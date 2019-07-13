Украинский националист призвал отомстить Италии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Дмитрий Ярош. Архивное фото



Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош в фейсбуке предложил посадить в тюрьму "десяток итальянцев", находящихся на территории Украины, сообщает



Таким образом он отреагировал на решение суда итальянского города Павия приговорить к 24 годам заключения бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива, признанного виновным в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе и приговоренного к 24 годам заключения.



"Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "найобективниший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении". Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош в фейсбуке предложил посадить в тюрьму "десяток итальянцев", находящихся на территории Украины, сообщает РИА Новости Таким образом он отреагировал на решение суда итальянского города Павия приговорить к 24 годам заключения бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива, признанного виновным в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе и приговоренного к 24 годам заключения."Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "найобективниший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении". Дмитрий Ярош



Экс-лидер "Правого сектора"* также добавил, что украинской дипломатии следует действовать более решительно "как на фронте восточном, так и на западном".



Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе с сестрой и матерью. Он получить итальянский паспорт и имел двойное гражданство благодаря тому, что его мать заключила брак с итальянцем. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. Вступив в добровольческий батальон Нацгвардии Украины, Маркив отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". В июне 2017-го его арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова. В январе в ходе очередного заседания выяснилось, что он планировал побег, и его перевели в другую тюрьму.



Вчера, 12 июля, Маркива приговорили к 24 годам заключения.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вынесенный приговор будет обжалован.



В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения Маркива на родину.



*Запрещенная в России экстремистская организация РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, Италия, приговор, националисты География: Украина — статья прочитана 175 раз Комментарии