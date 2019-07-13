«Паруса духа»: Дремлющие сверхспособности Часть I 🔊 Воспроизвести «Обзор» ненадолго стал участником гуманитарной экспедиции незрячих по Балтийскому морю «Паруса духа»











Вместо предисловия



Гуманитарная инклюзивная экспедиция «Паруса духа», где часть команды люди с инвалидностью, а часть либо профессиональные спортсмены, либо обычные жители портов Балтии, проходит уже не один год и хорошо известна читателям «Обзора». Но на этот раз мы попросились побыть подольше на борту катамарана, чтобы поговорить не просто о кажущемся простому обывателю диковинном походе (это всегда первая реакция – «слепые? управляют парусами? такого не может быть, это же шутка?»), а глубокой философии. О том, что так называемые люди с особыми потребностями не просто могут быть успешными, но и настоящим ключом для позитивного развития общества в целом. Они могут стать трамплином для обычного рядового человека без всяких недугов. И большой вопрос – кто кому нужнее: здоровая часть общества инвалидам, или наоборот. Гуманитарная инклюзивная экспедиция «Паруса духа», где часть команды люди с инвалидностью, а часть либо профессиональные спортсмены, либо обычные жители портов Балтии, проходит уже не один год и хорошо известна читателям «Обзора». Но на этот раз мы попросились побыть подольше на борту катамарана, чтобы поговорить не просто о кажущемся простому обывателю диковинном походе (это всегда первая реакция – «слепые? управляют парусами? такого не может быть, это же шутка?»), а глубокой философии. О том, что так называемые люди с особыми потребностями не просто могут быть успешными, но и настоящим ключом для позитивного развития общества в целом. Они могут стать трамплином для обычного рядового человека без всяких недугов. И большой вопрос – кто кому нужнее: здоровая часть общества инвалидам, или наоборот.



Но главная идея и цель совсем не в том, чтобы наглядно продемонстрировать, что люди с инвалидностью могут быть активной частью общества, а создать новую инклюзивную культуру, когда инвалиды и обычные люди взимодействуют в связке, равноправно помогая друг другу.











Создают философию



Вдохновитель проекта житель Екатеринбурга Олег Колпащиков, руководитель российской организации «Белая трость». Представляя главную идею инициативы, он всегда подчёркивает, что в этой команде никто ничего и не у кого не просит. Большинство организаций инвалидов по всему миру выступают в роли просителей. Борются за права людей с ограниченными возможностями, добиваются улучшения инфраструктуры и городской среды. Полезная и понятная работа, но автоматически ограничивающая восприятие самого статуса человека с инвалидностью. Которому, получается, все вокруг что-то да должны.



«Мы же говорим про инклюзию, когда люди начинают видеть и использовать ценность таких социальных групп, как инвалиды. Не только инвалиды, преодолевающие различные зависимости. То есть реальную ценность. Реальную полезность», - говорит О. Колпащиков.



И в этом плане Литва совсем не стоит особняком от остального мира. В нашей стране положение инвалидов даже во многом лучше, чем в других странах. Власти стараются создавать инфраструктуру, работают различные фонды, появляются пандусы для «колясочников». Даже бюллетени на недавних последних выборах были со шрифтом Брайля.



Очень много практики, говорят участники «Парусов духа», но нет методологии. Нет общей философии и культуры. И это общая черта даже для так называемых развитых стран западной демократии.



«Очень много практики, а практика без философии приводит к тому, что, например, в Израиле, огромный опыт, огромная практика, но без философии привела к тому, что последние исследования говорят о том, что 80% родителей детей без инвалидности не хотят, чтобы их дети учились с инвалидами. То есть давайте скажем по-простому: инвалидов везде засунули, а для чего – не объяснили», - говорит инициатор проекта.











Как это работает?



По большому счёту, принцип чисто из психологии. Любой человек хоть несколько раз в жизни побывал в тяжелой для себя стрессовой ситуации. Это может быть потеря близкого человека, семейная драма или крах карьеры. Обычно такое переживание приводит к двум моделям поведения: либо человек мобилизуется и едва ли не в состоянии аффекта преодолевает ситуацию, о чём потом с удивлением вспоминает, не веря, что это был он, либо замыкается и погрязает в тяжелейшей депрессии.



Чаще всего второй путь. Инклюзия помогает найти в себе внутренние силы и использовать их для себя без всяких экстраординарных ситуаций. В команде эту черту называют «сверхспособностью», которые есть, но дремлют в каждом.



За время экспедиции «перерождались» многие. Попадая в общество с инвалидами, которые не просто не унывают, но даже невольно демонстрируют собственное превосходство перед тобой, как-то автоматически переосмысляются собственные проблемы.



Ещё больше мотивирует к действию погружение в мир незрячих. Например, экскурсия по катамарану с завязанными глазами. Настоящая социальная реабилитация.











