Литва хочет скорее вступить в Международное энергетическое агентство – министр 🔊 Воспроизвести



Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что Литва хочет как можно скорее стать членом Международного энергетического агентства (МЭА). Обычно процесс вступления занимает от двух до пяти лет.



"Членство в МЭА станет важным международным признанием Литвы как прогрессивного энергетического государства. Это предоставит новые и широкие возможности перенимать опыт самых продвинутых государств и одновременно быть активным участником дискуссий и формирования политики на мировом уровне при решении вопросов, связанных с важнейшими вызовами в сферах энергетики, охране окружающей среды и изменений климата", – сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас, который встретился с главой МЭА Фатихом Биролем.



Вступление в МЭА 5 июня одобрило правительство Литвы, а 19 июня это было единогласно утверждено правлением МЭА. Начать процедуру вступления планируется в конце этого года.



Ж. Вайчюнас ранее говорил, что Литва соответствует двум основным условиям членства в агентстве: она является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в составе которой автономно действует МЭА, и обладает достаточными запасами нефтепродуктов.



МЭА создано в 1974 году. Его членами являются, в частности, США, Япония, Великобритания, Канада, Эстония, Польша. Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что Литва хочет как можно скорее стать членом Международного энергетического агентства (МЭА). Обычно процесс вступления занимает от двух до пяти лет."Членство в МЭА станет важным международным признанием Литвы как прогрессивного энергетического государства. Это предоставит новые и широкие возможности перенимать опыт самых продвинутых государств и одновременно быть активным участником дискуссий и формирования политики на мировом уровне при решении вопросов, связанных с важнейшими вызовами в сферах энергетики, охране окружающей среды и изменений климата", – сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас, который встретился с главой МЭА Фатихом Биролем.Вступление в МЭА 5 июня одобрило правительство Литвы, а 19 июня это было единогласно утверждено правлением МЭА. Начать процедуру вступления планируется в конце этого года.Ж. Вайчюнас ранее говорил, что Литва соответствует двум основным условиям членства в агентстве: она является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в составе которой автономно действует МЭА, и обладает достаточными запасами нефтепродуктов.МЭА создано в 1974 году. Его членами являются, в частности, США, Япония, Великобритания, Канада, Эстония, Польша. BNS Категории: в мире, экономика Ключевые слова: энергетика, членство, МЭА География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии