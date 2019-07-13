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Украинский националист призвал отомстить Италии

© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Ярош. Архивное фото


Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош в фейсбуке предложил посадить в тюрьму "десяток итальянцев", находящихся на территории Украины, сообщает РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на решение суда итальянского города Павия приговорить к 24 годам заключения бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива, признанного виновным в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе и приговоренного к 24 годам заключения.

"Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "найобективниший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении".
Дмитрий Ярош

Экс-лидер "Правого сектора"* также добавил, что украинской дипломатии следует действовать более решительно "как на фронте восточном, так и на западном".

Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе с сестрой и матерью. Он получить итальянский паспорт и имел двойное гражданство благодаря тому, что его мать заключила брак с итальянцем. В 2013 году он выехал на Украину для участия в событиях на Майдане. Вступив в добровольческий батальон Нацгвардии Украины, Маркив отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец". В июне 2017-го его арестовали в Италии по подозрению в причастности к убийству Роккелли и Миронова. В январе в ходе очередного заседания выяснилось, что он планировал побег, и его перевели в другую тюрьму.

Вчера, 12 июля, Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вынесенный приговор будет обжалован.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

*Запрещенная в России экстремистская организация
РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: суд, Италия, приговор, националисты
География: Украина
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добавлена сегодня, 13 июля, 11:57

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