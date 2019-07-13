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Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса на Славянском базаре





Белоруска Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса исполнителей эстрадной песни на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Как сообщили в дирекции фестиваля, Ксения - солистка студии искусств «Malinovka by Spamash» Продюсерского центра «Спамаш», участники которой совсем недавно выступали на приёме белорусского посольства в Литве по случаю Дня независимости Республики Беларусь.

Ксения родилась 26 июля 2007 года.

Победитель областного этапа III Республиканского фестиваля-конкурса «Под крылами Ориона» и Областного конкурса художественного творчества «С памятью в сердце».

В 2015 году вошла в число финалистов Национального телепроекта Общенационального телевидения «Я пою».

В 2016 году удостоена Гран-при международных конкурсов «Созвездие детских талантов» (Москва, Россия) и «Весняний зорепад» («Весенний звездопад», Киев, Украина); стала лауреатом I Премии Открытого телеконкурса «Таланты Республики Беларусь».
В 2017 году завоевала II Премию Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!» и Открытого конкурса юных исполнителей «Маладзiчок»; стала лауреатом I Премии Международного форума детско-юношеского творчества «Star Show».

В 2018 году удостоена звания лауреата III Премии Международного конкурса эстрадной песни «Халi-Хало» (Новополоцк, Беларусь), лауреата I Премии Международного фестиваля вокального мастерства «Славянские самоцветы», Открытого Республиканского фестиваля «Талисман удачи», Республиканского музыкального конкурса «Эстрада субботнего вечера», а также победила на вокальном конкурсе «Гомель, я пою» (Беларусь).

Кристийонас Городецкис




В 2019 году в составе трио «Малина» стала лауреатом I Премии Международного конкурса «Талант года» (Минск, Беларусь).

Первая премия присуждена Анжеле Албертян из Армении. Вторую премию жюри разделило между украинцем Артуром и Анастасией Барбэ из Молдовы. Третьей премией также отмечены два конкурсанта: представительница Грузии Аннушка и участница из России Кира Гоголадзе.

Представитель Литвы Кристийонас Городецкис стал дипломантом конкурса.

Фото Александра Шахова, "Обзор"
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в Беларуси
Ключевые слова: детский конкурс, "Славянский базар в Витебске"
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добавлена сегодня, 13 июля, 10:20

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