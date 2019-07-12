Загрузка... Что Facebook на самом деле может делать с вашими фотографиями и другими личными данными? 🔊 Воспроизвести



На прошлой неделе русскоязычные пользователи Facebook в очередной раз распространяли сообщение "Я не даю Facebook разрешение…", основанное на фейке о том, что соцсеть вводит правило, разрешающее по-всякому использовать их личные данные — например, фотографии. Пост, который они массово копировали, призван противостоять Цукербергу и защитить персональную информацию. Это не первая волна таких публикаций — они периодически появляются последние семь лет. Сегодня, 8 июля, подобные посты уже замечены во "ВКонтакте". Откуда взялся этот фейк, что на самом деле Facebook и другие соцсети могут делать с вашими персональными данными и почему сейчас на ложную историю "повелись" опытные пользователи?



Что за сообщение распространяют пользователи? На прошлой неделе русскоязычные пользователи Facebook в очередной раз распространяли сообщение "Я не даю Facebook разрешение…", основанное на фейке о том, что соцсеть вводит правило, разрешающее по-всякому использовать их личные данные — например, фотографии. Пост, который они массово копировали, призван противостоять Цукербергу и защитить персональную информацию. Это не первая волна таких публикаций — они периодически появляются последние семь лет. Сегодня, 8 июля, подобные посты уже замечены во "ВКонтакте". Откуда взялся этот фейк, что на самом деле Facebook и другие соцсети могут делать с вашими персональными данными и почему сейчас на ложную историю "повелись" опытные пользователи?



"Не забываем, что сегодня начинается новое правило Facebook, где они могут использовать ваши фотографии. Не забывайте Крайний срок сегодня! Это может быть использовано в судебных делах в судебном процессе против вас. Все, что вы когда-либо опубликовали, становится общедоступным с сегодняшнего дня. Даже сообщения, которые были удалены или фотографии запрещены. Это ничего не стоит для простого копирования и вставки, лучше, чем потом сожалеть. Канал 13 News рассказал об изменении политики конфиденциальности Facebook. Я не даю Facebook или другим лицам, связанным с Facebook, разрешение использовать мои фотографии, информацию, сообщения или сообщения, как в прошлом, так и в будущем. Этим заявлением я уведомляю Facebook, что категорически запрещается разглашать, копировать, распространять или предпринимать какие-либо другие действия против меня на основании этого профиля и / или его содержимого. Содержание этого профиля является частной и конфиденциальной информацией. Нарушение неприкосновенности частной жизни может быть наказано по закону (UCC 1-308-1 1 308-103 и Римскому статуту. ПРИМЕЧАНИЕ. Facebook теперь является общедоступной организацией. Если вы не опубликуете заявление хотя бы один раз, оно будет молчаливо разрешать использование ваших фотографий, а также информации, содержащейся в обновлениях статуса профиля. НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ. Копируйте и вставляйте".



И это неправда?



Это неправда. "Бородатый" фейк всплывает с 2012 года как в русскоязычном Facebook, так и на других языках.



Впервые он появился в англоязычном пространстве. Ранее фейк опровергала пресс-служба соцсети и разоблачал проект Snopes, который был создан для развенчания глобальных слухов и городских легенд. При этом пост продолжает жить: меняются даты — якобы новое правило вступает в силу завтра, с начала осени или нового года.



Подобные публикации мелькают не только в Facebook, но и во "ВКонтакте", во втором случае говорится, понятно, о намерениях соцсети "ВКонтакте" использовать ваши фотографии.



Сегодня, 8 июля, в одном из сообщений, опубликованных час назад, сообщается, что "ВКонтакте" теперь является публичной компанией. Именно поэтому всем пользователям рекомендуется разместить на своих страницах подобное "уведомление приватности".



Авторы этого сообщения уже надеются не на Римский статут — он, кстати, не имеет отношения к регуляции авторского права в соцсетях. Это международный договор, учредивший Международный уголовный суд. А на Бернскую конвенцию — это международное соглашение в области авторского права, впрочем, не имеющее отношения к регуляции соцсетей.



А на самом деле Facebook может использовать мои фотографии?



"Согласно пользовательскому соглашению, все, что вы загрузили в Facebook и на большинство площадок, становится их "объектом распоряжения", — рассказывает Сергей Вильянов, индустриальный аналитик. — Да, Facebook может использовать ваши фотографии, но речь не о том, что завтра вы появитесь на баннерах. Все фотографии используются для аналитики — фото еды, покупок, вашего отдыха рассказывают много о ваших потребительских предпочтениях. Эта информация нужна рекламодателям для организации целевых рекламных кампаний. А также ваши фотографии используются и для обучения нейросетей площадки".



