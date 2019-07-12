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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Суд разрешил заблокировать литовский портал Sputnik
В пятницу Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировании литовского портала Sputnik, принадлежащего российскому государственному агентству новостей, за нарушение авторских прав.
"Суд санкционировал решение", – сказал BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.
По его словам, поставщики услуг интернета должны будут заблокировать домен sputniknews.lt в течение пяти дней.
Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT.
Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из орудий осуществления информационной политики России в стране.
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: суд, сайт, блокирование, Sputnik
География: Литва
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