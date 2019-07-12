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В рамках Славянского базара открылась выставка традиционного искусства Вологодской области
10 июля в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" открылась выставка "Традиционное искусство Вологодчины". Подобная выставка в рамках "Славянского базара" проводится не впервые, в прошлом году в ее организации помогал Постоянный комитет Союзного государства, в этом году выставка организована при помощи вологодских региональных властей.
Представитель бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Ирина Соколова, выступая на церемонии открытия выставки, отметила, что искусство ее региона представляет из себя не только кружева (их коллекция, к слову сказать, была представлена в прошлом году на "Славянском базаре", но также и ткачество, и разного рода вышивки, и много чего еще, что представлено на выставке в этом году.
Среди того, что представлено - богатые яркими красками лоскутные панно, традиционные народные костюмы разных регионов Вологодской области, резные деревянные картины, пряничные доски, расписная домашняя утварь, деревянные кони, народные куклы, гобелены, вышивка.
А фоном церемонии открытия выставки была мелодия "Песняров" о Вологде.
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в Беларуси
Ключевые слова: выставка, "Славянский базар в Витебске"
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