Написать пост в духе "Я не даю разрешения…" и даже удалить фотографии — не выход. У Facebook многоуровневая система хранения, фото остаются и после того, как вы их удалите.



Вообще Facebook, как и любая социальная сеть, знает о вас больше, чем ваши коллеги и друзья. Почитать о политике использования данных Facebook можно здесь.



Еще когда вы регистрируетесь, вы разрешаете знать о себе имя, пол, возраст, дату рождения, е-mail, город проживания, а часто и данные об образовании, профессии. По мере того как вы общаетесь и развлекаетесь здесь, площадка приумножает знания о вас — анализирует список друзей, лайки, шеры, покупки, переходы. Так, соцсеть создает вашу персональную "цифровую историю", из которой ничего не потеряется. А потом передает данные о вас рекламодателям. Еще трекеры Facebook следят за вашими действиями и на других сайтах.



Кстати, если вам интересны реальные, а не вымышленные истории о том, как ваши данные используются в политических целях, почитайте подробнее, например, о скандале с Cambridge Analytica.



Кто и зачем придумывает фейки?



По-разному. Иногда фейки создают с аккаунтов, которые хотят быстро заработать множество подписчиков, чтобы в дальнейшем продавать с них рекламу. Есть фейки, которые задумываются, чтобы испортить репутацию кому-либо. Иногда SMM-агентства создают вирусные фейки, чтобы в дальнейшем продемонстрировать клиентам эффектный кейс в портфолио.



В любом случае, фейки в соцсетях — это проблема глобальной Сети. Площадки пытаются бороться с ложной информацией с помощью модераторов и алгоритмов, но проблема продолжает увеличиваться в масштабах.



Авторы исследований о фейках говорят о том, что рекомендательные алгоритмы, которые работают на всех знаменитых ресурсах (благодаря им мы любим ходить в интернет, такие алгоритмы изучают нас и показывают то, что нам железно будет интересно), способствуют тому, что ложь распространяются значительно быстрее правды. Обычно вирусными становятся негативные фейки ("наши фотографии украдут", "в Подмосковье собираются усыпить 20 немецких овчарок"), люди, по своей природе, предпочитают "плохие" новости "хорошим".



Почему так много людей "повелось" на старый фейк?



Несмотря на то что опытных пользователей стало больше и среди поколения Х (люди, родившиеся в 1961–1981 годах), представители которого постигали Сеть и гаджеты уже во взрослом возрасте, тема безопасности персональных данных еще два-три года назад почти нигде популярно не обсуждалась. А в последние пару лет мы часто слышим о том, что в мире стало больше утечек персональных данных. Появляется больше информации о том, какие последствия вызывают эти утечки. Почитать о них подробнее можно здесь.



"По ощущениям, люди стали больше думать о безопасности личной информации, которую они выкладывают в соцсети, — добавляет Сергей Вильянов. — При этом — в чем противоречие — они все равно продолжают публиковать о себе слишком много личных данных".



Автор:Анастасия Степанова для Это сообщение перепостили многие пользователи в течение недели."Не забываем, что сегодня начинается новое правило Facebook, где они могут использовать ваши фотографии. Не забывайте Крайний срок сегодня! Это может быть использовано в судебных делах в судебном процессе против вас. Все, что вы когда-либо опубликовали, становится общедоступным с сегодняшнего дня. Даже сообщения, которые были удалены или фотографии запрещены. Это ничего не стоит для простого копирования и вставки, лучше, чем потом сожалеть. Канал 13 News рассказал об изменении политики конфиденциальности Facebook. Я не даю Facebook или другим лицам, связанным с Facebook, разрешение использовать мои фотографии, информацию, сообщения или сообщения, как в прошлом, так и в будущем. Этим заявлением я уведомляю Facebook, что категорически запрещается разглашать, копировать, распространять или предпринимать какие-либо другие действия против меня на основании этого профиля и / или его содержимого. Содержание этого профиля является частной и конфиденциальной информацией. Нарушение неприкосновенности частной жизни может быть наказано по закону (UCC 1-308-1 1 308-103 и Римскому статуту. ПРИМЕЧАНИЕ. Facebook теперь является общедоступной организацией. Если вы не опубликуете заявление хотя бы один раз, оно будет молчаливо разрешать использование ваших фотографий, а также информации, содержащейся в обновлениях статуса профиля. НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ. Копируйте и вставляйте".Это неправда. "Бородатый" фейк всплывает с 2012 года как в русскоязычном Facebook, так и на других языках.Впервые он появился в англоязычном пространстве. Ранее фейк опровергала пресс-служба соцсети и разоблачал проект Snopes, который был создан для развенчания глобальных слухов и городских легенд. При этом пост продолжает жить: меняются даты — якобы новое правило вступает в силу завтра, с начала осени или нового года.Подобные публикации мелькают не только в Facebook, но и во "ВКонтакте", во втором случае говорится, понятно, о намерениях соцсети "ВКонтакте" использовать ваши фотографии.Сегодня, 8 июля, в одном из сообщений, опубликованных час назад, сообщается, что "ВКонтакте" теперь является публичной компанией. Именно поэтому всем пользователям рекомендуется разместить на своих страницах подобное "уведомление приватности".Авторы этого сообщения уже надеются не на Римский статут — он, кстати, не имеет отношения к регуляции авторского права в соцсетях. Это международный договор, учредивший Международный уголовный суд. А на Бернскую конвенцию — это международное соглашение в области авторского права, впрочем, не имеющее отношения к регуляции соцсетей."Согласно пользовательскому соглашению, все, что вы загрузили в Facebook и на большинство площадок, становится их "объектом распоряжения", — рассказывает Сергей Вильянов, индустриальный аналитик. — Да, Facebook может использовать ваши фотографии, но речь не о том, что завтра вы появитесь на баннерах. Все фотографии используются для аналитики — фото еды, покупок, вашего отдыха рассказывают много о ваших потребительских предпочтениях. Эта информация нужна рекламодателям для организации целевых рекламных кампаний. А также ваши фотографии используются и для обучения нейросетей площадки".Написать пост в духе "Я не даю разрешения…" и даже удалить фотографии — не выход. У Facebook многоуровневая система хранения, фото остаются и после того, как вы их удалите.Вообще Facebook, как и любая социальная сеть, знает о вас больше, чем ваши коллеги и друзья. Почитать о политике использования данных Facebook можно здесь.Еще когда вы регистрируетесь, вы разрешаете знать о себе имя, пол, возраст, дату рождения, е-mail, город проживания, а часто и данные об образовании, профессии. По мере того как вы общаетесь и развлекаетесь здесь, площадка приумножает знания о вас — анализирует список друзей, лайки, шеры, покупки, переходы. Так, соцсеть создает вашу персональную "цифровую историю", из которой ничего не потеряется. А потом передает данные о вас рекламодателям. Еще трекеры Facebook следят за вашими действиями и на других сайтах.Кстати, если вам интересны реальные, а не вымышленные истории о том, как ваши данные используются в политических целях, почитайте подробнее, например, о скандале с Cambridge Analytica.По-разному. Иногда фейки создают с аккаунтов, которые хотят быстро заработать множество подписчиков, чтобы в дальнейшем продавать с них рекламу. Есть фейки, которые задумываются, чтобы испортить репутацию кому-либо. Иногда SMM-агентства создают вирусные фейки, чтобы в дальнейшем продемонстрировать клиентам эффектный кейс в портфолио.В любом случае, фейки в соцсетях — это проблема глобальной Сети. Площадки пытаются бороться с ложной информацией с помощью модераторов и алгоритмов, но проблема продолжает увеличиваться в масштабах.Авторы исследований о фейках говорят о том, что рекомендательные алгоритмы, которые работают на всех знаменитых ресурсах (благодаря им мы любим ходить в интернет, такие алгоритмы изучают нас и показывают то, что нам железно будет интересно), способствуют тому, что ложь распространяются значительно быстрее правды. Обычно вирусными становятся негативные фейки ("наши фотографии украдут", "в Подмосковье собираются усыпить 20 немецких овчарок"), люди, по своей природе, предпочитают "плохие" новости "хорошим".Несмотря на то что опытных пользователей стало больше и среди поколения Х (люди, родившиеся в 1961–1981 годах), представители которого постигали Сеть и гаджеты уже во взрослом возрасте, тема безопасности персональных данных еще два-три года назад почти нигде популярно не обсуждалась. А в последние пару лет мы часто слышим о том, что в мире стало больше утечек персональных данных. Появляется больше информации о том, какие последствия вызывают эти утечки. Почитать о них подробнее можно здесь."По ощущениям, люди стали больше думать о безопасности личной информации, которую они выкладывают в соцсети, — добавляет Сергей Вильянов. — При этом — в чем противоречие — они все равно продолжают публиковать о себе слишком много личных данных".Автор:Анастасия Степанова для ТАСС Загрузка... ТАСС Категории: общество, технологии Ключевые слова: Facebook, данные, воровство — статья прочитана 157 раз Комментарии