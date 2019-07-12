Новый президент Литвы Г. Науседа обещает... дополнено 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Новый президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что будет стараться уменьшить неравенство в доходах в стране и повышать безопасность государства.



Выступая в сейме после присяги, глава государства сказал, что будет оценивать правительство на основании того, как ему будет удаваться уменьшить социальное отчуждение.



По словам Г. Науседы, часть жителей страны не ощущает, что Литва исторически "сегодня переживает, наверное, самый успешный и экономически самый обеспеченный период в истории страны".



"Как, говоря о Европе "двух скоростей", мы не заметили, что создали Литву "двух скоростей" – сказал президент.



"Нам следует понять – государства благосостояния не будет, если каждый из нас будет заботиться только о себе, если будет увеличиваться социальное отчуждение, а люди будут чувствовать себя чужими в своей стране", – сказал он. Новый президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что будет стараться уменьшить неравенство в доходах в стране и повышать безопасность государства.Выступая в сейме после присяги, глава государства сказал, что будет оценивать правительство на основании того, как ему будет удаваться уменьшить социальное отчуждение.По словам Г. Науседы, часть жителей страны не ощущает, что Литва исторически "сегодня переживает, наверное, самый успешный и экономически самый обеспеченный период в истории страны"."Как, говоря о Европе "двух скоростей", мы не заметили, что создали Литву "двух скоростей" – сказал президент."Нам следует понять – государства благосостояния не будет, если каждый из нас будет заботиться только о себе, если будет увеличиваться социальное отчуждение, а люди будут чувствовать себя чужими в своей стране", – сказал он. Г. Науседа обещал добиваться, чтобы во время его срока полномочий уменьшился разрыв между самыми состоятельными и самыми неимущими жителями, чтобы в бюджет страны собиралось больше доходов, чтобы стирались региональные различия.



Глава государства обещал сплотить политические силы с целью достижения национального соглашения об изменениях в сфере образования.



Во внешней политике Г. Науседа будет добиваться "еще более глубокой евроатлантической интеграции и тесных отношений как с Евросоюзом (ЕС), так и с США".



Президент также подчеркнул, что Литве следует продолжать повышение своих оборонных мощностей.



"Мы должны повышать безопасность, выполняя обязательств по финансированию оборонной системы страны, инвестируя в оборонные мощности, увеличивая численность регулярной армии и расширяя активный резерв, а также число граждан, готовых к обороне государства", – сказал Г. Науседа.



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Новый президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что будет сотрудничать с сеймом и правительством, опираясь на мудрость и холодный рассудок и не станет идти на конфронтацию.



"Со всеми органами власти я постараюсь сотрудничать, добиваясь максимальной пользы для своей страны, а это можно сделать, не конфликтуя, без конфронтации, в поиске решений действительно нелегких проблем", – сказал Г. Науседа журналистам после президентской присяги в сейме.



"Я верю, что это возможно сделать. Нужно только иметь холодный рассудок, мудрость и элементарную волю к этому. Думаю, что мы это сделаем", – добавил он.



Новый глава государства сказал, что слова данной в пятницу присяги отныне будут сопровождать его всю жизнь.



"Самое главное и самое сильное чувство – для меня теперь звучат слова присяги, я стараюсь взвесить каждое из этих слов по отдельности и вместе взятые. Я понимаю, что с этой присягой отныне буду жить каждый день. И день, и ночь", – сказал он.



Г. Науседа также выразил надежду, что удастся сплотить всех людей для работы на благо страны.



Как независимый кандидат Г. Науседа набрал во втором туре президентских выборов 26 мая 66% голосов. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, интервью, Науседа География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии