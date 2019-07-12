Саакашвили поможет Молдове в проведении реформ 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Czarek Sokolowski



Премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что хотела бы получить помощь экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в проведении реформы системы юстиции, сообщает



"Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему", - сказала Санду в интервью изданию Cotidianul.



По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров. Премьер Молдавии Майя Санду сообщила, что хотела бы получить помощь экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в проведении реформы системы юстиции, сообщает РИА Новости "Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему", - сказала Санду в интервью изданию Cotidianul.По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров. Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.



Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. РИА Новости Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: реформы, Саакашвили, Молдова — статья прочитана 100 раз Комментарии