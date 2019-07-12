Электронная виза в Калининградскую область: еще вопросы? 🔊 Воспроизвести В Калининграде. Фото Александра Шахова, "Обзор"



10 июля в здании Посольства России в Литве состоялась пресс-конференция, в ходе которой министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак дал пояснения относительно порядка оформления бесплатных электронных виз в Калининградскую область РФ, а также представил туристический потенциал российского региона.



Перед этой встречей "Обзор" предложил своим читателям задавать вопросы, касающиеся нового порядка.



Один из последовавших вопросов (к сожалению, его автор обратился уже после встречи с калининградским министром) был таким:



Подал все документы на визу. Главный вопрос - смогу ли посетить парад ВМФ в Балтийске 28 июля, или есть какие-то ограничения для иностранцев? Существует ведь территории с ограниченным посещением, вроде, у вас. Перед этой встречей "Обзор" предложил своим читателям задавать вопросы, касающиеся нового порядка.Один из последовавших вопросов (к сожалению, его автор обратился уже после встречи с калининградским министром) был таким: Alexandr



"Обзор" переадресовал этот вопрос в Министерство по культуре и туризму Калининградской области, и вот какой был получен ответ:



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В соответствии с требованиями Правил пограничного режима (утверждены приказом директора ФСБ России от 07.08.2017 № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима», находятся в открытом доступе в сети Интернет), пребывание в пограничной зоне Калининградской области иностранными гражданами допускается при наличии документов, удостоверяющих личность и пропусков, выдаваемых Пограничным управлением и его подразделениями.



В связи с вышеизложенным, для пребывания в пограничной зоне Калининградской области иностранным гражданам необходимо оформление пропусков, которые можно оформить:



в Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области, адрес: 236015, г. Калининград, ул. Суворова, д. 15, тел.: +7 (4012) 69-11-79 (на всей территории Калининградской области);



в отделе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области в г. Балтийске, адрес: 238527, г. Балтийск, проспект Ленина, д. 68, тел.: +7 (4012) 6-91-06 (в пределах Балтийского района и Зеленоградского городского округа).



Срок предоставления государственной услуги по выдаче пропусков для иностранных граждан, составляет не более тридцати рабочих дней со дня регистрации заявлений.



Заявление о предоставлении государственной услуги можно подать путём использования услуг почтовой связи, в форме электронных документов на адрес электронный почты Пограничного управления pu.kaliningradobl@fsb.ru, pu.kaliningradobl2@fsb.ru или на личном приёме в Пограничном управлении или его подразделениях.



С уважением,



Сошникова Анна Анатольевна



Министерство по культуре и туризму



Калининградской области



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Немало важной информации есть и в видеоотчёте с пресс-конференции А.Ермака в посольстве России в Литве:



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