранам Великой Отечественной войны, посвященных этой памятной дате.



Дипломаты - представители Белорусского государства поздравили каждого ветерана, внёсшего вклад в освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. Всем ветеранам, которые смогли принять участие в церемонии награждения в посольстве, торжественно вручили медаль «75-лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».



На торжественный прием пришли ветераны, проживающие ныне в Литве. Это ветераны Великой Отечественной войны, партизаны, малолетние узники фашистских концлагерей. Дипломаты - представители Белорусского государства поздравили каждого ветерана, внёсшего вклад в освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. Всем ветеранам, которые смогли принять участие в церемонии награждения в посольстве, торжественно вручили медаль «75-лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».На торжественный прием пришли ветераны, проживающие ныне в Литве. Это ветераны Великой Отечественной войны, партизаны, малолетние узники фашистских концлагерей.



Полный список награжденных - гораздо больше, всего в нём - 77 человек. Работники посольства подчёркивали, что свою главную задачу видят в том, чтобы награда «нашла» всех ветеранов, причастных к историческим событиям тех дней. Тех, кто не смогли прийти, навестят на дому и вручат юбилейную медаль.



Главное для ветеранов сейчас - внимание и забота. Прийти на торжественное награждение смогли не все. Сказывается возраст и здоровье. Но тем, кто всё-таки смог прийти, организаторы постарались оказать самый сердечный прием, что было замечено и по достоинству оценено ветеранами.



Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»



Медали получили: Асовский Александр Зеликович, Архипова-Эфрос Татьяна Исаевна, Аукштакоене Прасковья Степановна, Веверсович Евдокия Александоровна, Вишняков Семен, Гаспадарок Матрена Григорьевна, Гирко Анатолий Петрович, Карпут Зоя Андреевна, Кожемякин Петр Иванович, Короченцова Лидия Алексеевна, Корольковас Евгениюс Иванович, Кравченко Мария Ивановна, Липов Николай Иванович, Мицура Василий Степанович, Морозов Виктов Николаевич, Мошкина Мария Петровна, Новикова Нина, Петрова Вера Владимировна, Ранцев Николай Егорович, Рубацкая Надежда Ермолаевна, Токарева Тамара Сергеевна, Черняков Михаил Сергеевич.Полный список награжденных - гораздо больше, всего в нём - 77 человек. Работники посольства подчёркивали, что свою главную задачу видят в том, чтобы награда «нашла» всех ветеранов, причастных к историческим событиям тех дней. Тех, кто не смогли прийти, навестят на дому и вручат юбилейную медаль.Главное для ветеранов сейчас - внимание и забота. Прийти на торжественное награждение смогли не все. Сказывается возраст и здоровье. Но тем, кто всё-таки смог прийти, организаторы постарались оказать самый сердечный прием, что было замечено и по достоинству оценено ветеранами. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Беларусь, освобождение, 75-летие География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 150 раз Комментарии