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Александр Лукашенко: Славянский базар стал ответом творческих людей на распад великой страны





Фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал ответом творческих людей на распад великой страны. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 июля в Витебске на торжественной церемонии открытия 28-го фестиваля "Славянский базар".

"Мы рады всем, кто приехал к нам чтобы разделить настоящий праздник искусства и взаимопонимания", - отметил, в частности, Глава белорусского государства.

Он, в частности, отметил, что в непростые времена люди всегда находили опору в искусстве. И не случайно такой опорой в начале тяжелых девяностых был избран Витебск.

"Этот город над Двиной обладает особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники - Малевич и Шагал", - также отметил белорусский лидер.

Царящая в Витебске особая атмосфера, отметил белорусский лидер, собирает самых талантливых деятелей искусства.



"Мы сохранили статус Витебска - города с богатыми культурными традициями, мы поддержали "Славянский базар" на государственном уровне. В свое время спасли его от уничтожения", - добавил Александр Лукашенко.

Традиционно в июльские дни, добавил Александр Лукашенко, Витебск представляет пример самого гостеприимного и музыкального города.

Фото Александра Шахова, "Обзор"
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в Беларуси
Ключевые слова: Александр Лукашенко, "Славянский базар в Витебске"
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добавлена сегодня, 12 июля, 16:45

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