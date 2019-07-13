Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса на Славянском базаре 🔊 Воспроизвести







Белоруска Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса исполнителей эстрадной песни на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".



Как сообщили в дирекции фестиваля, Ксения - солистка студии искусств «Malinovka by Spamash» Продюсерского центра «Спамаш», участники которой совсем недавно выступали на приёме белорусского посольства в Литве по случаю Дня независимости Республики Беларусь.



Ксения родилась 26 июля 2007 года.



Победитель областного этапа III Республиканского фестиваля-конкурса «Под крылами Ориона» и Областного конкурса художественного творчества «С памятью в сердце».



В 2015 году вошла в число финалистов Национального телепроекта Общенационального телевидения «Я пою».



В 2016 году удостоена Гран-при международных конкурсов «Созвездие детских талантов» (Москва, Россия) и «Весняний зорепад» («Весенний звездопад», Киев, Украина); стала лауреатом I Премии Открытого телеконкурса «Таланты Республики Беларусь». Как сообщили в дирекции фестиваля, Ксения - солистка студии искусств «Malinovka by Spamash» Продюсерского центра «Спамаш», участники которой совсем недавно выступали на приёме белорусского посольства в Литве по случаю Дня независимости Республики Беларусь.Ксения родилась 26 июля 2007 года.Победитель областного этапа III Республиканского фестиваля-конкурса «Под крылами Ориона» и Областного конкурса художественного творчества «С памятью в сердце».В 2015 году вошла в число финалистов Национального телепроекта Общенационального телевидения «Я пою».В 2016 году удостоена Гран-при международных конкурсов «Созвездие детских талантов» (Москва, Россия) и «Весняний зорепад» («Весенний звездопад», Киев, Украина); стала лауреатом I Премии Открытого телеконкурса «Таланты Республики Беларусь».



В 2018 году удостоена звания лауреата III Премии Международного конкурса эстрадной песни «Халi-Хало» (Новополоцк, Беларусь), лауреата I Премии Международного фестиваля вокального мастерства «Славянские самоцветы», Открытого Республиканского фестиваля «Талисман удачи», Республиканского музыкального конкурса «Эстрада субботнего вечера», а также победила на вокальном конкурсе «Гомель, я пою» (Беларусь).



Кристийонас Городецкис







В 2019 году в составе трио «Малина» стала лауреатом I Премии Международного конкурса «Талант года» (Минск, Беларусь).



Первая премия присуждена Анжеле Албертян из Армении. Вторую премию жюри разделило между украинцем Артуром и Анастасией Барбэ из Молдовы. Третьей премией также отмечены два конкурсанта: представительница Грузии Аннушка и участница из России Кира Гоголадзе.



Представитель Литвы Кристийонас Городецкис стал дипломантом конкурса.



Фото Александра Шахова, "Обзор" В 2017 году завоевала II Премию Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!» и Открытого конкурса юных исполнителей «Маладзiчок»; стала лауреатом I Премии Международного форума детско-юношеского творчества «Star Show».В 2018 году удостоена звания лауреата III Премии Международного конкурса эстрадной песни «Халi-Хало» (Новополоцк, Беларусь), лауреата I Премии Международного фестиваля вокального мастерства «Славянские самоцветы», Открытого Республиканского фестиваля «Талисман удачи», Республиканского музыкального конкурса «Эстрада субботнего вечера», а также победила на вокальном конкурсе «Гомель, я пою» (Беларусь).В 2019 году в составе трио «Малина» стала лауреатом I Премии Международного конкурса «Талант года» (Минск, Беларусь).Первая премия присуждена Анжеле Албертян из Армении. Вторую премию жюри разделило между украинцем Артуром и Анастасией Барбэ из Молдовы. Третьей премией также отмечены два конкурсанта: представительница Грузии Аннушка и участница из России Кира Гоголадзе.Представитель Литвы Кристийонас Городецкис стал дипломантом конкурса. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: детский конкурс, "Славянский базар в Витебске" — статья прочитана 148 раз Комментарии