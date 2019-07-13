«Судува» начинает и… 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







Чемпиону Литвы в первом отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2019/2020 попался, пожалуй, самый сильный клуб из тех, кто принял участие на этом этапе.



Специалисты и букмекеры в первом матче этого противостояния отдавали безоговорочное предпочтение сербской команде, но «Судува» показала характер и в ряде случаев была близка к тому, чтобы поразить ворота именитых гостей.



И очень жаль, что на поединке в Мариямполе были свободные места. Или это было решение хозяев: отдать всю непокрытую козырьком трибуну болельщикам из Сербии?



Ответный матч – 16 июля.



Приводим результаты первых матчей с участием клубов из государств постсоветского пространства. Специалисты и букмекеры в первом матче этого противостояния отдавали безоговорочное предпочтение сербской команде, но «Судува» показала характер и в ряде случаев была близка к тому, чтобы поразить ворота именитых гостей.И очень жаль, что на поединке в Мариямполе были свободные места. Или это было решение хозяев: отдать всю непокрытую козырьком трибуну болельщикам из Сербии?Ответный матч – 16 июля.Приводим результаты первых матчей с участием клубов из государств постсоветского пространства. Лига чемпионов сезона 2019/2020. Первый квалификационный раунд.



Первый матч



«Судува» (Литва) – «Црвена Звезда» (Сербия) - 0:0



«Партизани» (Албания) – «Карабах» (Азербайджан) - 0:0,



БАТЭ (Белоруссия) – «Пяст Гливице» (Польша) - 1:1,



«Шериф» (Молдавия) – «Сабуртало» (Грузия) - 0:3,



«Дандолк (Ирландия) – «Рига» (Латвия) - 0:0,



«Астана» (Казахстан) – ЧФР (Румыния) - 1:0,



«Арарат-Армения» (Армения) – АИК (Швеция) - 2:1,



«Нымме Калью» (Эстония) – «Шкендия» (Сев. Македония) - 0:1.



«Судува» (Литва) – «Црвена Звезда» (Сербия) - 0:0«Партизани» (Албания) – «Карабах» (Азербайджан) - 0:0,БАТЭ (Белоруссия) – «Пяст Гливице» (Польша) - 1:1,«Шериф» (Молдавия) – «Сабуртало» (Грузия) - 0:3,«Дандолк (Ирландия) – «Рига» (Латвия) - 0:0,«Астана» (Казахстан) – ЧФР (Румыния) - 1:0,«Арарат-Армения» (Армения) – АИК (Швеция) - 2:1,«Нымме Калью» (Эстония) – «Шкендия» (Сев. Македония) - 0:1. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Первый матч, Лига чемпионов сезона 2019/2020, Первый квалификационный раунд География: Литва, Мариямполе — статья прочитана 135 раз Комментарии