Загрузка... Банк SEB в этом году получил больше и выручки, и прибыли 🔊 Воспроизвести



Один из крупнейших в Литве коммерческий банк SEB получил за первое полугодие 2019 года 108,4 млн евро выручки, тогда как за такой же период прошлого года его выручка составила 97,3 млн евро, сообщил в пятницу банк.



В этом году банк получил 60,1 млн евро чистой прибыли до аудита. В прошлом году за такой же период его чистая прибыль до аудита была 50,5 млн евро.



Портфель вкладов банка SEB увеличился на 15% и в конце первого квартала этого года составлял 6,5 млрд евро (за такой же период прошлого года он составлял 5,6 млрд евро).



Группа банка SEB в этом году получила 58,6 млн евро чистой прибыли до аудита, а за такой же период прошлого года – 51,6 млн евро.



Чистая стоимость кредитного и лизингового портфелей группы банка SEB по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличилась на 6% – до 6,3 млрд евро. В первом полугодии 2018 года, без учета единовременной сделки, кредитов было предоставлено на 5,9 млрд евро.



В этом году предприятия группы SEB, действующие в Литве, уплатили в госбюджет более 31 млн евро разных налогов. Один из крупнейших в Литве коммерческий банк SEB получил за первое полугодие 2019 года 108,4 млн евро выручки, тогда как за такой же период прошлого года его выручка составила 97,3 млн евро, сообщил в пятницу банк.В этом году банк получил 60,1 млн евро чистой прибыли до аудита. В прошлом году за такой же период его чистая прибыль до аудита была 50,5 млн евро.Портфель вкладов банка SEB увеличился на 15% и в конце первого квартала этого года составлял 6,5 млрд евро (за такой же период прошлого года он составлял 5,6 млрд евро).Группа банка SEB в этом году получила 58,6 млн евро чистой прибыли до аудита, а за такой же период прошлого года – 51,6 млн евро.Чистая стоимость кредитного и лизингового портфелей группы банка SEB по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличилась на 6% – до 6,3 млрд евро. В первом полугодии 2018 года, без учета единовременной сделки, кредитов было предоставлено на 5,9 млрд евро.В этом году предприятия группы SEB, действующие в Литве, уплатили в госбюджет более 31 млн евро разных налогов. Загрузка... BNS Категории: экономика Ключевые слова: SEB, прибыль, банк География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии