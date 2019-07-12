Литва рассматривает просьбу США направить военный контингент в Сирию 🔊 Воспроизвести



Литва рассматривает просьбу США прислать военный контингент в Сирию, чтобы сменить выводимых оттуда американских военных и помочь в ликвидации остатков действующей там группировки "Исламское государство".



Как сообщает Минобороны Литвы, США попросили союзников о помощи в Сирии на проходившем в конце июня встрече министров обороны стран-членов НАТО.



"На только что завершившейся встрече министров обороны НАТО США обратились с просьбой увеличить вклад коалиции против стран ИГИЛ, конкретно и с просьбой о помощи в Сирии. Литва рассмотрит все возможности помощи", – сказала BNS пресс-атташе Минобороны Аушра Вайткявичюте.



Литва уже направила шесть инструкторов в Ирак для обучения местных военных.



Во время организованных в апреле BNS дебатах перед выборами президента кандидатам был задан вопрос, согласились ли бы они направить военных и в Сирию. Литва рассматривает просьбу США прислать военный контингент в Сирию, чтобы сменить выводимых оттуда американских военных и помочь в ликвидации остатков действующей там группировки "Исламское государство".Как сообщает Минобороны Литвы, США попросили союзников о помощи в Сирии на проходившем в конце июня встрече министров обороны стран-членов НАТО."На только что завершившейся встрече министров обороны НАТО США обратились с просьбой увеличить вклад коалиции против стран ИГИЛ, конкретно и с просьбой о помощи в Сирии. Литва рассмотрит все возможности помощи", – сказала BNS пресс-атташе Минобороны Аушра Вайткявичюте.Литва уже направила шесть инструкторов в Ирак для обучения местных военных.Во время организованных в апреле BNS дебатах перед выборами президента кандидатам был задан вопрос, согласились ли бы они направить военных и в Сирию. Такую возможность не исключили ни избранный впоследствии президентом Гитанас Науседа, ни премьер Саулюс Сквярнялис.



"Мы ответственный партнер для своих союзников и как ответственный партнер мы берем на себя все вытекающие из этого обязательства, права и обязанности", – сказал Г. Науседа.



"Они приобретают там (в международных операциях – BNS) неоценимый боевой опыт, который (...) в случае военных конфликтов может очень пригодиться в будущем", – сказал он.



Премьер также сказал, что направление литовских военных в Сирию продемонстрировало бы выполнение страной обязательств и было бы для военных важной боевой практикой.



"Следует вспомнить наши главные цели – если мы говорим о партнерстве, то партнеры всегда очень важны и в беде, и в радости, – сказал С. Сквярнялис. – Если такая помощь понадобится, она обязательно будет легитимирована".



Отрывок дебатов о направлении военного контингента в Сирию можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=NKpA5U7ZrAo (с 1 час. 12 мин. 40 сек.)



Великобритания и Франция уже согласились направить в Сирию больше военных из Сил спецопераций, однако Германия отказалась это сделать.



Президент Дональд Трамп в прошлом году пообещал вывести из Сирии 2 – 2,5 тыс. военнослужащих, однако в феврале немного отступил от этого решения и пообещал оставить в этой стране примерно 400 человек для поддержания мира.



Несмотря на то, что "Исламское государство" потеряло свои территории в Сирии и Ираке, есть опасения, что чересчур быстрый вывод международных сил может создать условия для перегруппировки джихадистов.



Сейчас около 170 литовских военных участвует в 11-и международных операциях в таких странах, как Афганистан, Ирак, Мали или Украина. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: США, Сирия, войска География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии