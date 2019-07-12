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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Р. Карбаускис: Премьер вступил в конфликт интересов в связи с соцопросом
Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис считает, что премьер Литвы Саулюс Сквярнялис поступил некорректно и мог вступить в конфликт интересов, когда правительственная канцелярия заказала опрос о влиянии фракции партии в сейме на рейтинги премьер-министра.
"Что касается тех проведенных опросов, то председатель партии считает, что некоторые находившиеся в них вопросы являются некорректными и, что, заказывая такой опрос, С. Сквярнялис возможно вступил в конфликт интересов", – сказала BNS в пятницу представитель Р. Карбаускиса по связям с прессой Даля Вянцявичене.
По ее словам, возможное нарушение должны оценить соответствующие органы.
Об этом она заявила после того, как советник премьера Скирмантас Малинаускас подтвердил, что опрос о влиянии "аграриев" и Р. Карбаускиса на оценку работы премьер-министра заказала правительственная канцелярия.
Этот опрос был проведен компанией Vilmorus в июне.
На этой неделе результаты опроса опубликовал портал delfi.lt.
Упомянутый опрос был проведен после президентских выборов в июне, на которых С. Сквярняли оказался третьим и не прошел во второй тур.
Ключевые слова: премьер, опрос, Карбаускис, обвинения, крестьяне
География: Литва
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