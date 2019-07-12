Страсбургский суд: Литва должным образом обеспечила надежду осужденным пожизненно 🔊 Воспроизвести



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что Литва прекратила нарушать права осужденных пожизненно, когда создала реальную возможность для их выхода на свободу.



Семь судей Страсбургского суда на этой неделе констатировали, что в законы, принятые в марте и предоставившие надежду на выход на свободу для осужденных, разрешили ситуацию должным образом.



Суд признал приемлемым предусмотренный двадцатилетний срок, после которого заново может быть рассмотрено положение осужденного.



ЕСПЧ обратил внимание на то, что сам осужденный может активно участвовать в процессе пересмотра приговора, а критерии, предусмотренные в литовском законе, "достаточно объективны, чтобы позволить действенную оценку того, исправился ли человек, и заслужил ли он смягчения наказания". Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что Литва прекратила нарушать права осужденных пожизненно, когда создала реальную возможность для их выхода на свободу.Семь судей Страсбургского суда на этой неделе констатировали, что в законы, принятые в марте и предоставившие надежду на выход на свободу для осужденных, разрешили ситуацию должным образом.Суд признал приемлемым предусмотренный двадцатилетний срок, после которого заново может быть рассмотрено положение осужденного.ЕСПЧ обратил внимание на то, что сам осужденный может активно участвовать в процессе пересмотра приговора, а критерии, предусмотренные в литовском законе, "достаточно объективны, чтобы позволить действенную оценку того, исправился ли человек, и заслужил ли он смягчения наказания". "Суд установил, что процедура смягчения наказания пожизненным заключением и ее требования, которые недавно были приняты литовскими властями, являются подходящими, а исправления являются достаточными в отношении заявителей жалобы", – говорится в сообщении Страсбургского суда.



Оценив эти аргументы, Страсбургский суд исключил заявления 16-ти осужденных пожизненно из списка дел.



Реализуя решение Страсбургского суда 2007 года, литовский парламент в этом году принял поправки к законам. Тогда суд констатировал, что даже совершившие самые ужасные преступления "сохраняют существенную человечность и обладают возможностями измениться", поэтому нельзя лишать их надежды на то, что когда-либо они смогут искупить вину.



В Литве более ста осужденных пожизненно.



В соответствии с поправками, в июле Вильнюсский окружной суд смягчил наказание первого осужденному пожизненно, который отбывает наказание за убийство, совершенное в 1990 году. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: права, ЕСПЧ, осужденные География: Литва — статья прочитана 80 раз Комментарии