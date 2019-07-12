MIDSUMMER VILNIUS’19 🔊 Воспроизвести



Дворец великих князей литовских, Katedros a. 4 www.valdovurumai.lt



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«В этом году фестиваль своих гостей будет радовать особенными выступлениями — каждый поднимающийся на сцену исполнитель, несомненно, является настоящим супергероем своего жанра. Особенность „Midsummer Vilnius“ в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце Правителей. Я уверен, что каждого посетителя этим летом мы снова удовлетворим запоминающимися мероприятиями и фантастической атмосферой», — сказал руководитель фестиваля Валдас Петрейкис.



Программа фестиваля



Июль 15, 21:00 МАНТАС: RHAPSODY RECOMPOSED



15 июля сего года „Midsummer Vilnius“ открывает особое музыкальное выступление, отличающееся энергией и свежестью, „Мантас: Rhapsody Recomposed“. На фестивале исполнитель Мантас Янкавичус с группой даст особенный концерт, во время которого прозвучат песни легендарной группы QUEEN под аккомпанемент поставленного на сцену органа.



Уникальный музыкальный проект, подготовленный для фестиваля „Midsummer Vilnius“, является единственным выступлением такого формата не только в Литве, но и во всем мире. Впервые на сцене сольются мощный музыкальный порыв QUEEN и величественные звуки органной музыки.



Июль 16, 22:00 МАСТЕР ГОЛОДА



В этом году репертуар мероприятий фестиваля обогатит спектакль, имеющий большое значение театральным создателям и почитателям театра Литвы, в память о называемом театральном гении Эймантасе Някрошюсе. 16 июля во дворе Дворца Правителей под открытым летним небом зрители смогут увидеть спектакль ушедшего в мир иной режиссера «Мастер голода»



В спектакле рассказывается о Художнике, который может оставаться голодным поразительно долгое время и который привлекает огромное количество зачарованных зрителей. К сожалению, времена и пристрастия публики меняются и непревзойденный «Мастер голода», даже достигнув вершины своего творчества, умирает в одиночестве, всеми забытый за кулисами цирка. Как и все произведения Франца Кафки, «Мастер голода» является очень личным и субъективным рассказом.



Июль 17, 21:00 JAZZU



На сцене она каждый раз новая, отдающая всю себя музыке и всегда покоряющая звучанием своего бархатного голоса. 17 июля на фестивале „Midsummer Vilnius“ уже не в первый раз выступит одна из ярчайших исполнительниц Литвы Юсте Арлаускайте – Джаззу. Она любит удивлять, а профессионализм – неотъемлемая часть ее выступлений, поэтому не возникает сомнений в том, что слушателей ожидает один из самых привлекательных летних концертов.



Июль 18, 22:30, СОЛО АНСАМБЛЬ



18 июля во время фестиваля „Midsummer Vilnius“ одна из популярнейших Литовских групп альтернативной музыки «Соло ансамбль („Solo Ansamblis“) пригласит получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «ИЛЛЮЗИЯ» под открытым небом.



Ежегодно в программе фестиваля предостаточно интригующих выступлений – в этом году, поздним летним вечером созданный мир «ИЛЛЮЗИИ» каждому зрителю предложит испытать и понять реальность не такой, какая она на самом деле, а самому выбрать, что настоящее, а что нет.



Июль 19, 21:00. АНДРЮС МАМОНТОВАС



Этим летом во дворе Дворца Правителей снова будет звучать музыка Андрюса Мамонтоваса – на этот раз исполнитель возвращается на „Midsummer Vilnius“ для совсем иной музыкальной встречи. 19 июля на концерте зрители услышат самые известные произведения музыканта, неожиданное звучание которым придадут нетрадиционные способы исполнения.



С новой энергией и вдохновением Андрюс не перестает удивлять своих поклонников, постоянно изыскивая новые формы музыки. «Я рад вернуться на фестиваль „Midsummer Vilnius“, и на этот раз с выступлением совершенно другого формата. Подготовка к этому концерту и творческий процесс для меня очень интересен и интригует, я верю, что слушатели будут приятно удивлены», — говорил музыкант.



Июль 22, 20:30. Г. КРЕМЕР и KREMERATA BALTICA



22 июля на сцене фестиваля неординарный вечер рафинированной музыки, во время которого на сцене появится известный во всем мире оркестр „Kremerata Baltica“ вместе с легендарным скрипачом и художественным руководителем, маэстро Гидонасом Кремерисом. Во дворе Дворца Правителей музыкальных гурманов ожидает элитный концерт международно признанных музыкантов.



Ансамбль, дающий концерты в Литве по особым поводам, вместе с Гидонасом Кремерисом обогатит программу мероприятий фестиваля „Midsummer Vilnius“ оригинальными опусами на классическую музыку. Репертуар Г. Кремериса особо широк и разнообразен, охватывающий произведения классического и романтического периодов, которым маэстро придает свежести и современности. Музыкант особое внимание уделяет и творчеству новых талантливых композиторов, а также незаслуженно забытых авторов.



Июль 23, 21:00. Спектакль уличного танца „FLYING BACH“



23 июля во дворе Дворца Правителей культура различных эпох сольется в непередаваемой гармонии. На фестивале „Midsummer Vilnius“ уникальный проект „Flying Bach“ представит признанная лучшей в мире труппа уличных танцоров „Flying steps“, которые зачаруют зрителей интерпретацией движений под классическую музыку Иоганна Себастьяна Баха.



Июль 24, 20:30. ОПЕРА ПОД ЗВЕЗДАМИ



Мероприятие «Опера под звездами», ставшее традицией фестиваля „Midsummer Vilnius“, поклонников классической музыки снова пригласит насладиться утонченной программой оперных арий. 24 июля концерт, веющий рафинированной музыкой и элегантностью, подарит одна из лучших в Литве и за рубежом оперных солисток Асмик Григорян, которая со слушателями фестиваля поделится своим талантом и впечатляюще красивым голосом.



На одной сцене встретятся избранные профессионалы классической музыки — запоминающийся вечер вместе с Асмик создаст Литовский камерный оркестр, дирижировать которым будет один из лучших дирижеров страны – Модестас Питренас.



Июль 25 21:00 ГАРБАНОТАС (GARBANOTAS)



Парящую легкость музыки во дворе Дворца Правителей создадут музыканты группы «Гарбанотас». 25 июля музыка в стиле психодельного рока будет звучать в сопровождении ансамбля духовых – на таком интригующем концерте субтильного рок-н-рола исполнители представят произведения из своего нового альбома «Последнее солнце».



Июль 26, 21:00 DEEP FIELD: ОРКЕСТР С BEL CANTO



Заключительное мероприятие фестиваля этого года пригласит зрителей на запоминающийся концерт, полное фантазии путешествие современной классической музыки. 26 июля на мероприятии в честь закрытия фестиваля „Midsummer Vilnius“ зрители увидят особо большую компанию профессиональных исполнителей. Во время концерта хор из 50-и участников „Bel Canto“ и Литовский камерный оркестр с дополнительным составом, под руководством дирижера Модестаса Питренаса, также приглашенная солистка, представят впечатляющую программу одного из известнейших современных композиторов США Eric Whitacre, украсят которую визуальные эффекты.



Зрителей ожидает по-настоящему новаторский опыт под звуки произведений лауреата премии „Grammy“, экспериментатора, потрясшего музыкальный мир и имидж хоровой музыки композитора E. Whitacre.



