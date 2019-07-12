|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Путин поздравил президента Литвы с вступлением в должность
Президент России Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность президента Литвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт посольства РФ в Литве.
"Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.
В пятницу экономист Науседа, победивший во втором туре президентских выборов в Литве, принес присягу в парламенте и вступил в должность главы республики.
Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.
Ранее он работал заместителем руководителя отдела методологии и анализа департамента по контролю коммерческих банков при банке Литвы. С 1998 по 2000 годы был членом правления банка Литвы, позже стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008 года являлся советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком.
РИА Новости
Ключевые слова: президент, Путин, поздравление, инаугурация, Науседа
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|