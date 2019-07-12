Д. Грибаускайте передала Президентский дворец Г. Науседе 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Завершившая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте в пятницу после обеда символически передала Президентский дворец новому главе государства Гитанасу Науседе.



Но официальной церемонии, организованной на площади им. С. Даукантаса, Д. Грибаускайте вручила Г. Науседе большую государственную печать и Конституцию. Вскоре после этого был спущен флаг Д. Грибаускайте и поднят флаг нового президента.



После церемонии, сопровождаемая сотнями людей, Д. Грибаускайте покинула площадь.



В обращении к народу на площади Г. Науседа пообещал добиваться большей социальной справедливости и снизить контрасты прожиточного уровня.



"Мне важно торжество честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Мне важна социальная справедливость и последовательной создания благосостояния для всех", – сказал президент.



Руководитель страны отметил, что его голосом говорит "молчаливая, но продемонстрировавшая большую силу Литва, особенно прекрасная своим духом".



Г. Науседа приступил к обязанностям президента, когда дал присягу в полдень в сейме.







Завершившая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте в пятницу после обеда символически передала Президентский дворец новому главе государства Гитанасу Науседе.Но официальной церемонии, организованной на площади им. С. Даукантаса, Д. Грибаускайте вручила Г. Науседе большую государственную печать и Конституцию. Вскоре после этого был спущен флаг Д. Грибаускайте и поднят флаг нового президента.После церемонии, сопровождаемая сотнями людей, Д. Грибаускайте покинула площадь.В обращении к народу на площади Г. Науседа пообещал добиваться большей социальной справедливости и снизить контрасты прожиточного уровня."Мне важно торжество честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Мне важна социальная справедливость и последовательной создания благосостояния для всех", – сказал президент.Руководитель страны отметил, что его голосом говорит "молчаливая, но продемонстрировавшая большую силу Литва, особенно прекрасная своим духом".Г. Науседа приступил к обязанностям президента, когда дал присягу в полдень в сейме. bns.lt lrp.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, поздравление, инаугурация, Науседа География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии