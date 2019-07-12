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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе состоится инаугурация нового президента Литвы Г. Науседы
В Вильнюсе в пятницу состоится вступление в должность нового президента Литвы Гитанаса Науседы.
Сначала он побывает у памятника патриарху литовского возрождения Йонасу Басанавичюсу, под председательством которого Литовский совет в 1918 году подписал Акт о независимости, в центре литовской столицы.
Потом состоится посвященное приведению президента к присяге торжественное заседание сейма, после него – построение подразделений Вооруженных сил Литвы на Площади независимости и парад по проспекту Гедиминаса до Кафедральной площади.
После в Кафедральном соборе состоится служба, а на Кафедральной площади пройдет церемония в честь флагов городов Литвы и зарубежных литовских диаспор.
После обеда на площади С. Даукантаса состоится церемония передачи Президентского дворца, на которой Г. Науседа произнесет речь, чуть позже правительство сложит свои полномочия.
Позднее на площади С. Даукантаса запланирован праздничный концерт с участием десяти исполнителей из всех десяти уездов Литвы, а вечером во дворе Президентского дворца по случаю инаугурации будет организован прием.
Устроители инаугурации говорят, что праздничные мероприятия обойдутся примерно в 60 тыс. евро.
Г. Науседа сменит на посту президента Далю Грибаускайте, которая занимала его два срока полномочий, с 2009 года.
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Ключевые слова: президент, поздравление, инаугурация, Науседа
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