На Славянском базаре в Витебске - 2019 отметили 50-летие ансамбля Песняры 🔊 Воспроизвести







Изюминкой гала-концерта "Союзное государство приглашает....", прошедшего в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске-2019", стало празднование 50-летия знаменитого ансамбля "Песняры".



Если днем в пресс-центре фестиваля состоялся "Звездный час" коллектива, где артисты рассказали о том, чем они занимаются сегодня, как живет сегодня память великого Владимира Мулявина, какие взаимоотношения между участниками коллектива разных лет и т.п., то на вечернем гала-концерте у всех зрителей Летнего Амфитеатра была возможность вспомнить все легендарные хиты легендарного коллектива. В самом начале концерта ведущие пригласили зрителей в виртуальный музей, было даже символическое перерезание красной ленточки с участием детей основателя "Песняров" Владимира Георгиевича Мулявина. Если днем в пресс-центре фестиваля состоялся "Звездный час" коллектива, где артисты рассказали о том, чем они занимаются сегодня, как живет сегодня память великого Владимира Мулявина, какие взаимоотношения между участниками коллектива разных лет и т.п., то на вечернем гала-концерте у всех зрителей Летнего Амфитеатра была возможность вспомнить все легендарные хиты легендарного коллектива. В самом начале концерта ведущие пригласили зрителей в виртуальный музей, было даже символическое перерезание красной ленточки с участием детей основателя "Песняров" Владимира Георгиевича Мулявина.



Выступали и многие друзья ансамбля "Песняры", а открыл выступления Валерий Леонтьев, и если он исполнял свои песни, то основатель группы "Дискотека Авария" Николай Тимофеев исполнил песню "Каляда", продолжательница музыкальных традиций Варвара исполнила песню "Уголок России - отчий дом".



По словам ведущих концерта, его добрая атмосфера была не только в зале, но и за кулисами, где все подпевали, пританцовывали.



Прозвучала и одна из самых легендарных песен "Молодость моя - Белоруссия". А потом случилась полная неожиданность, которой на "Славянском базаре" не припомнят даже старожилы. Один из нынешних солистов "Песняров" сделал предложение руки и сердца своей девушке, и предложение было принято.







Завершила концерт песня в исполнении Ольги Кормухиной "Путь", которая стала словно напутствием молодоженам на новый этап их жизненного пути, а зрителям - на сохранение "песняровских" традиций.



Фото с пресс-конференции "Песняров" - Александра Шахова, "Обзор"



У зрителей была возможность вспомнить и голоса, с которыми ассоциируется та или иная песня. В частности, песню "Вологда" исполнил Анатолий Кашепаров, песню "Березовый сок" - Леонид Борткевич.Выступали и многие друзья ансамбля "Песняры", а открыл выступления Валерий Леонтьев, и если он исполнял свои песни, то основатель группы "Дискотека Авария" Николай Тимофеев исполнил песню "Каляда", продолжательница музыкальных традиций Варвара исполнила песню "Уголок России - отчий дом".По словам ведущих концерта, его добрая атмосфера была не только в зале, но и за кулисами, где все подпевали, пританцовывали.Прозвучала и одна из самых легендарных песен "Молодость моя - Белоруссия". А потом случилась полная неожиданность, которой на "Славянском базаре" не припомнят даже старожилы. Один из нынешних солистов "Песняров" сделал предложение руки и сердца своей девушке, и предложение было принято.Завершила концерт песня в исполнении Ольги Кормухиной "Путь", которая стала словно напутствием молодоженам на новый этап их жизненного пути, а зрителям - на сохранение "песняровских" традиций. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: "Славянский базар в Витебске", "Песняры" — статья прочитана 178 раз Комментарии