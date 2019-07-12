Суд разрешил заблокировать литовский портал Sputnik 🔊 Воспроизвести



В пятницу Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировании литовского портала Sputnik, принадлежащего российскому государственному агентству новостей, за нарушение авторских прав.



"Суд санкционировал решение", – сказал BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.



По его словам, поставщики услуг интернета должны будут заблокировать домен sputniknews.lt в течение пяти дней.



Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT.



Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из орудий осуществления информационной политики России в стране. В пятницу Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировании литовского портала Sputnik, принадлежащего российскому государственному агентству новостей, за нарушение авторских прав."Суд санкционировал решение", – сказал BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.По его словам, поставщики услуг интернета должны будут заблокировать домен sputniknews.lt в течение пяти дней.Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT.Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из орудий осуществления информационной политики России в стране. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, сайт, блокирование, Sputnik География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии