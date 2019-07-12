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На Славянском базаре открыли звезду Таисии Повалий





За несколько часов до торжественной церемонии открытия 28-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" возле Летнего Амфитеатра была открыта звезда лауреата специальной награды Президента Белоруссии "Через искусство- к миру и взаимопониманию" нынешнего года Таисии Повалий.

Выступая на церемонии открытия, мэр Витебска Виктор Николайкин отметил, что Таисия неоднократно приезжала в Витебск в качестве исполнительницы, и закладка данной звезды символизирует "присутствие в звездной семье уже на постоянной основе"

Отличие нынешней церемонии от аналогичной прошлогодней заключалось в первую очередь в том, что впервые обладательнице награды была вручена работа витебского художника, и открыл данную традицию Феликс Гумин
Сама Таисия Повалий призналась что Белоруссию она считает своей творческой Родиной, так как в 1993-м году здесь гран- при

"Это тот фестиваль, который меня открыл", - также отметила артистка.

Сразу после этого певица отвечала на вопросы журналистов в Международном пресс-центре фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

А вечером, во время концерта открытия фестиваля Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручил Таисии Повалий награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Предваряя вручение награды, он сказал, что "Славянский базар" полон добрых традиций и одна из них - чествовать состоявшихся артистов.

"У нее особая история. В свое время стала победительницей конкурса молодых исполнителей, сегодня ее имя заслуженно засияло на площади звезд", - добавил Александр Лукашенко.



Выступая с ответным словом, Таисия Повалий сказала, что для нее данная награда очень важна.

"Важна и именно сегодня, и то, что получаю именно на белорусской земле - очень важно. Ведь именно здесь всё делается ради мира, ради взаимопонимания между людьми", - также сказала артистка.

Фото Александра Шахова, "Обзор"





Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в Беларуси
Ключевые слова: Таисия Повалий, "Славянский базар в Витебске"
География: Белоруссия, Витебск
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добавлена сегодня, 12 июля, 16:26

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