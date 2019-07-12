Загрузка... Уменьшение грузооборота угля и нефти тормозило рост Литовских железных дорог 🔊 Воспроизвести



Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и контролируемое ею предприятие грузоперевозок LG Cargo в январе-июне получили от основных видов деятельности, по предварительным данным, 226,7 млн евро доходов – на 2,3% больше, чем за такое же время в прошлом году(221,7 млн евро).



"На рынке грузоперевозок мы наблюдаем изменения грузопотоков. Мы прилагаем большие усилия, чтобы быть гибкими, приспосабливаться к изменяющимся потребностям клиентов и сохранить лидерские позиции на конкурентном рынке стран Балтии", – сказал для пресс-релиза гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.



Предприятие LG Cargo перевезло в этом году 26,9 млн тонн грузов – на 1% меньше, чем год назад. Это преимущественно было обусловлено сильным снижением цены на уголь из-за теплой погоды и сокращением его перевозок, а также временно остановленной перевозкой белорусских нефтепродуктов из-за загрязненности российской нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщила Lietuvos gelezinkeliai. Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и контролируемое ею предприятие грузоперевозок LG Cargo в январе-июне получили от основных видов деятельности, по предварительным данным, 226,7 млн евро доходов – на 2,3% больше, чем за такое же время в прошлом году(221,7 млн евро)."На рынке грузоперевозок мы наблюдаем изменения грузопотоков. Мы прилагаем большие усилия, чтобы быть гибкими, приспосабливаться к изменяющимся потребностям клиентов и сохранить лидерские позиции на конкурентном рынке стран Балтии", – сказал для пресс-релиза гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.Предприятие LG Cargo перевезло в этом году 26,9 млн тонн грузов – на 1% меньше, чем год назад. Это преимущественно было обусловлено сильным снижением цены на уголь из-за теплой погоды и сокращением его перевозок, а также временно остановленной перевозкой белорусских нефтепродуктов из-за загрязненности российской нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщила Lietuvos gelezinkeliai. Поездами за шесть месяцев было перевезено 2,825 млн пассажиров – на 15,3% больше, чем год назад (2,450 млн.).



В 2018 году выручка Lietuvos gelezinkeliai увеличилась на 10,4% до 495,8 млн евро, чистая прибыль – вдвое до 54,8 млн евро. В этом году компания планирует выплатить государству рекордные дивиденды – 43 млн евро.



Литовские железные дороги в прошлом году перевезли 56,8 млн тонн грузов – на 7,9% больше, чем в 2017 (52,6 млн тонн), число перевезенных пассажиров увеличилось на 11% до 5,169 млн. Загрузка... BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Lietuvos gelezinkeliai, стратегия География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии