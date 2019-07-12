Правительство Литвы ушло в отставку 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу вернул полномочия правительства новому президенту страны Гитанасу Науседе.



Глава государства сразу же, своим первым декретом поручил премьеру и министрам временно выполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.



Эта так называемая отставка вежливости означает, что премьер вскоре должен будет проверить, пользуется ли доверием в сейме.



Если после выдвижения президентом более половины участвующих в заседании парламентариев одобрят кандидатуру С. Сквярнялиса, то президент подпишет декрет о назначении последнего.



Дальнейшие политические процессы будут зависеть от того, какие решения будут приняты по составу правительства.



Если премьер договорится с премьером заменить хотя бы двух министров, то в сейме должно быть проведено еще одно голосование по правительственной программе, поскольку в таком случае сменится более половины членов кабинета министров. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в пятницу вернул полномочия правительства новому президенту страны Гитанасу Науседе.Глава государства сразу же, своим первым декретом поручил премьеру и министрам временно выполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.Эта так называемая отставка вежливости означает, что премьер вскоре должен будет проверить, пользуется ли доверием в сейме.Если после выдвижения президентом более половины участвующих в заседании парламентариев одобрят кандидатуру С. Сквярнялиса, то президент подпишет декрет о назначении последнего.Дальнейшие политические процессы будут зависеть от того, какие решения будут приняты по составу правительства.Если премьер договорится с премьером заменить хотя бы двух министров, то в сейме должно быть проведено еще одно голосование по правительственной программе, поскольку в таком случае сменится более половины членов кабинета министров. Если не изменится ни один министр, или будет заменен только один, отдельного голосования по правительственной программе не будет.



В пятницу возможных изменений не комментировал ни президент, ни премьер.



"Сейчас надеюсь, что наш ждет слаженный процесс формирования правительства", – отметил в кратком заявлении президентской администрации Г. Науседа.



"Давайте не будем сегодня гадать, всякое может быть. Сейчас уже все не в моих руках. Сейчас ждем декрета. Когда будет декрет, будут и дальнейшие процедуры", – сказал журналистам С. Сквярнялис.



По словам премьера, его кандидатуру Г. Науседа официально должен представить в сейме в следующий четверг.



О пересмотре состава правительства договорились четыре партии, сформировавшие правящее большинство.



Г. Науседа ранее обещал, что будет принимать активное участие в формировании кабинета министров, но его связывает то, что членами правительства могут быть лишь те политики, которых поддерживает парламентское большинство.



Г. Науседа вступил в президентскую должность в пятницу, в полдень, когда дал присягу в сейме. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, президент, правительство, инаугурация, Науседа География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии