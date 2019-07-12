В рамках Славянского базара открылась выставка традиционного искусства Вологодской области 🔊 Воспроизвести Фото: fest-sbv.by







10 июля в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" открылась выставка "Традиционное искусство Вологодчины". Подобная выставка в рамках "Славянского базара" проводится не впервые, в прошлом году в ее организации помогал Постоянный комитет Союзного государства, в этом году выставка организована при помощи вологодских региональных властей.



Представитель бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Ирина Соколова, выступая на церемонии открытия выставки, отметила, что искусство ее региона представляет из себя не только кружева (их коллекция, к слову сказать, была представлена в прошлом году на "Славянском базаре", но также и ткачество, и разного рода вышивки, и много чего еще, что представлено на выставке в этом году.



Среди того, что представлено - богатые яркими красками лоскутные панно, традиционные народные костюмы разных регионов Вологодской области, резные деревянные картины, пряничные доски, расписная домашняя утварь, деревянные кони, народные куклы, гобелены, вышивка.



А фоном церемонии открытия выставки была мелодия "Песняров" о Вологде.



Фото: fest-sbv.by Представитель бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Ирина Соколова, выступая на церемонии открытия выставки, отметила, что искусство ее региона представляет из себя не только кружева (их коллекция, к слову сказать, была представлена в прошлом году на "Славянском базаре", но также и ткачество, и разного рода вышивки, и много чего еще, что представлено на выставке в этом году.Среди того, что представлено - богатые яркими красками лоскутные панно, традиционные народные костюмы разных регионов Вологодской области, резные деревянные картины, пряничные доски, расписная домашняя утварь, деревянные кони, народные куклы, гобелены, вышивка.А фоном церемонии открытия выставки была мелодия "Песняров" о Вологде. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: выставка, "Славянский базар в Витебске" — статья прочитана 137 раз Комментарии