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«Судува» начинает и…

Фото: fksuduva.lt




Чемпиону Литвы в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2019/2020 попался, пожалуй, самый сильный клуб из тех, кто принял участие на этом этапе.

Специалисты и букмекеры в первом матче этого противостояния отдавали безоговорочное предпочтение сербской команде, но «Судува» показала характер и в ряде случаев была близка к тому, чтобы поразить ворота именитых гостей.

И очень жаль, что на поединке в Мариямполе были свободные места. Или это было решение хозяев: отдать всю непокрытую козырьком трибуну болельщикам из Сербии?

Ответный матч – 16 июля.

Приводим результаты первых матчей с участием клубов из государств постсоветского пространства.
Лига чемпионов сезона 2019/2020. Первый квалификационный раунд.

Первый матч

«Судува» (Литва) – «Црвена Звезда» (Сербия) - 0:0

«Партизани» (Албания) – «Карабах» (Азербайджан) - 0:0,

БАТЭ (Белоруссия) – «Пяст Гливице» (Польша) - 1:1,

«Шериф» (Молдавия) – «Сабуртало» (Грузия) - 0:3,

«Дандолк (Ирландия) – «Рига» (Латвия) - 0:0,

«Астана» (Казахстан) – ЧФР (Румыния) - 1:0,

«Арарат-Армения» (Армения) – АИК (Швеция) - 2:1,

«Нымме Калью» (Эстония) – «Шкендия» (Сев. Македония) - 0:1.

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Первый матч, Лига чемпионов сезона 2019/2020, Первый квалификационный раунд
География: Литва, Мариямполе
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добавлена вчера, 12 июля, 23:31

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