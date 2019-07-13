Выступление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы на церемонии передачи Президентского дворца

Дорогие жители Литвы!
Дорогая моя Литва!
Поздравляю и обращаюсь сегодня к Тебе с любящим сердцем, изо всех сил...
Сегодня Вы собрались здесь, на площади глашатая литовского самосознания Симонаса Даукантаса, и во всей Литве, чтобы не просто понаблюдать за зрелищем и послушать простые «политические» обещания.
Нет.
Сегодня всех Вас и Нас сплачивает наполненное надеждой ожидание – когда?
Когда в мире на смену решительной ненависти
Придет человечность и святая любовь,
Когда попранные здесь права человека
Снова станут равными для всех, словно благодатное солнце?
Так литовский поэт Йонас Айстис с болью в сердце говорил о войнах прошлого столетия, о раздиравшей нашу Родину борьбе за свободу...
Тем не менее этот зов поэта – не прошлое, а всё еще наше настоящее.
Смело, с решительностью литовского духа мы освобождались из клетки оккупации и добивались Свободы.
Свободы – в свободной Родине, в своем демократическом государстве, в котором безопасно, достойно и хорошо жить.
Однако сегодня мы все еще спрашиваем: это и есть та свобода, к которой мы стремились? Пришли ли мы уже на свою Землю Обетованную – Обещанную Литву Благосостояния для всех? Развеяло ли «солнце в Литве» мрак ночной? Сбылась ли лелеянная борцами за Свободу, участниками «Саюдиса» надежда на свободную, сильную и обеспечивающую благополучие для всех Родину?
Будем честными и громко скажем себе: еще – нет, еще – не для всех.
Сегодня мы всё еще наблюдаем резкий контраст уровня жизни в Литве. Часть Литвы всё еще освобождается от прошлого – от навязанной советской системой духовной и материальной нищеты.
Часто безответственное, не защищающее публичный интерес политиканство умаляет достоинство граждан и социальную справедливость, не приводит к согласию и вызывает разочарование в своем государстве.
И пока мы не избавились от этих болезней, пока благосостояние в нашем государстве не стало для всех доступным благом, пока чувство собственного достоинства не овладело нашими сердцами и умами, мы все еще не свободны, мы все еще не являемся государством, избавившимся от внутренних и внешних врагов.
Я решил взять на себя ответственность как Президент Республики, потому что я за утверждение честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Я за социальную справедливость и последовательное создание благосостояния для всех. Я за единую, безопасную Литву, имеющую свое прочное видение будущего.
Дорогие жители Литвы!
В последние месяцы, в ходе президентской кампании, мы много общались, я услышал и понял помыслы и чаяния многих из вас.
Я решил быть Независимым кандидатом. Поэтому сегодня Я являюсь независимым Президентом. Чтобы свободно работать на Ваше благо. Наконец, чтобы и оставаться таким, каким Вы меня узнали: открытым и простым человеком, доступным и способным выслушать, с удовольствием общающимся и отзывчивым. Убежден, что так будет и через пять лет, а если нет – вы прямо напомните мне об этом!
Однако сегодня здесь говорит не только Президент Литвы Гитанас Науседа.
Сегодня во мне говорит та наполненная теплом Ваших сердец Тихая, но продемонстрировавшая огромную силу и необыкновенно красивая духом Литва.
Сегодня эта Литва спрашивает – когда? И сегодня тут же она отвечает – сейчас!
Сейчас – пусть уважение среди граждан станет основой благополучия Литвы.
Сейчас – пусть честное служение политиков и чиновников станет нашей повседневностью.
Сейчас – пусть любовь к Родине дает нам уверенность в безопасном будущем Литвы.
Сейчас будем свободными, мудрыми и волевыми в созидании нашего общего блага, нашего общего дома – Литвы!
Гитанас НАУСЕДА,
Президент Литовской Республики
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Свободы – в свободной Родине, в своем демократическом государстве, в котором безопасно, достойно и хорошо жить.
Однако сегодня мы все еще спрашиваем: это и есть та свобода, к которой мы стремились? Пришли ли мы уже на свою Землю Обетованную – Обещанную Литву Благосостояния для всех? Развеяло ли «солнце в Литве» мрак ночной? Сбылась ли лелеянная борцами за Свободу, участниками «Саюдиса» надежда на свободную, сильную и обеспечивающую благополучие для всех Родину?
Будем честными и громко скажем себе: еще – нет, еще – не для всех.
Сегодня мы всё еще наблюдаем резкий контраст уровня жизни в Литве. Часть Литвы всё еще освобождается от прошлого – от навязанной советской системой духовной и материальной нищеты.
Часто безответственное, не защищающее публичный интерес политиканство умаляет достоинство граждан и социальную справедливость, не приводит к согласию и вызывает разочарование в своем государстве.
И пока мы не избавились от этих болезней, пока благосостояние в нашем государстве не стало для всех доступным благом, пока чувство собственного достоинства не овладело нашими сердцами и умами, мы все еще не свободны, мы все еще не являемся государством, избавившимся от внутренних и внешних врагов.
Я решил взять на себя ответственность как Президент Республики, потому что я за утверждение честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Я за социальную справедливость и последовательное создание благосостояния для всех. Я за единую, безопасную Литву, имеющую свое прочное видение будущего.
Дорогие жители Литвы!
В последние месяцы, в ходе президентской кампании, мы много общались, я услышал и понял помыслы и чаяния многих из вас.
Я решил быть Независимым кандидатом. Поэтому сегодня Я являюсь независимым Президентом. Чтобы свободно работать на Ваше благо. Наконец, чтобы и оставаться таким, каким Вы меня узнали: открытым и простым человеком, доступным и способным выслушать, с удовольствием общающимся и отзывчивым. Убежден, что так будет и через пять лет, а если нет – вы прямо напомните мне об этом!
Однако сегодня здесь говорит не только Президент Литвы Гитанас Науседа.
Сегодня во мне говорит та наполненная теплом Ваших сердец Тихая, но продемонстрировавшая огромную силу и необыкновенно красивая духом Литва.
Сегодня эта Литва спрашивает – когда? И сегодня тут же она отвечает – сейчас!
Сейчас – пусть уважение среди граждан станет основой благополучия Литвы.
Сейчас – пусть честное служение политиков и чиновников станет нашей повседневностью.
Сейчас – пусть любовь к Родине дает нам уверенность в безопасном будущем Литвы.
Сейчас будем свободными, мудрыми и волевыми в созидании нашего общего блага, нашего общего дома – Литвы!
Гитанас НАУСЕДА,
Президент Литовской Республики
Источник: lrp.lt
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Гитанас Науседа, Президент Литовской Республики