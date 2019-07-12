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Премьер Литвы выражает надежду, что новый президент будет объединять, а не разделять
Литовский премьер Саулюс Сквярнялис выражает надежду, что новый президент Гитанас Науседа начнет новый политический этап, на котором будет больше сотрудничества и меньше раскола.
"Сегодня и поздравляю всех жителей Литвы с началом нового этапа в политическом развитии Литвы. Желаю, чтобы этот этап был полон диалога, открытости, сотрудничества и настоящей демократии, которая соединяет и объединяет, а не разделяет и раскалывает", – сказал С. Сквярнялис на торжественном заседании сейма.
Премьер пожелал новому главе государства упорства, твердости и мудрости, потому что "не все необходимые для благосостояния страны и ее жителей решения бывают легкими".
Г. Науседа в пятницу был приведен к присяге и вступил в должность президента Литовской Республики.
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География: Литва
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