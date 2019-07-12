|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Банк SEB в этом году получил больше и выручки, и прибыли
Один из крупнейших в Литве коммерческий банк SEB получил за первое полугодие 2019 года 108,4 млн евро выручки, тогда как за такой же период прошлого года его выручка составила 97,3 млн евро, сообщил в пятницу банк.
В этом году банк получил 60,1 млн евро чистой прибыли до аудита. В прошлом году за такой же период его чистая прибыль до аудита была 50,5 млн евро.
Портфель вкладов банка SEB увеличился на 15% и в конце первого квартала этого года составлял 6,5 млрд евро (за такой же период прошлого года он составлял 5,6 млрд евро).
Группа банка SEB в этом году получила 58,6 млн евро чистой прибыли до аудита, а за такой же период прошлого года – 51,6 млн евро.
Чистая стоимость кредитного и лизингового портфелей группы банка SEB по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличилась на 6% – до 6,3 млрд евро. В первом полугодии 2018 года, без учета единовременной сделки, кредитов было предоставлено на 5,9 млрд евро.
В этом году предприятия группы SEB, действующие в Литве, уплатили в госбюджет более 31 млн евро разных налогов.
Загрузка...
Категории: экономика
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|