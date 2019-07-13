«Судува» начинает и…

Чемпиону Литвы в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2019/2020 попался, пожалуй, самый сильный клуб из тех, кто принял участие на этом этапе.
Специалисты и букмекеры в первом матче этого противостояния отдавали безоговорочное предпочтение сербской команде, но «Судува» показала характер и в ряде случаев была близка к тому, чтобы поразить ворота именитых гостей.
И очень жаль, что на поединке в Мариямполе были свободные места. Или это было решение хозяев: отдать всю непокрытую козырьком трибуну болельщикам из Сербии?
Ответный матч – 16 июля.
Приводим результаты первых матчей с участием клубов из государств постсоветского пространства.
Лига чемпионов сезона 2019/2020. Первый квалификационный раунд.
Первый матч
«Судува» (Литва) – «Црвена Звезда» (Сербия) - 0:0
«Партизани» (Албания) – «Карабах» (Азербайджан) - 0:0,
БАТЭ (Белоруссия) – «Пяст Гливице» (Польша) - 1:1,
«Шериф» (Молдавия) – «Сабуртало» (Грузия) - 0:3,
«Дандолк (Ирландия) – «Рига» (Латвия) - 0:0,
«Астана» (Казахстан) – ЧФР (Румыния) - 1:0,
«Арарат-Армения» (Армения) – АИК (Швеция) - 2:1,
«Нымме Калью» (Эстония) – «Шкендия» (Сев. Македония) - 0:1.
Первый матч
«Судува» (Литва) – «Црвена Звезда» (Сербия) - 0:0
«Партизани» (Албания) – «Карабах» (Азербайджан) - 0:0,
БАТЭ (Белоруссия) – «Пяст Гливице» (Польша) - 1:1,
«Шериф» (Молдавия) – «Сабуртало» (Грузия) - 0:3,
«Дандолк (Ирландия) – «Рига» (Латвия) - 0:0,
«Астана» (Казахстан) – ЧФР (Румыния) - 1:0,
«Арарат-Армения» (Армения) – АИК (Швеция) - 2:1,
«Нымме Калью» (Эстония) – «Шкендия» (Сев. Македония) - 0:1.