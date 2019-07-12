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Литва хочет скорее вступить в Международное энергетическое агентство – министр
Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что Литва хочет как можно скорее стать членом Международного энергетического агентства (МЭА). Обычно процесс вступления занимает от двух до пяти лет.
"Членство в МЭА станет важным международным признанием Литвы как прогрессивного энергетического государства. Это предоставит новые и широкие возможности перенимать опыт самых продвинутых государств и одновременно быть активным участником дискуссий и формирования политики на мировом уровне при решении вопросов, связанных с важнейшими вызовами в сферах энергетики, охране окружающей среды и изменений климата", – сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас, который встретился с главой МЭА Фатихом Биролем.
Вступление в МЭА 5 июня одобрило правительство Литвы, а 19 июня это было единогласно утверждено правлением МЭА. Начать процедуру вступления планируется в конце этого года.
Ж. Вайчюнас ранее говорил, что Литва соответствует двум основным условиям членства в агентстве: она является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в составе которой автономно действует МЭА, и обладает достаточными запасами нефтепродуктов.
МЭА создано в 1974 году. Его членами являются, в частности, США, Япония, Великобритания, Канада, Эстония, Польша.
Ключевые слова: энергетика, членство, МЭА
География: Литва
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