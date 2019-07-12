МИД РФ о протесте стран Балтии: почему мы должны спрашивать о салюте на нашей территории? 🔊 Воспроизвести Фото: mid.ru



Министерство иностранных дел России отреагировало на протесты Литвы, Латвии и Эстонии по поводу проведения в Москве праздничных салютов, посвященных освобождению балтийских городов от немецко-фашистских захватчиков, передает



«Когда вчера вечером увидела эти новости, уже не было возможности сразу их документально подтвердить или опровергнуть, я подумала, что это какая-то ошибка. Речь идет о салюте на территории нашей страны. Непонятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Министерство иностранных дел России отреагировало на протесты Литвы, Латвии и Эстонии по поводу проведения в Москве праздничных салютов, посвященных освобождению балтийских городов от немецко-фашистских захватчиков, передает НГ-Балтия «Когда вчера вечером увидела эти новости, уже не было возможности сразу их документально подтвердить или опровергнуть, я подумала, что это какая-то ошибка. Речь идет о салюте на территории нашей страны. Непонятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее мнению, демарш Балтийских стран отражает «абсурдную и кощунственную» линию властей Литвы, Латвии и Эстонии.



«Хочу сказать всем, кто не знает или забыл, что миллионы жителей планеты вместе с Россией будут праздновать юбилейную дату величайшей в истории Победы над фашизмом. Эти салюты даются в честь людей, которых практически с нами не осталось. Многие погибли еще в те годы, отдавая свои жизни за свободу людей», — отметила она.



Накануне внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии осудили решение Москвы праздновать освобождение балтийских городов от немецко-фашистских захватчиков салютом.



В 2019-2020 годах в Москве запланировано проведение 17-ти салютов в честь освобождения городов-героев и столиц государств Европы от немецко-фашистских захватчиков.



Уже прошли салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя и Минска. На 13 июля запланирован салют в честь Освобождения Вильнюса, на 1 августа — Каунаса, на 22 сентября — Таллина, на 13 октября — в честь освобождения Риги. novayagazeta.ee Категории: чп и криминал, история, политика Ключевые слова: Рига, Таллинн, Вильнюс, освобождение, МИД, Захарова, салют География: Россия — статья прочитана 366 раз Комментарии