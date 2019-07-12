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Д. Грибаускайте передала Президентский дворец Г. Науседе
Завершившая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте в пятницу после обеда символически передала Президентский дворец новому главе государства Гитанасу Науседе.
Но официальной церемонии, организованной на площади им. С. Даукантаса, Д. Грибаускайте вручила Г. Науседе большую государственную печать и Конституцию. Вскоре после этого был спущен флаг Д. Грибаускайте и поднят флаг нового президента.
После церемонии, сопровождаемая сотнями людей, Д. Грибаускайте покинула площадь.
В обращении к народу на площади Г. Науседа пообещал добиваться большей социальной справедливости и снизить контрасты прожиточного уровня.
"Мне важно торжество честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Мне важна социальная справедливость и последовательной создания благосостояния для всех", – сказал президент.
Руководитель страны отметил, что его голосом говорит "молчаливая, но продемонстрировавшая большую силу Литва, особенно прекрасная своим духом".
Г. Науседа приступил к обязанностям президента, когда дал присягу в полдень в сейме.
bns.lt lrp.lt
Ключевые слова: президент, поздравление, инаугурация, Науседа
География: Литва
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