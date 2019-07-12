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Правительство Литвы ушло в отставку



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу вернул полномочия правительства новому президенту страны Гитанасу Науседе.

Глава государства сразу же, своим первым декретом поручил премьеру и министрам временно выполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.

Эта так называемая отставка вежливости означает, что премьер вскоре должен будет проверить, пользуется ли доверием в сейме.

Если после выдвижения президентом более половины участвующих в заседании парламентариев одобрят кандидатуру С. Сквярнялиса, то президент подпишет декрет о назначении последнего.

Дальнейшие политические процессы будут зависеть от того, какие решения будут приняты по составу правительства.

Если премьер договорится с премьером заменить хотя бы двух министров, то в сейме должно быть проведено еще одно голосование по правительственной программе, поскольку в таком случае сменится более половины членов кабинета министров.
Если не изменится ни один министр, или будет заменен только один, отдельного голосования по правительственной программе не будет.

В пятницу возможных изменений не комментировал ни президент, ни премьер.

"Сейчас надеюсь, что наш ждет слаженный процесс формирования правительства", – отметил в кратком заявлении президентской администрации Г. Науседа.

"Давайте не будем сегодня гадать, всякое может быть. Сейчас уже все не в моих руках. Сейчас ждем декрета. Когда будет декрет, будут и дальнейшие процедуры", – сказал журналистам С. Сквярнялис.

По словам премьера, его кандидатуру Г. Науседа официально должен представить в сейме в следующий четверг.

О пересмотре состава правительства договорились четыре партии, сформировавшие правящее большинство.

Г. Науседа ранее обещал, что будет принимать активное участие в формировании кабинета министров, но его связывает то, что членами правительства могут быть лишь те политики, которых поддерживает парламентское большинство.

Г. Науседа вступил в президентскую должность в пятницу, в полдень, когда дал присягу в сейме.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: отставка, президент, правительство, инаугурация, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 12 июля, 17:57

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