«Очень хорошая история была в Вентспилсе, в Латвии. Мы тогда сделали прогулку с завязанными глазами для местного корреспондента местного телевидения. Эта корреспондент пришла в тот момент с мужем, а он потом уже нам рассказал. Говорит, я посмотрел эту прогулку, а до этого я не мог латышский язык сдать, на работе не клеилось, и вот он на всё это посмотрел, латышский язык выучил и сразу сдал, на работе какое-то повышение получил, и всё это оттого, что он даже сам не участвовал, а просто посмотрел. Представляете?», - вспоминал один из эпизодов О. Колпащиков.



Таких примеров много. Экспедиция тесно работает с обществами людей, например, преодолевающих разные зависимости. И несмотря на то, что наркомания или алкоголизм, - это болезнь, после такого общения люди получают настолько мощную мотивацию менять свою жизнь, что часто справляются без всяких медикаментов, а только за счёт внутреннего желания.



(Продолжение в следующей публикации)



Фото Татьяны Джемилевой







Коротко напомним. Идея зародилась в Екатеринбурге, но превратилась в настоящий международный проект. Сегодня за штурвалом – опытный латвийский участник множества международных регат, латыш Улдис Межулис, а среди участников экспедиции – люди с инвалидностью и без из России, Латвии, Эстонии, Швеции, Финляндии, Дании, Польши… Всего с 2011 года через экспедицию прошло около 600 участников из разных стран. Обычных посетителей в разы больше.Но главная идея и цель совсем не в том, чтобы наглядно продемонстрировать, что люди с инвалидностью могут быть активной частью общества, а создать новую инклюзивную культуру, когда инвалиды и обычные люди взимодействуют в связке, равноправно помогая друг другу.Вдохновитель проекта житель Екатеринбурга Олег Колпащиков, руководитель российской организации «Белая трость». Представляя главную идею инициативы, он всегда подчёркивает, что в этой команде никто ничего и не у кого не просит. Большинство организаций инвалидов по всему миру выступают в роли просителей. Борются за права людей с ограниченными возможностями, добиваются улучшения инфраструктуры и городской среды. Полезная и понятная работа, но автоматически ограничивающая восприятие самого статуса человека с инвалидностью. Которому, получается, все вокруг что-то да должны.«Мы же говорим про инклюзию, когда люди начинают видеть и использовать ценность таких социальных групп, как инвалиды. Не только инвалиды, преодолевающие различные зависимости. То есть реальную ценность. Реальную полезность», - говорит О. Колпащиков.И в этом плане Литва совсем не стоит особняком от остального мира. В нашей стране положение инвалидов даже во многом лучше, чем в других странах. Власти стараются создавать инфраструктуру, работают различные фонды, появляются пандусы для «колясочников». Даже бюллетени на недавних последних выборах были со шрифтом Брайля.Очень много практики, говорят участники «Парусов духа», но нет методологии. Нет общей философии и культуры. И это общая черта даже для так называемых развитых стран западной демократии.«Очень много практики, а практика без философии приводит к тому, что, например, в Израиле, огромный опыт, огромная практика, но без философии привела к тому, что последние исследования говорят о том, что 80% родителей детей без инвалидности не хотят, чтобы их дети учились с инвалидами. То есть давайте скажем по-простому: инвалидов везде засунули, а для чего – не объяснили», - говорит инициатор проекта.По большому счёту, принцип чисто из психологии. Любой человек хоть несколько раз в жизни побывал в тяжелой для себя стрессовой ситуации. Это может быть потеря близкого человека, семейная драма или крах карьеры. Обычно такое переживание приводит к двум моделям поведения: либо человек мобилизуется и едва ли не в состоянии аффекта преодолевает ситуацию, о чём потом с удивлением вспоминает, не веря, что это был он, либо замыкается и погрязает в тяжелейшей депрессии.Чаще всего второй путь. Инклюзия помогает найти в себе внутренние силы и использовать их для себя без всяких экстраординарных ситуаций. В команде эту черту называют «сверхспособностью», которые есть, но дремлют в каждом.За время экспедиции «перерождались» многие. Попадая в общество с инвалидами, которые не просто не унывают, но даже невольно демонстрируют собственное превосходство перед тобой, как-то автоматически переосмысляются собственные проблемы.Ещё больше мотивирует к действию погружение в мир незрячих. Например, экскурсия по катамарану с завязанными глазами. Настоящая социальная реабилитация.«Очень хорошая история была в Вентспилсе, в Латвии. Мы тогда сделали прогулку с завязанными глазами для местного корреспондента местного телевидения. Эта корреспондент пришла в тот момент с мужем, а он потом уже нам рассказал. Говорит, я посмотрел эту прогулку, а до этого я не мог латышский язык сдать, на работе не клеилось, и вот он на всё это посмотрел, латышский язык выучил и сразу сдал, на работе какое-то повышение получил, и всё это оттого, что он даже сам не участвовал, а просто посмотрел. Представляете?», - вспоминал один из эпизодов О. Колпащиков.Таких примеров много. Экспедиция тесно работает с обществами людей, например, преодолевающих разные зависимости. И несмотря на то, что наркомания или алкоголизм, - это болезнь, после такого общения люди получают настолько мощную мотивацию менять свою жизнь, что часто справляются без всяких медикаментов, а только за счёт внутреннего желания. Денис ТАРАСЕНКО , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Паруса духа» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 165 раз Комментарии