Выступление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы на церемонии передачи Президентского дворца 🔊 Воспроизвести







Дорогие жители Литвы!



Дорогая моя Литва!



Поздравляю и обращаюсь сегодня к Тебе с любящим сердцем, изо всех сил...



Сегодня Вы собрались здесь, на площади глашатая литовского самосознания Симонаса Даукантаса, и во всей Литве, чтобы не просто понаблюдать за зрелищем и послушать простые «политические» обещания.



Нет.



Сегодня всех Вас и Нас сплачивает наполненное надеждой ожидание – когда?



Когда в мире на смену решительной ненависти



Придет человечность и святая любовь,



Когда попранные здесь права человека



Снова станут равными для всех, словно благодатное солнце?



Так литовский поэт Йонас Айстис с болью в сердце говорил о войнах прошлого столетия, о раздиравшей нашу Родину борьбе за свободу...



Тем не менее этот зов поэта – не прошлое, а всё еще наше настоящее. Дорогие жители Литвы!Дорогая моя Литва!Поздравляю и обращаюсь сегодня к Тебе с любящим сердцем, изо всех сил...Сегодня Вы собрались здесь, на площади глашатая литовского самосознания Симонаса Даукантаса, и во всей Литве, чтобы не просто понаблюдать за зрелищем и послушать простые «политические» обещания.Нет.Сегодня всех Вас и Нас сплачивает наполненное надеждой ожидание – когда?Когда в мире на смену решительной ненавистиПридет человечность и святая любовь,Когда попранные здесь права человекаСнова станут равными для всех, словно благодатное солнце?Так литовский поэт Йонас Айстис с болью в сердце говорил о войнах прошлого столетия, о раздиравшей нашу Родину борьбе за свободу...Тем не менее этот зов поэта – не прошлое, а всё еще наше настоящее.



Свободы – в свободной Родине, в своем демократическом государстве, в котором безопасно, достойно и хорошо жить.



Однако сегодня мы все еще спрашиваем: это и есть та свобода, к которой мы стремились? Пришли ли мы уже на свою Землю Обетованную – Обещанную Литву Благосостояния для всех? Развеяло ли «солнце в Литве» мрак ночной? Сбылась ли лелеянная борцами за Свободу, участниками «Саюдиса» надежда на свободную, сильную и обеспечивающую благополучие для всех Родину?



Будем честными и громко скажем себе: еще – нет, еще – не для всех.



Сегодня мы всё еще наблюдаем резкий контраст уровня жизни в Литве. Часть Литвы всё еще освобождается от прошлого – от навязанной советской системой духовной и материальной нищеты.



Часто безответственное, не защищающее публичный интерес политиканство умаляет достоинство граждан и социальную справедливость, не приводит к согласию и вызывает разочарование в своем государстве.



И пока мы не избавились от этих болезней, пока благосостояние в нашем государстве не стало для всех доступным благом, пока чувство собственного достоинства не овладело нашими сердцами и умами, мы все еще не свободны, мы все еще не являемся государством, избавившимся от внутренних и внешних врагов.



Я решил взять на себя ответственность как Президент Республики, потому что я за утверждение честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Я за социальную справедливость и последовательное создание благосостояния для всех. Я за единую, безопасную Литву, имеющую свое прочное видение будущего.



Дорогие жители Литвы!



В последние месяцы, в ходе президентской кампании, мы много общались, я услышал и понял помыслы и чаяния многих из вас.



Я решил быть Независимым кандидатом. Поэтому сегодня Я являюсь независимым Президентом. Чтобы свободно работать на Ваше благо. Наконец, чтобы и оставаться таким, каким Вы меня узнали: открытым и простым человеком, доступным и способным выслушать, с удовольствием общающимся и отзывчивым. Убежден, что так будет и через пять лет, а если нет – вы прямо напомните мне об этом!



Однако сегодня здесь говорит не только Президент Литвы Гитанас Науседа.



Сегодня во мне говорит та наполненная теплом Ваших сердец Тихая, но продемонстрировавшая огромную силу и необыкновенно красивая духом Литва.



Сегодня эта Литва спрашивает – когда? И сегодня тут же она отвечает – сейчас!



Сейчас – пусть уважение среди граждан станет основой благополучия Литвы.



Сейчас – пусть честное служение политиков и чиновников станет нашей повседневностью.



Сейчас – пусть любовь к Родине дает нам уверенность в безопасном будущем Литвы.



Сейчас будем свободными, мудрыми и волевыми в созидании нашего общего блага, нашего общего дома – Литвы!



Гитанас НАУСЕДА,



Президент Литовской Республики



Источник: lrp.lt



Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"



Смело, с решительностью литовского духа мы освобождались из клетки оккупации и добивались Свободы.Свободы – в свободной Родине, в своем демократическом государстве, в котором безопасно, достойно и хорошо жить.Однако сегодня мы все еще спрашиваем: это и есть та свобода, к которой мы стремились? Пришли ли мы уже на свою Землю Обетованную – Обещанную Литву Благосостояния для всех? Развеяло ли «солнце в Литве» мрак ночной? Сбылась ли лелеянная борцами за Свободу, участниками «Саюдиса» надежда на свободную, сильную и обеспечивающую благополучие для всех Родину?Будем честными и громко скажем себе: еще – нет, еще – не для всех.Сегодня мы всё еще наблюдаем резкий контраст уровня жизни в Литве. Часть Литвы всё еще освобождается от прошлого – от навязанной советской системой духовной и материальной нищеты.Часто безответственное, не защищающее публичный интерес политиканство умаляет достоинство граждан и социальную справедливость, не приводит к согласию и вызывает разочарование в своем государстве.И пока мы не избавились от этих болезней, пока благосостояние в нашем государстве не стало для всех доступным благом, пока чувство собственного достоинства не овладело нашими сердцами и умами, мы все еще не свободны, мы все еще не являемся государством, избавившимся от внутренних и внешних врагов.Я решил взять на себя ответственность как Президент Республики, потому что я за утверждение честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Я за социальную справедливость и последовательное создание благосостояния для всех. Я за единую, безопасную Литву, имеющую свое прочное видение будущего.Дорогие жители Литвы!В последние месяцы, в ходе президентской кампании, мы много общались, я услышал и понял помыслы и чаяния многих из вас.Я решил быть Независимым кандидатом. Поэтому сегодня Я являюсь независимым Президентом. Чтобы свободно работать на Ваше благо. Наконец, чтобы и оставаться таким, каким Вы меня узнали: открытым и простым человеком, доступным и способным выслушать, с удовольствием общающимся и отзывчивым. Убежден, что так будет и через пять лет, а если нет – вы прямо напомните мне об этом!Однако сегодня здесь говорит не только Президент Литвы Гитанас Науседа.Сегодня во мне говорит та наполненная теплом Ваших сердец Тихая, но продемонстрировавшая огромную силу и необыкновенно красивая духом Литва.Сегодня эта Литва спрашивает – когда? И сегодня тут же она отвечает – сейчас!Сейчас – пусть уважение среди граждан станет основой благополучия Литвы.Сейчас – пусть честное служение политиков и чиновников станет нашей повседневностью.Сейчас – пусть любовь к Родине дает нам уверенность в безопасном будущем Литвы.Сейчас будем свободными, мудрыми и волевыми в созидании нашего общего блага, нашего общего дома – Литвы! Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Гитанас Науседа, Президент Литовской Республики — статья прочитана 210 раз Комментарии