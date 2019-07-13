Валерий Леонтьев выступил на Славянском базаре 🔊 Воспроизвести Валерий Леонтьев во время концерта открытия фестиваля. Фото fest-sbv.by







Валерий Леонтьев по-прежнему полон сил и энергии, что он со всей очевидностью доказал, устроив аншлаг во время своего выступления на сольном концерте на "Славянском базаре в Витебске-2019".



Несмотря на то, что артист является настоящим долгожителем отечественном эстрады, он все время шутил на тему своего возраста:



"Не все певцы, которые пели в XX веке, допели до XXI. Я из тех немногих динозавров, кто смог", - практически такими словами начал свой концерт исполнитель. А на то, что скучать на концерте не придется, всех настроили следующие слова артиста: "Спасибо, что пришли на детский утренник".



Артист, как всегда, выкладывался на сцене полностью, и одним из свидетельств этому на сей раз, если можно сказать, стало то, что у артиста во время выступления слетели солнцезащитные очки. Несмотря на то, что артист является настоящим долгожителем отечественном эстрады, он все время шутил на тему своего возраста:"Не все певцы, которые пели в XX веке, допели до XXI. Я из тех немногих динозавров, кто смог", - практически такими словами начал свой концерт исполнитель. А на то, что скучать на концерте не придется, всех настроили следующие слова артиста: "Спасибо, что пришли на детский утренник".Артист, как всегда, выкладывался на сцене полностью, и одним из свидетельств этому на сей раз, если можно сказать, стало то, что у артиста во время выступления слетели солнцезащитные очки. И зритель отвечал взаимностью. Река цветов не уменьшалась. А одна из дарительниц цветов и вовсе растрогала артиста.



"Можно, я скажу, что вы мне сказали?... Эта рыженькая девочка сказала: «Привет из Могилева прекрасному динозавру»", - сказал, в частности, артист.



Было в концерте очень много давно полюбившихся песен наподобие "Маргарита", жизнь которых началась 30 лет назад, а то и еще раньше.



Исполнялись, в частности, такие песни, как «Кабаре», «Исчезли солнечные дни», «Казанова», "Твой звонок ночной". И когда артист понял, что публика очень хорошо принимает именно золотые хиты, он со словами «Старье хорошо пошло!» продолжил петь песни прошлых лет.



А закончился концерт песней-намеком "Ты меня не забывай".



Весь вечер на сцене был балет "Опасные связи" - танцевальный коллектив, который сопровождает артиста на протяжении очень многих лет. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: "Славянский базар в Витебске", Валерий Леонтьев — статья прочитана 151 раз Комментарии