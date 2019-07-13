Здание телеканала 112. Украина обстреляли из гранатомета 🔊 Воспроизвести © Поліція Києва



Телеканал "112. Украина" сообщил, что его здание в Киеве обстреляли из гранатомета, сообщает



Инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 3:40 ночи. По данным телеканала, стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания.



Телеканал "112. Украина" сообщил, что его здание в Киеве обстреляли из гранатомета, сообщает РИА Новости Инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 3:40 ночи. По данным телеканала, стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал, повреждения получил только фасад здания. Полицейские, приехавшие по вызову, обнаружили повреждения на фасаде и оцепили территорию.



"При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на экспертизу", — сообщила пресс-служба киевской полиции.



Стрелка разыскивают. Полицейские возбудили уголовное дело о теракте. Все материалы они передадут в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.







Накануне телеканал "112. Украина" анонсировал показ фильма "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. Для этой картины Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.



Генеральный прокурор Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма. Кроме того, на "112. Украина" заявили, что получают угрозы и подвергаются давлению, и обратились по этому поводу в международные правозащитные организации, Еврокомиссию, ПАСЕ, комитет министров Совета Европы, ЕС и ООН. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: фильм, обстрел, телеканал, Стоун География: Украина — статья прочитана 158 раз Комментарии