Подробная информация: www.midsummervilnius.com «В этом году фестиваль своих гостей будет радовать особенными выступлениями — каждый поднимающийся на сцену исполнитель, несомненно, является настоящим супергероем своего жанра. Особенность „Midsummer Vilnius“ в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце Правителей. Я уверен, что каждого посетителя этим летом мы снова удовлетворим запоминающимися мероприятиями и фантастической атмосферой», — сказал руководитель фестиваля Валдас Петрейкис.15 июля сего года „Midsummer Vilnius“ открывает особое музыкальное выступление, отличающееся энергией и свежестью, „Мантас: Rhapsody Recomposed“. На фестивале исполнитель Мантас Янкавичус с группой даст особенный концерт, во время которого прозвучат песни легендарной группы QUEEN под аккомпанемент поставленного на сцену органа.Уникальный музыкальный проект, подготовленный для фестиваля „Midsummer Vilnius“, является единственным выступлением такого формата не только в Литве, но и во всем мире. Впервые на сцене сольются мощный музыкальный порыв QUEEN и величественные звуки органной музыки.В этом году репертуар мероприятий фестиваля обогатит спектакль, имеющий большое значение театральным создателям и почитателям театра Литвы, в память о называемом театральном гении Эймантасе Някрошюсе. 16 июля во дворе Дворца Правителей под открытым летним небом зрители смогут увидеть спектакль ушедшего в мир иной режиссера «Мастер голода»В спектакле рассказывается о Художнике, который может оставаться голодным поразительно долгое время и который привлекает огромное количество зачарованных зрителей. К сожалению, времена и пристрастия публики меняются и непревзойденный «Мастер голода», даже достигнув вершины своего творчества, умирает в одиночестве, всеми забытый за кулисами цирка. Как и все произведения Франца Кафки, «Мастер голода» является очень личным и субъективным рассказом.Июль 17, 21:00 JAZZUНа сцене она каждый раз новая, отдающая всю себя музыке и всегда покоряющая звучанием своего бархатного голоса. 17 июля на фестивале „Midsummer Vilnius“ уже не в первый раз выступит одна из ярчайших исполнительниц Литвы Юсте Арлаускайте – Джаззу. Она любит удивлять, а профессионализм – неотъемлемая часть ее выступлений, поэтому не возникает сомнений в том, что слушателей ожидает один из самых привлекательных летних концертов.18 июля во время фестиваля „Midsummer Vilnius“ одна из популярнейших Литовских групп альтернативной музыки «Соло ансамбль („Solo Ansamblis“) пригласит получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «ИЛЛЮЗИЯ» под открытым небом.Ежегодно в программе фестиваля предостаточно интригующих выступлений – в этом году, поздним летним вечером созданный мир «ИЛЛЮЗИИ» каждому зрителю предложит испытать и понять реальность не такой, какая она на самом деле, а самому выбрать, что настоящее, а что нет.Этим летом во дворе Дворца Правителей снова будет звучать музыка Андрюса Мамонтоваса – на этот раз исполнитель возвращается на „Midsummer Vilnius“ для совсем иной музыкальной встречи. 19 июля на концерте зрители услышат самые известные произведения музыканта, неожиданное звучание которым придадут нетрадиционные способы исполнения.С новой энергией и вдохновением Андрюс не перестает удивлять своих поклонников, постоянно изыскивая новые формы музыки. «Я рад вернуться на фестиваль „Midsummer Vilnius“, и на этот раз с выступлением совершенно другого формата. Подготовка к этому концерту и творческий процесс для меня очень интересен и интригует, я верю, что слушатели будут приятно удивлены», — говорил музыкант.22 июля на сцене фестиваля неординарный вечер рафинированной музыки, во время которого на сцене появится известный во всем мире оркестр „Kremerata Baltica“ вместе с легендарным скрипачом и художественным руководителем, маэстро Гидонасом Кремерисом. Во дворе Дворца Правителей музыкальных гурманов ожидает элитный концерт международно признанных музыкантов.Ансамбль, дающий концерты в Литве по особым поводам, вместе с Гидонасом Кремерисом обогатит программу мероприятий фестиваля „Midsummer Vilnius“ оригинальными опусами на классическую музыку. Репертуар Г. Кремериса особо широк и разнообразен, охватывающий произведения классического и романтического периодов, которым маэстро придает свежести и современности. Музыкант особое внимание уделяет и творчеству новых талантливых композиторов, а также незаслуженно забытых авторов.Июль 23, 21:00. Спектакль уличного танца „FLYING BACH“23 июля во дворе Дворца Правителей культура различных эпох сольется в непередаваемой гармонии. На фестивале „Midsummer Vilnius“ уникальный проект „Flying Bach“ представит признанная лучшей в мире труппа уличных танцоров „Flying steps“, которые зачаруют зрителей интерпретацией движений под классическую музыку Иоганна Себастьяна Баха.Мероприятие «Опера под звездами», ставшее традицией фестиваля „Midsummer Vilnius“, поклонников классической музыки снова пригласит насладиться утонченной программой оперных арий. 24 июля концерт, веющий рафинированной музыкой и элегантностью, подарит одна из лучших в Литве и за рубежом оперных солисток Асмик Григорян, которая со слушателями фестиваля поделится своим талантом и впечатляюще красивым голосом.На одной сцене встретятся избранные профессионалы классической музыки — запоминающийся вечер вместе с Асмик создаст Литовский камерный оркестр, дирижировать которым будет один из лучших дирижеров страны – Модестас Питренас.Парящую легкость музыки во дворе Дворца Правителей создадут музыканты группы «Гарбанотас». 25 июля музыка в стиле психодельного рока будет звучать в сопровождении ансамбля духовых – на таком интригующем концерте субтильного рок-н-рола исполнители представят произведения из своего нового альбома «Последнее солнце».Заключительное мероприятие фестиваля этого года пригласит зрителей на запоминающийся концерт, полное фантазии путешествие современной классической музыки. 26 июля на мероприятии в честь закрытия фестиваля „Midsummer Vilnius“ зрители увидят особо большую компанию профессиональных исполнителей. Во время концерта хор из 50-и участников „Bel Canto“ и Литовский камерный оркестр с дополнительным составом, под руководством дирижера Модестаса Питренаса, также приглашенная солистка, представят впечатляющую программу одного из известнейших современных композиторов США Eric Whitacre, украсят которую визуальные эффекты.Зрителей ожидает по-настоящему новаторский опыт под звуки произведений лауреата премии „Grammy“, экспериментатора, потрясшего музыкальный мир и имидж хоровой музыки композитора E. Whitacre. Инф. "ОБЗОРА" Категории: культура Ключевые слова: Фестиваль „Midsummer Vilnius“ Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 44 раза Комментарии