Александр Лукашенко: Славянский базар стал ответом творческих людей на распад великой страны 🔊 Воспроизвести







Фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал ответом творческих людей на распад великой страны. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 июля в Витебске на торжественной церемонии открытия 28-го фестиваля "Славянский базар".



"Мы рады всем, кто приехал к нам чтобы разделить настоящий праздник искусства и взаимопонимания", - отметил, в частности, Глава белорусского государства.



Он, в частности, отметил, что в непростые времена люди всегда находили опору в искусстве. И не случайно такой опорой в начале тяжелых девяностых был избран Витебск.



"Этот город над Двиной обладает особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники - Малевич и Шагал", - также отметил белорусский лидер.



Царящая в Витебске особая атмосфера, отметил белорусский лидер, собирает самых талантливых деятелей искусства.







"Мы сохранили статус Витебска - города с богатыми культурными традициями, мы поддержали "Славянский базар" на государственном уровне. В свое время спасли его от уничтожения", - добавил Александр Лукашенко.



Традиционно в июльские дни, добавил Александр Лукашенко, Витебск представляет пример самого гостеприимного и музыкального города.



Фото Александра Шахова, "Обзор" "Мы рады всем, кто приехал к нам чтобы разделить настоящий праздник искусства и взаимопонимания", - отметил, в частности, Глава белорусского государства.Он, в частности, отметил, что в непростые времена люди всегда находили опору в искусстве. И не случайно такой опорой в начале тяжелых девяностых был избран Витебск."Этот город над Двиной обладает особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники - Малевич и Шагал", - также отметил белорусский лидер.Царящая в Витебске особая атмосфера, отметил белорусский лидер, собирает самых талантливых деятелей искусства."Мы сохранили статус Витебска - города с богатыми культурными традициями, мы поддержали "Славянский базар" на государственном уровне. В свое время спасли его от уничтожения", - добавил Александр Лукашенко.Традиционно в июльские дни, добавил Александр Лукашенко, Витебск представляет пример самого гостеприимного и музыкального города. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: Александр Лукашенко, "Славянский базар в Витебске" — статья прочитана 64 раза Комментарии