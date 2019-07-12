Путин поздравил президента Литвы с вступлением в должность 🔊 Воспроизвести



Президент России Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность президента Литвы, сообщает



"Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.



В пятницу экономист Науседа, победивший во втором туре президентских выборов в Литве, принес присягу в парламенте и вступил в должность главы республики.



Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.



Ранее он работал заместителем руководителя отдела методологии и анализа департамента по контролю коммерческих банков при банке Литвы. С 1998 по 2000 годы был членом правления банка Литвы, позже стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008 года являлся советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком. Президент России Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность президента Литвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт посольства РФ в Литве."Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.В пятницу экономист Науседа, победивший во втором туре президентских выборов в Литве, принес присягу в парламенте и вступил в должность главы республики.Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Во время выдвижения своей кандидатуры он отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.Ранее он работал заместителем руководителя отдела методологии и анализа департамента по контролю коммерческих банков при банке Литвы. С 1998 по 2000 годы был членом правления банка Литвы, позже стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008 года являлся советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, Путин, поздравление, инаугурация, Науседа География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии