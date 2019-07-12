На Славянском базаре открыли звезду Таисии Повалий 🔊 Воспроизвести







За несколько часов до торжественной церемонии открытия 28-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" возле Летнего Амфитеатра была открыта звезда лауреата специальной награды Президента Белоруссии "Через искусство- к миру и взаимопониманию" нынешнего года Таисии Повалий.



Выступая на церемонии открытия, мэр Витебска Виктор Николайкин отметил, что Таисия неоднократно приезжала в Витебск в качестве исполнительницы, и закладка данной звезды символизирует "присутствие в звездной семье уже на постоянной основе"



Отличие нынешней церемонии от аналогичной прошлогодней заключалось в первую очередь в том, что впервые обладательнице награды была вручена работа витебского художника, и открыл данную традицию Феликс Гумин Выступая на церемонии открытия, мэр Витебска Виктор Николайкин отметил, что Таисия неоднократно приезжала в Витебск в качестве исполнительницы, и закладка данной звезды символизирует "присутствие в звездной семье уже на постоянной основе"Отличие нынешней церемонии от аналогичной прошлогодней заключалось в первую очередь в том, что впервые обладательнице награды была вручена работа витебского художника, и открыл данную традицию Феликс Гумин



"Это тот фестиваль, который меня открыл", - также отметила артистка.



Сразу после этого певица отвечала на вопросы журналистов в Международном пресс-центре фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



А вечером, во время концерта открытия фестиваля Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручил Таисии Повалий награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию".



Предваряя вручение награды, он сказал, что "Славянский базар" полон добрых традиций и одна из них - чествовать состоявшихся артистов.



"У нее особая история. В свое время стала победительницей конкурса молодых исполнителей, сегодня ее имя заслуженно засияло на площади звезд", - добавил Александр Лукашенко.







Выступая с ответным словом, Таисия Повалий сказала, что для нее данная награда очень важна.



"Важна и именно сегодня, и то, что получаю именно на белорусской земле - очень важно. Ведь именно здесь всё делается ради мира, ради взаимопонимания между людьми", - также сказала артистка.



Фото Александра Шахова, "Обзор"











Сама Таисия Повалий призналась что Белоруссию она считает своей творческой Родиной, так как в 1993-м году здесь гран- при"Это тот фестиваль, который меня открыл", - также отметила артистка.Сразу после этого певица отвечала на вопросы журналистов в Международном пресс-центре фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".А вечером, во время концерта открытия фестиваля Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручил Таисии Повалий награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию".Предваряя вручение награды, он сказал, что "Славянский базар" полон добрых традиций и одна из них - чествовать состоявшихся артистов."У нее особая история. В свое время стала победительницей конкурса молодых исполнителей, сегодня ее имя заслуженно засияло на площади звезд", - добавил Александр Лукашенко.Выступая с ответным словом, Таисия Повалий сказала, что для нее данная награда очень важна."Важна и именно сегодня, и то, что получаю именно на белорусской земле - очень важно. Ведь именно здесь всё делается ради мира, ради взаимопонимания между людьми", - также сказала артистка. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: Таисия Повалий, "Славянский базар в Витебске" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 133 раза Комментарии